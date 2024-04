OKX continua a liderar em confiança e transparência com a 18ª prova de reservas consecutiva, totalizando US$22.3 bilhões

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, April 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A OKX, uma empresa de tecnologia Web3 e corretora de criptomoedas líder global de mercado, anunciou hoje seu 18º relatório consecutivo de prova de reservas (PoR), apresentando US$22.3 bilhões em ativos primários como garantias para os fundos dos usuários.

O relatório de prova de reservas ilustra os índices de reserva dos 22 ativos mais comumente negociados na plataforma da OKX, incluindo BTC, ETH, USDT, USDC, XRP, DOGE, SOL, OKB, APT, DOT, ELF, EOS, ETC, FIL, LINK, LTC, OKT, PESSOAS, TON, TRX, UNI e BCH. Consistente com o histórico da OKX, seu 18º relatório de prova de reservas demonstra índices de reserva superiores a 100% para todos esses ativos, garantindo aos usuários que seus fundos são garantidos na proporção de um para um.



Aqui estão os índices de reserva atuais para os ativos primários da OKX:

BTC: 103%

ETH: 104%

USDT: 104%

USDC: 103%

Lennix Lai, Diretor Comercial Global da OKX, comentou: “Na OKX, nossa missão é equipar os usuários com as ferramentas necessárias para navegar com confiança neste cenário financeiro em constante evolução. Nosso 18º relatório de prova de reservas consecutivo demonstra o forte compromisso da OKX em garantir transparência e confiança no ecossistema das criptomoedas. Com o crescimento da adoção global das criptomoedas, reforçado pela conscientização pública devido à adoção institucional e ao halving do Bitcoin, mecanismos como a prova de reservas aumentam a transparência e a segurança, tornando-se essenciais para dar tranquilidade aos novos usuários.”

Desde o início do programa de prova de reservas da OKX, melhorias contínuas foram feitas com base no feedback dos usuários. Este compromisso com a excelência levou ao reconhecimento do especialista em blockchain Nic Carter, que classificou o programa de PoR da OKX como o melhor entre as principais corretoras no mercado. Em 2023, a OKX introduziu a tecnologia de argumento de conhecimento transparente escalável de conhecimento zero (zk-STARK) em seu processo de PoR. Esta tecnologia permite aos usuários verificar de forma independente a solvência da corretora e confirmar que os seus ativos estão totalmente garantidos pelas reservas da OKX, sem comprometer a sua privacidade.



