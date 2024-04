Forløb af ordinær generalforsamling i ØK - Selskabsmeddelelse nr. 4/2024

26. april 2024

Den 26. april 2024 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Det Østasiatiske kompagni A/S, i Asia House, Indiakaj 16, 2100 København Ø.



På den ordinære generalforsamling blev følgende dagsordenspunkter behandlet:

a. Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

b. Årsrapporten for 2023 blev godkendt.

c. Der blev meddelt decharge for bestyrelsen og direktionen.

d. Anvendelse af årets resultat i overensstemmelse med den godkendte årsrapport blev godkendt.

e. Præsentation af vederlagsrapporten for 2023.

f. Bestyrelsens honorar for 2024 blev vedtaget.

g. Ole Steffensen, Martin Thaysen og Kresten M. Valdal blev valgt som medlemmer til bestyrelsen.

h. KPMG P/S blev genvalgt som selskabets revisor.

i. Bestyrelsen bemyndigedes til at lade selskabet erhverve egne aktier.

j. Forslag fra bestyrelsen om:

Selskabets vederlagspolitik blev godkendt. Forslaget om ændring af selskabets navn til ”Det Østasiatiske Kompagni A/S” og optagelse af binavne blev vedtaget.

k. Dirigenten blev bemyndiget til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Ole Steffensen som formand og Martin Thaysen som næstformand.

Med venlig hilsen,

for Det Østasiatiske Kompagni A/S

Bestyrelsen

For yderligere information

Kresten M. Valdal, CEO, Telefon: +45 8233 4044, e-mail investorinformation@eac.dk

Vedhæftet fil