Un Hispack plus important vise à accélérer les solutions d'emballage responsable

BARCELONE, Espagne, 26 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hispack 2024 mettra l'accent sur les emballages durables pour contribuer à un meilleur avenir. Du 7 au 10 mai, le plus grand salon professionnel de l'emballage d'Espagne réunira 780 exposants de 28 pays et 1 250 marques au Gran Via de la Fira de Barcelone pour présenter les dernières innovations en matière de matériaux, d'emballages, de conteneurs, d'étiquettes, de conditionnement, de traitement et de technologies et machines de logistique. Est prévue la participation de plus de 27 000 participants à l'édition 2024.



Organisé par Fira de Barcelona en collaboration avec Graphispack Association, Hispack 2024 enregistrera une croissance de 18 % en nombre de sociétés participantes et de 12 % quant à la surface d'exposition, et s'étendra sur 36 000 m2 dans les halls 2 et 3. Il réunira des fabricants et des distributeurs leaders offrant technologies, matériaux et solutions d'emballage le plus récents axés sur le développement durable.

Cet événement a également enregistré une augmentation du nombre d'exposants internationaux, près d'un tiers du total venant de l'extérieur de l'Espagne. La Turquie sera en tête de liste des pays comptant le plus grand nombre d'entreprises, suivie de l'Italie, de la Chine, de l'Allemagne, de la France, des Pays-Bas, du Portugal et du Royaume-Uni.

Tendances du salon Hispack 2024

Lors du salon Hispack 2024, le développement durable occupera une place centrale. L'emballage durable vise à minimiser l'impact environnemental grâce à l'éco-conception axée sur la réduction des matériaux, le recyclage et la réutilisation. L'événement présentera des exemples concrets de la façon dont les entreprises utilisent des matériaux recyclés ou biodégradables, combinés au déploiement d'emballages intelligents qui améliorent l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement, la traçabilité et l'expérience client, ainsi qu'une refonte des processus de production pour réduire l'empreinte carbone.

Le programme "Best in class" mettra en lumière trois réussites internationales en matière d'emballage : Le système municipal circulaire pour la collecte, le lavage et la réutilisation des emballages de boissons et de plats à emporter à Aarhus (Danemark), le système innovant de recyclage des flacons de recharge en plastique et de fabrication de nouveaux contenants par Kao Corporation (Japon), un projet d'utilisation de la technologie blockchain pour tracer le recyclage des bouchons de bouteilles en plastique par AMITA Corporation (Japon).

Dans cette lignée, Hispack, en collaboration avec le Japan Packaging Institute, présentera le Japon comme un marché à fort potentiel, en exposant les tendances et les expériences menées dans ce pays, et en facilitant les contacts d'affaires avec la délégation japonaise présente au salon.

Par ailleurs, les fabricants espagnols de technologies de l'emballage, qui figurent parmi les 10 premiers exportateurs mondiaux, profiteront d'Hispack pour entrer en contact avec des acheteurs des marchés européens, d'Amérique latine et de la zone méditerranéenne qui visitent le salon.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Pour les renseignements médiatiques, veuillez contacter :

Salvador Bilurbina

Courriel électronique : sbilurbina@firabarcelona.com

Téléphone : +34628162674