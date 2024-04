ORION OYJ

PÖRSSITIEDOTE – MUUT PÖRSSIN SÄÄNTÖJEN NOJALLA JULKISTETTAVAT TIEDOT

26.4.2024 KLO 11.15



Orion Oyj:n nimitysvaliokunnan kokoonpano

Orion Oyj:n hallitus on nimittänyt yhtiön nimitysvaliokunnan jäseniksi seuraavat henkilöt:

Annika Ekman

Petteri Karttunen

Minna Maasilta

Veli-Matti Mattila

Hilpi Rautelin

Seppo Salonen

Valiokunnan puheenjohtajaksi nimitettiin Hilpi Rautelin.

Nimitysvaliokunta valmistelee ja antaa hallitukselle suosituksen varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta hallituksen kokoonpanoksi.

Hallituksen vahvistaman valiokunnan työjärjestyksen pääkohdat sekä valiokunnan jäsenten nimittämismenettely esitetään Orion-konsernin hallintoa ja ohjausjärjestelmää koskevassa selosteessa, joka on saatavilla konsernin verkkosivuilta osoitteesta https://www.orion.fi/sijoittajat/hallinnointi-ja-johto/hallitus/nimitysvaliokunta/nimitysvaliokunnan-tyojarjestys/.

Orion Oyj

Liisa Hurme

Toimitusjohtaja Olli Huotari

Johtaja, Corporate Functions



Yhteyshenkilö:

Olli Huotari, johtaja, Corporate Functions, Orion Oyj:n hallituksen sihteeri

puhelin 010 426 3054

Julkaisija:

Orion Oyj

Viestintä

Orionintie 1A, 02200 Espoo

www.orion.fi

http://www.twitter.com/OrionCorpIR

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Orionilla on laaja alkuperäislääkkeiden, geneeristen lääkkeiden sekä itsehoitotuotteiden valikoima. Lääketutkimuksemme ydinterapia-alueet ovat syöpäsairaudet ja kipu. Orionin kehittämiä alkuperäislääkkeitä käytetään muun muassa syöpien, neurologisten sairauksien sekä hengityselinsairauksien hoidossa. Orionin liikevaihto vuonna 2023 oli 1 190 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 600 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.