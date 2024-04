Crédit Agricole Normandie Seine : communiqué financier trimestriel au 31 mars 2024

RESULTATS

AU 31 MARS 2024

Bois-Guillaume, le 26 avril 2024

Un premier trimestre de l’année 2024 impacté par un contexte économique en berne

Impactée par le contexte économique européen de faible croissance, l’activité du 1er trimestre 2024 a été marquée par une faible dynamique d’investissement des entreprises et des ménages du territoire.

Ce trimestre a été pour la Caisse Régionale Normandie-Seine un temps fort de rencontre de nos clients, illustrant l’intensité relationnelle que nous souhaitons créer avec eux :

Plus d’1 client sur 4 a été contacté sur ce premier trimestre et a pu bénéficier de notre accompagnement pour développer et protéger leur patrimoine, ou pour initier leur transition énergétique

14 000 clients sociétaires sont également venus à la rencontre de notre équipe de direction, des membres du conseil d'administration, des collaborateurs et des élus de Caisses Locales lors de nos 71 assemblées générales des Caisses Locales.

Une banque engagée pour ses clients et son territoire, gage de performance durable





Malgré le ralentissement économique, l’activité commerciale reste dynamique :

17.1 milliards d’encours de crédits (+0.9% sur un an)

Crédit Agricole Normandie-Seine a continué de financer les projets du territoire en réalisant près de 500 millions d’euros de nouveaux financements, en baisse de -29.5% sur un an.

L’encours de crédits à 17.1 milliards d’euros, progresse de +0.9% sur un an et conforte la position de leader de la Caisse Régionale sur son territoire. La part de marché Crédit progresse et s’établit à 32% (+0.4pt en un an) *.

681 000 clients (+0.6% sur un an)

Le portefeuille clients du Crédit Agricole Normandie-Seine, progresse de +0.6% à plus de 681 000 clients. Près de 7 100 nouveaux clients particuliers et professionnels nous ont choisis sur le 1er trimestre de l’année 2024.

La conquête de près de 6 000 nouveaux sociétaires depuis début 2024 nous permet d’affirmer notre statut de banque mutualiste et porte le portefeuille de clients sociétaires à plus de 276 000 sociétaires, soit 55.54% de nos clients éligibles.

21.8 milliards d’encours d’épargne (+5.5% sur un an)

La collecte atteint un encours historique de 21.8 milliards d’euros, +5.5% sur un an, portée par le dynamisme de la collecte bilan (+6.4%). Notre part de marché collecte bilan progresse fortement et s’établit à 28% (+0.9pt en un an) *. La collecte hors bilan s’établit à 6,6 milliards d’euros (+3.5%).

Les souscriptions assurance vie en 2024 atteignent 138 millions d’euros sur le 1er trimestre.

481 000 contrats d’assurance (+3.1% sur un an)

Grâce à la commercialisation de près de 14 000 nouveaux contrats en 2024, le portefeuille d’assurances dommages dépasse les 362 000 contrats (+2.9% sur un an).

Une belle dynamique de production de plus de 4 000 contrats en 2024, +5.4% par rapport en 2023, permet au portefeuille d’assurances aux personnes de croître de +3.7% sur un an.

Le Conseil d’Administration du Crédit Agricole de Normandie-Seine a arrêté lors de sa séance du 26 avril 2024 les comptes individuels et consolidés au 31 mars 2024.

Des résultats financiers contenus sur ce premier trimestre

Base sociale





Le Produit Net Bancaire s’élève à 79.7M€, en baisse de -7M€ sur un an.

La Marge d’Intermédiation Globale reste impactée défavorablement par le contexte de taux (-4.5M€ sur un an). Retraitées des boni / mali des exercices précédents, les commissions sont stables (-0.3%). Hors retraitements, elles baissent de -4.4M€. Le PNB d’activité s’établit ainsi à 71.0M€. Le PNB Fonds Propres et accessoires, est en hausse de +1.9M€ : il traduit le résultat de notre politique volontariste d’investissement de nos Fonds Propres.

