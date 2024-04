AUDACIA : RESULTATS ANNUELS 2023 : HAUSSE DES AUM ET APPRECIATION DE L’ANR PAR ACTION

RESULTATS ANNUELS 2023 :

Hausse de 11% du CA consolidé et progression du Résultat d’exploitation de 42%

et Réalisation de 62 opérations dont 23 investissements dans des sociétés nouvelles

dont 23 investissements dans des sociétés nouvelles Croissance de 26% des AUM 1 à 510 M€ , intégralement liée aux Nouveaux Fonds

, intégralement liée aux Nouveaux Fonds Actif Net Réévalué : 21,8 M€, soit 4,58€ par action2

« Nous nous réjouissons des performances 2023 d’Audacia, qui confirment l’accélération de la transformation du Groupe. Nos actifs sous gestion, couvrant désormais toutes nos verticales d’investissement, augmentent de plus de 25%. Nous avons également intensifié nos prises de participations dans de nouvelles sociétés prometteuses. Afin de mener à bien notre stratégie de croissance, nous avons procédé à de nombreux recrutements visant à accroître la séniorité des équipes de gestion et renforcer notre expertise dans nos thématiques d’investissement », souligne Olivier de Panafieu, Directeur Général d’Audacia.

« Avec une équipe de direction renforcée, nous abordons avec ambition l’année 2024 qui verra le closing de plusieurs levées de fonds stratégiques et des nouveaux investissements dans des futures pépites de la deeptech, du new space, du renouveau énergétique ou encore de la santé. Notre pari de faire d’Audacia un acteur disruptif du private equity est en train de se réaliser et nous sommes tous engagés pour mener à bien ce challenge ambitieux » déclare Charles Beigbeder, Président du Conseil d’Administration d’AUDACIA.

Audacia présente ses résultats 2023 qui traduisent le repositionnement stratégique en cours et les efforts d’investissements nécessaires à l’atteinte de ses objectifs 2025 avec :

Le lancement réussi de véhicules de gestion des fonds nouvellement créés, finançant des entrepreneurs actifs dans des thématiques disruptives, notamment dans le Quantique, le New Space, la Décarbonation, la Santé et le Coliving ;

Le développement d’un pipeline de collecte prometteur pour les levées de fonds institutionnelles de 2024 et 2025 ;

; Des prises de participations dans 23 nouvelles entreprises portant le total à 133 (dont 77 pour les fonds nouvellement créés) et des réinvestissements dans 12 sociétés déjà en portefeuille ;

Le renforcement du capital humain pour accompagner la croissance du groupe.





Résultats financiers (M€)

Données en cours d’audit3 2023 2022 Variation Chiffre d’affaires 10,8 9,8 +11% Résultat d’exploitation

Taux de marge opérationnelle 0,7

6,3% 0,5

4,9% +42% Résultat net part du groupe 0,3 0,3 -





AUM3 (M€)

Données au 31 décembre 2023 2022 Variation Capital Développement 106,1 67,3 +58% Capital Immobilier 53,7 31,4 +71% Capital Innovation 202,4 159,0 +27% S/Total Nouveaux Fonds 362,2 257,7 +41% Fonds ISF 147,7 147,0 - Total 509,8 404,7 +26%

Hausse du CA consolidé 2023

Les revenus consolidés du groupe en hausse de 11% s’établissent à 10,8 M€, dont 43% proviennent de la contribution des fonds nouvellement créés. Le chiffre d’affaires de l’activité historique ISF ressort à 6,2 M€, en augmentation de 1,1 M€ par rapport à l’exercice précédent, compte-tenu de l’allongement de la durée de désinvestissement des lignes PME ISF. En 2023, Audacia a procédé à 25 désinvestissements dans ses fonds ISF.

L’exercice 2023 matérialise le démarrage effectif, grâce aux levées de fonds ou de véhicules d’amorçage, de l’ensemble des thématiques d’investissement adressées par le groupe, notamment les nouvelles thèses d’investissement.

