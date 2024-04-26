OSL與華贏證券加強合作，推動香港創新現貨虛擬資產ETF的實物申購和贖回

香港, April 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 香港合規數字資產交易平台 OSL 數字證券有限公司（「OSL」）與其合作夥伴一站式金融服務提供商 Solomon JFZ (Asia) Holdings Limited（「華贏證券」）基於其現有綜合經紀商模式加強合作，以支援香港金融行業的最新創舉。雙方透過提供全面的專業咨詢和營運支持深化合作，促進設計香港首個現貨虛擬資產交易所交易基金（ETF）的實物申購和贖回流程，為順利推出ETF產品奠定堅實基礎。



此深度合作模式令OSL及華贏證券在推進現貨虛擬資產ETF的實物申購和贖回方面扮演重要角色，確保投資者能夠直接利用底層實物數字資產執行對現貨虛擬資產ETF產品份額的申購及贖回，能夠大幅提升數字資產的流動性，及讓更多投資者可以容易進入數字資產市場。

OSL在數字資產安全託管和合規交易服務方面的豐富經驗，結合華贏證券在金融交易處理上的專長，合力確保ETF產品嚴格遵守最高合規標準，並與香港金融市場的創新精神相契合。

OSL - 香港其中兩家獲批現貨虛擬資產ETF產品的首個虛擬資產交易合作夥伴及託管商

OSL集團董事會主席及行政總裁潘志勇表示：「這些ETF的推出不僅能夠豐富香港的金融景觀，也能夠有效增強市場投資選擇的多樣性和流動性，對於激發經濟的活力至關重要。作為香港唯一上市的數字資產公司，OSL 憑藉嚴格的監管合規和經過驗證的業績記錄（通過SOC 2 Type 2審計認證），一直在行業中處於領導地位。 」

華贏證券 - 香港首批獲證監會批准的參與交易商，專注於現貨虛擬資產ETF的實物申購與贖回

華贏控股的行政總裁譚聖德表示：「我們很興奮能夠在香港推出的首個現貨比特幣和以太幣ETF中扮演關鍵角色。美國的現貨比特幣ETF產品吸引了約120億美元的投資，香港這項批准僅在美國類似ETF推出三個月後，這標誌著香港在成為全球虛擬資產中心道路上邁出了一大步。購買ETF份額，這種顛覆性的工具能夠有效促進資金流入。」

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