Les charges de fonctionnement nettes connaissent une légère baisse de -0.8% par rapport au T1 2023 pour s’établir à 60.0M€. Des économies conjoncturelles ont en effet été réalisées sur nos charges d’exploitation qui permettent de limiter l’impact de l’inflation sur notre masse salariale et nos achats.

Conséquence d’un retour des défaillances d’entreprises à un niveau pré-Covid, le coût du risque progresse mais reste à un niveau maîtrisé à 7.5M€.

Le taux de défaut en principal à 1,31%, illustre une bonne maitrise des risques crédit dans ce contexte.

Après enregistrement de la charge fiscale de 1M€, le résultat net social s’établit à 11.2M€ en baisse de -5.6M€ en comparaison du T1 2023.

Base consolidée





Le résultat net consolidé s’inscrit à 3,0 M€, en baisse de -64,2% par rapport au 31/03/2023.

Comme pour les comptes individuels, cette diminution provient essentiellement de la baisse du résultat brut d’exploitation.

Les éléments qui font varier le résultat consolidé par rapport au résultat des comptes individuels sont les suivants :

- Produit net bancaire : étalement de la soulte perçue lors de la résiliation d’un instrument de couverture (traitement immédiat en comptes individuels) ;

- Traitement comptable des autres impôts et taxes, qui diffère entre les normes Françaises (étalement) et les normes internationales (reconnaissance immédiate). La variation des impôts et taxes sur le résultat consolidé est positive, en raison de l’arrêt en 2024 de la contribution au Fonds de résolution unique (FRU), contribution qui s’élevait à 3,3 M€ en 2023.

Chiffres clés

Données arrêtées au 31/03/2024

Chiffres en M€











Base sociale Base consolidée Mars 23 Mars 24 Evol Mars 23 Mars 24 Evol Produit Net Bancaire 86,8 79,7 -7,1 84,8 76,5 -8,3 Charges de Fonctionnement -60,6 -60,1 0,5 -67,9 -64,7 3,2 Résultat Brut d'Exploitation 26,2 19,6 -6,6 16,9 11,8 -5,1 Résultat Net 16,8 11,2 -5,6 8,4 3,0 -5,4

Endettement

Au 31 mars 2024, les ressources clientèles représentent 43.3 % du total bilan de la Caisse Régionale, les ressources internes au Groupe Crédit Agricole 24.3 % (dont une majeure partie provient indirectement de ressources clientèle) et les ressources de marché Court Terme 4.4 %.

La Caisse Régionale de Normandie-Seine a validé auprès de la Banque de France un programme d’émissions de titres de créances négociables court terme (NEU CP) actuellement plafonné à 1,25 Mds € (noté P-1 par l’agence de notation Moody’s et A-1 par Standard and Poor's)

Le CCI

Au 31 mars 2023, le cours du CCI du Crédit Agricole Normandie-Seine s’affiche à 71.97 € en baisse de -7.73 % par rapport au 31 décembre 2023.

Des ratios Bâle III significativement supérieurs aux minima réglementaires

Ratio de solvabilité Bâle III (composé intégralement de Core Tier One) : 24,73 %(1)

Le ratio de liquidité LCR, calculé sur la moyenne des 12 derniers mois s'élève à 127.23 % pour une exigence réglementaire à 100 %,

En perspective, repli de l’inflation et amélioration des conditions de financement.

Le desserrement monétaire amorcé et l’enclenchement du processus désinflationniste nous permettent d’envisager le retour d’un environnement plus favorable à la reprise de l’investissement. Crédit Agricole Normandie-Seine réaffirme son engagement d’accompagner tous ses clients et son territoire dans tous les moments de vie, en leur proposant des solutions bancaires, assurantielles et immobilières adaptées à leurs besoins.

Conscient que la satisfaction client est le terreau de la performance de demain et parce que l’intégration et la formation de nos collaborateurs sont au cœur de nos préoccupations, Crédit Agricole Normandie-Seine innove et lance le Campus by CANS pour améliorer l’expérience offerte à ses nouveaux collaborateurs au bénéfice de ses clients.