Le résultat d’exploitation ressort à 0,7 M€ en progression de 42% par rapport à 2022, faisant ressortir une marge de 5,9% (+1,4 pt). Le résultat d’exploitation est composé du résultat opérationnel courant et non courant qui s’établissent chacun à 0,3 M€.





Poursuite du renforcement du capital humain en prévision de l’accroissement des fonds gérés

Audacia a procédé à un renforcement significatif de son capital humain avec des nouveaux experts métiers spécialisés dans ses thématiques d’investissement ainsi que des recrutements stratégiques de direction générale et fonctionnelle afin de se donner les moyens d’accompagner la croissance attendue de son activité. En conséquence, les charges de personnel ressortent en hausse de 1,2 M€ liée à la séniorisation des équipes et au renforcement de la structure.





Structure financière et Actif Net Réévalué (ANR)

Au 31 décembre 2023, les capitaux propres du Groupe Audacia s’élèvent à 12,8 M€. La trésorerie disponible affiche 3,6 M€. Déduction faite des dettes financières (0,6 M€), la trésorerie nette du Groupe Audacia ressort à 3,0 M€, lui permettant d’envisager sereinement l’accélération attendue de son activité.

Au 31 décembre 2023, l’Actif Net Réévalué incluant la trésorerie nette s’établit à 21,8 M€ dont plus de la moitié provient de la valorisation des actifs de l’activité Capital Innovation. L'ANR est calculé sur la base des capitaux propres et de la valeur nette comptable du portefeuille titre réévaluée sur la base des dernières augmentations de capital.

L’ANR par action s’établit à 4,58€ par action. Ce montant ne valorise ni le fonds de commerce issu de l’activité de société de gestion d’Audacia ni le carried interest potentiel à valoir sur la performance des futurs fonds gérés par Audacia.





Perspectives

Audacia anticipe une année 2024 particulièrement dynamique avec notamment le closing annoncé de plusieurs nouveaux fonds :

Capital Développement : création d’un nouveau véhicule, qui investira dans les meilleures PME-ETI du portefeuille historique ISF et participation au dispositif des Obligations Transition ;

Capital Innovation :

Démarrage effectif du Fonds Quantonation II, grâce à la première levée de 70 millions d’euros intervenue en avril 2024 ;

Opérations de closing du Fonds Expansion 1 dans le New Space ;

Démarrage du Fonds Exergon 1 dans la décarbonation des moyens de production énergétique (renouveau nucléaire, hydrogène, stockage).

Poursuite du développement du projet de Fonds Sorbonne Venture, dédié aux innovations disruptives en Healthtech.

Capital Immobilier : constitution d’un fonds immobilier géré qui détiendra prioritairement des actifs de coliving sur les segments “jeunes actifs” et “séniors” en France ;





En 2024, les Nouveaux Fonds devraient contribuer significativement à l’activité, à la rentabilité opérationnelle et au montant des actifs gérés, qui devraient continuer de progresser cette année avant d’atteindre l’objectif d’1 milliard d’euros d’ici 2025.





Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2024 : mardi 23 juillet 2024 (après Bourse).





A propos d’AUDACIA

Fondé en 2006 par Charles Beigbeder, Audacia est un acteur innovant du capital investissement. Audacia attire les meilleurs experts sectoriels autour de trois métiers à forte valeur ajoutée :

Le Capital Développement, qui vise à accompagner les PME familiales dans leur développement ;

Le Capital Immobilier, centré sur le coliving, nouveau mode d’habitat partagé ;

Le Capital Innovation, dédié aux innovations de rupture et plus spécifiquement aux technologies quantiques, aux applications pour l’aéronautique, le spatial et la défense ainsi que les solutions novatrices pour relever les défis de la transition énergétique et de la santé.





Depuis sa création, Audacia a investi dans plus de 400 entreprises, dont plus de 130 actives.

Euronext Growth Paris : code ISIN : FR00140059B5 / code mnémonique : ALAUD - Eligible PEA PME et PEA

