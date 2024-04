Maisons du Monde : Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2023

COMMUNIQUE DE PRESSE

Nantes, le 26 avril 2024

Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2023

Maisons du Monde annonce la publication de son Document d’Enregistrement Universel 2023.

Le Document d’Enregistrement Universel 2023 a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 25 avril 2024 sous le n°D.24-0332.

Le Document d’Enregistrement Universel, établi pour l’exercice clos le 31 décembre 2023,

inclut notamment :

- le rapport financier annuel,

- le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise,

- la déclaration de performance extra-financière,

- les rapports des Commissaires aux comptes et leurs honoraires,

- le descriptif du programme de rachat d’actions.

Le Document d’Enregistrement Universel en version française est disponible sur les sites Internet de de Maisons du Monde (https://corporate.maisonsdumonde.com/fr/finance)

et de l’AMF (www.amf-france.org).

Une version anglaise du document d’enregistrement universel sera disponible sur le site Internet de la Société prochainement.

Des exemplaires du Document d’Enregistrement Universel sont également disponibles, sans frais, au siège de la Société, situé 8 Rue Marie Curie à Vertou (44 120), ou au sein des bureaux du 55 rue d’Amsterdam à Paris (75008).

Contacts

Relations investisseurs Relations presse Carole Alexandre



Tel : (+33) 6 30 85 12 78 Pierre Barbe



Tel : (+33) 6 23 23 08 51 calexandre@maisonsdumonde.com pbarbe@maisonsdumonde.com

Pièce jointe