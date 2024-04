Uponor Oyj, pörssitiedote, 26.4.2024, klo 16.15

Välitysoikeus on vahvistanut GF:n lunastusoikeuden Uponorin vähemmistöosakkeisiin ja kaupankäynti Uponorin osakkeilla on keskeytetty

Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan nimittämä välitysoikeus on Uponor Oyj:n (”Uponor”) vähemmistöosakkeita koskevan lunastusmenettelyn yhteydessä käsittelyratkaisussaan vahvistanut, että Georg Fischer AG:llä (”GF”) on oikeus lunastaa Uponorin vähemmistöosakkeet ja että GF:llä on oikeus saada vähemmistöosakkeet omistukseensa asettamalla välitysoikeuden hyväksymä vakuus lunastushinnan ja sille mahdollisesti kertyvän koron maksamiseksi.

Uponor tiedotti 22.3.2024, että Uponor on päättänyt hakea julkisen kaupankäynnin lopettamista sen osakkeilla ja osakkeidensa poistamista Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) pörssilistalta siten, että pörssilistalta poistaminen tapahtuisi mahdollisimman pian sen jälkeen, kun GF on saanut vireillä olevassa osakeyhtiölain 18 luvun mukaisessa lunastusmenettelyssä omistusoikeuden kaikkiin Uponorin osakkeisiin. Lunastusoikeuden vahvistamisen johdosta Nasdaq Helsinki on keskeyttänyt kaupankäynnin Uponorin osakkeilla tänään 26.4.2024 klo 14.57. Vakuuden asettamisesta ja Uponorin osakkeiden pörssilistalta poistamisesta tiedotetaan erikseen.

