Isuzu Motors Limited treibt Zusammenarbeit mit Anaqua bei der Verwaltung von geistigem Eigentum voran

BOSTON / MÜNCHEN, April 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua, der führende Anbieter von Innovations- und IP-Management-Technologien, gibt heute bekannt, dass der globale Nutzfahrzeughersteller Isuzu Motors Limited damit begonnen hat, die Leistungsfähigkeit der AQX-Plattform von Anaqua nutzt, um sein Portfolio effizient zu betreuen. Diese strategische Zusammenarbeit unterstreicht das Engagement von Isuzu mit Hauptsitz in Yokohama, seine IP-Management-Aktivitäten zu stärken.



Die AQX-Plattform von Anaqua bietet hochmoderne IP-Managementlösungen, die Isuzu in die Lage versetzen, sein IP-Portfolio zu optimieren, den Wert seiner IP-Assets zu maximieren und einen besseren Schutz für die zahlreichen Innovationen des Unternehmens zu ermöglichen. Durch die Wahl von Anaqua Services als Hauptanbieter für Patent-Annuitäten und Markenverlängerungen optimiert Isuzu zusätzlich seine IP-Managementprozesse.

Bob Romeo, CEO von Anaqua, kommentierte: „Wir freuen uns, von Isuzu ausgewählt worden zu sein, um die Verwaltung ihres umfangreichen globalen IP-Portfolios voranzutreiben. Das Engagement von Isuzu bei Innovation und Nachhaltigkeit steht im Einklang mit der Mission von Anaqua, Unternehmen in die Lage zu versetzen, den Wert ihres geistigen Eigentums zu schützen und zu optimieren. Gemeinsam freuen wir uns darauf, Innovation und Erfolg voranzutreiben.“

Über Isuzu Motors Limited

Isuzu ist ein globaler Nutzfahrzeughersteller mit Hauptsitz in Yokohama, Kanagawa, Japan. Das Unternehmen ist auf die Produktion und den Vertrieb einer breiten Palette von Nutzfahrzeugen spezialisiert, darunter schwere, mittelschwere und leichte Lkw, Sightseeing-Busse und Linienbusse. Isuzu ist außerdem ein bedeutender Hersteller von Automobil-, Industrie- und Schiffsmotoren. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 ökologische Nachhaltigkeit durch die Entwicklung innovativer, umweltfreundlicher Produkte und die Verbesserung der Umweltleistung seiner Betriebe, Produkte und Dienstleistungen zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie unter isuzu.co.jp/world/.

Über Anaqua

Anaqua, Inc. ist ein Premiumanbieter von integrierten Technologielösungen und Dienstleistungen für das Management von geistigem Eigentum (IP). Die IP Management-Lösungen AQX® and PATTSY WAVE® von Anaqua kombinieren Best-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und technologiegestützten Dienstleistungen, um eine intelligente Umgebung zu schaffen, die über IP-Strategien informiert, IP-Entscheidungen ermöglicht und IP-Abläufe rationalisiert. Heute nutzen fast die Hälfte der 100 größten US-Patentanmelder und globalen Marken sowie eine wachsende Zahl von Anwaltskanzleien weltweit die Lösungen von Anaqua. Über eine Million IP-Führungskräfte, Anwälte, Rechtsanwaltsfachangestellte, Administratoren und Innovatoren nutzen die Plattform für ihr IP-Management. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Boston, weitere Niederlassungen befinden sich in den USA, Europa, Asien und Australien. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte anaqua.com oder LinkedIn .



Pressekontakt:

Amanda Glagolev

Director, Communications

Anaqua

617-375-5808

aglagolev@anaqua.com