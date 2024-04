NetBet Casino slår sig sammen med Habanero

COPENHAGEN, Denmark, April 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetBet Danmark har indgået et partnerskab med iGaming-virksomheden Habanero. Dette samarbejde er en del af NetBets mission om at forbedre spiloplevelsen for danske spillere ved at øge antallet af tilgængelige spil.



Siden grundlæggelsen i 2010 har Habanero etableret sig på et konkurrencepræget marked og er blevet shortlistet til flere priser ved Asia Gaming Awards i 2016.

Som en del af NetBet Danmarks partnerskab med Habanero kan spillerne nyde en række fremragende spil - såsom Legendary Beasts, Zeus Deluxe og Meow Janken - samt andre spil fra online casinoudbyderen.

NetBet Danmarks PR-manager, Claudia Georgevici, siger: "NetBet sigter mod at give vores spillere den bedst mulige spiloplevelse. Habanero har et bredt udvalg af fremragende spilleautomater og bordspil, og vi er begejstrede for, at vores kunder selv kan opleve deres spil som en del af denne spændende aftale."

NetBet-spillere kan nu udforske de spændende nye spil fra Habanero ved at besøge den officielle NetBet Danmark-hjemmeside.

For mere information, kontakt: press@netbet.com

Om NetBet.com/dk

NetBet.com/dk har licens til at operere i Danmark og giver spillere adgang til tusindvis af brancheførende casinospil, fra spilleautomater til live-spil. Med så meget at tilbyde kunderne har NetBet.com/dk udviklet sig til et af landets foretrukne online gaming brands.