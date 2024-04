KBC Groupe: KBC Bank Ireland (actuellement Exicon DAC) rendra sa licence bancaire à la Banque centrale d'Irlande le 30 avril 2024

KBC Bank Ireland (renommée Exicon DAC depuis le 8 février 2024) peut confirmer qu'elle restituera sa licence bancaire à la Banque centrale d’Irlande le 30 avril 2024, après avoir reçu l'approbation de la Banque centrale d'Irlande et de la Banque centrale européenne.

Le personnel de la succursale de Dublin de KBC Bank NV restera à la disposition des clients pour répondre à leurs questions. Les clients conservent leurs protections légales et réglementaires. (les clients trouveront de plus amples informations sur https://www.kbc.com/en/kbc-ireland.html )

KBC Bank Ireland souhaite remercier sincèrement ses clients et les parties prenantes pour la confiance qu'ils lui ont témoignée au cours des dernières décennies et exprime sa profonde gratitude à tous les employés de KBC Bank Ireland qui ont maintenu le niveau le plus élevé dans leur travail en apportant un soutien continu aux clients et les uns aux autres tout en préparant la sortie ordonnée du marché.

Contexte

KBC Bank Ireland a été créée en 1973 sous le nom d'Irish Intercontinental Bank. En 1978, KBC Bank a pris une participation de 75 % dans l'Irish Intercontinental Bank. Par la suite, en 1999, KBC Bank a acquis une participation de 100 %. En 2008, à l'occasion du 30e anniversaire de la participation majoritaire de KBC, la banque a été renommée KBC Bank Ireland plc.

Compte tenu du contexte opérationnel difficile pour les banques européennes et après mûre réflexion, KBC Bank Ireland a conclu un accord juridiquement contraignant avec Bank of Ireland concernant la vente de la quasi-totalité des prêts performants de KBC Bank Ireland et de son portefeuille de dépôts à Bank of Ireland Group le 22 octobre 2021. En outre, un petit portefeuille de prêts hypothécaires non performants (NPE) a également été acquis par Bank of Ireland dans le cadre de la transaction ( lien vers le communiqué de presse).

Le 3 février 2023, KBC Bank Ireland a clôturé la vente de la quasi-totalité de ses actifs et passifs à Bank of Ireland ( lien vers le communiqué de presse) et a commencé à préparer la restitution de sa licence bancaire à la Banque centrale d'Irlande.

KBC Bank Ireland n'opérant plus sur le marché irlandais, KBC Bank Ireland et KBC Bank NV, agissant par l'intermédiaire de sa succursale en Irlande, ont convenu le 25 mai 2023 du transfert de tous les comptes restants et de l'activité de service à la succursale de Dublin de KBC Bank NV. Le 13 septembre 2023, le ministre des Finances irlandais a approuvé le transfert. Le 1er décembre 2023, KBC Bank Ireland a conclu l'accord de transfert concernant la quasi-totalité de ses actifs restants et de ses engagements actuels et futurs envers KBC Bank NV Dublin Branch, ce qui inclut toutes les réclamations résiduelles, non identifiées et identifiées, des clients ou les engagements réglementaires de la Banque. KBC Bank NV Dublin Branch est agréée par la Banque nationale de Belgique en Belgique et est réglementée par la Banque centrale d'Irlande en ce qui concerne les règles de conduite. Le 8 février 2024, KBC Bank Ireland a été renommée Exicon DAC.

