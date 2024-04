KBC Groep: KBC Bank Ireland (huidig Exicon DAC) zal op 30 april 2024 haar banklicentie teruggeven aan de Centrale Bank van Ierland

KBC Bank Ireland (sinds 8 februari 2024 Exicon DAC genaamd) kan bevestigen dat ze op 30 april 2024 haar banklicentie zal teruggeven aan de Centrale Bank van Ierland, na hiervoor al het akkoord te hebben ontvangen van de Centrale Bank van Ierland en de Europese Centrale Bank.

Het personeel van het bijkantoor van KBC Bank NV Dublin blijft beschikbaar voor klanten en hun vragen. Klanten behouden hun wettelijke en reglementaire bescherming. (meer informatie voor klanten op https://www.kbc.com/en/kbc-ireland.html ).

KBC Bank Ireland wil haar klanten en stakeholders oprecht bedanken voor het vertrouwen dat ze de voorbije decennia heeft genoten en betuigt haar diepe dankbaarheid aan alle medewerkers van KBC Bank Ireland die de hoogste normen zijn blijven handhaven in hun werk en die de klanten en elkaar zijn blijven steunen terwijl ze de uitstap uit de markt hebben voorbereid .

Achtergrond

KBC Bank Ireland werd in 1973 opgericht als Irish Intercontinental Bank. In 1978 nam KBC Bank een belang van 75% in de Irish Intercontinental Bank. In 1999 verwierf KBC Bank 100% van de aandelen. Op de 30ste verjaardag van het meerderheidsbelang van KBC in 2008, werd de bank omgedoopt tot KBC Bank Ireland plc.

Gezien de uitdagende operationele context voor Europese banken en na zorgvuldige afweging, sloot KBC Bank Ireland een juridisch bindende overeenkomst met Bank of Ireland met betrekking tot de verkoop van vrijwel alle performing kredieten van KBC Bank Ireland en haar depositoportefeuille aan Bank of Ireland Group op 22 oktober 2021. Daarnaast werd ook een kleine portefeuille van non-performing hypotheekleningen (NPE's) overgenomen door Bank of Ireland als onderdeel van de transactie( link naar persbericht).

KBC Bank Ireland sloot de verkoop van vrijwel al haar activa en passiva aan Bank of Ireland af op 3 februari 2023 ( link naar persbericht) en begon met de voorbereidingen voor de teruggave van haar banklicentie aan de Centrale Bank van Ierland.

Aangezien KBC Bank Ireland niet langer actief zal zijn op de Ierse markt, zijn KBC Bank Ireland en KBC Bank NV, handelend via haar bijkantoor in Ierland, op 25 mei 2023 overeengekomen om alle resterende rekeningen en diensten over te dragen aan KBC Bank NV Dublin Branch. Op 13 september 2023 keurde de Ierse Minister van Financiën deze overdracht goed. Op 1 december 2023 voltooide KBC Bank Ireland de overeenkomst voor de overdracht van vrijwel al haar resterende activa en huidige en toekomstige verplichtingen aan KBC Bank NV Dublin Branch, waaronder alle niet-geïdentificeerde en geïdentificeerde overblijvende vorderingen of verplichtingen van de bank ten aanzien van klanten of regelgevende instanties. KBC Bank NV Dublin Branch heeft een vergunning van de Nationale Bank van België in België en staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland aangaande de gedragsregels in Ierland. Op 8 februari 2024 werd de naam van KBC Bank Ireland gewijzigd in Exicon DAC.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Kurt De Baenst, directeur Investor Relations KBC-groep

Tel + 32 2 429 35 73 - IR4U@kbc.be

Viviane Huybrecht, directeur Corporate communicatie/woordvoerster KBC-groep

Tel + 32 2 429 85 45 - pressofficekbc@kbc.be

