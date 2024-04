Bigbanki 2024. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemused

Bigbanki brutolaenuportfell kasvas esimese kvartali lõpuks rekordilise 1,75 miljardi euroni, suurenedes kvartaliga 86 miljoni euro võrra (+5%) ja aastaga 325 miljoni euro võrra (+23%). Ärilaenude portfell kasvas kvartaliga 22 miljoni euro võrra (+4%) 600 miljoni euroni, eluasemelaenude portfell kasvas kvartaliga 43 miljoni euro võrra (+12%) 394 miljoni euroni ja tarbimislaenude portfell 25 miljoni euro võrra (+3%) 762 miljoni euroni.

Säästuhoiuseportfell ja tähtajalise hoiuse portfell kasvasid esimeses kvartalis üsna võrdselt. Kontserni hoiuseportfell kokku kasvas kvartaliga 215 miljoni euro võrra (+11%) ja aastaga 655 miljoni euro võrra (+44%) 2,15 miljardi euroni. Tähtajaliste hoiuste portfell kasvas kvartaliga 100 miljonit eurot (+11%) ja ületas esmakordselt 1 miljardi euro piiri (1,02 miljardit eurot). Säästuhoiuseportfell kasvas kvartaliga 116 miljonit eurot (+11%) 1,14 miljardi euroni. Oluline verstapost oli kvartali alguses tähtajalise hoiuse turule toomine Leedus, mis oli Bigbanki koduturgudest viimane, kus seda toodet varem ei pakutud. Alates jaanuarist 2024 pakub Bigbank tähtajalist hoiust kõigil oma tegevusturgudel.

Bigbank teenis 2024. aasta esimeses kvartalis 6,4 miljonit eurot puhaskasumit. Võrreldes 2023. aasta esimese kvartali tulemustega oli puhaskasum 3,2 miljoni euro võrra väiksem.

Võrreldes 2023. aasta esimese kvartaliga kontserni netointressitulud kasvasid. 2024. aasta esimese kvartali netointressitulud olid 26,4 miljonit eurot (1. kv 2023: 22,5 miljonit eurot), mis teeb kasvuks 3,9 miljonit eurot ehk 17%.

Üldine majanduse stagneerumine ja tarbijate nõrk kindlustunne avaldas teist kvartalit järjest negatiivset mõju ka Bigbanki tarbimislaenuportfellile. Ajalooliste andmetega võrreldes ei ole veel tegemist olulise halvenemisega, kuid portfelli kvaliteet on viimase poole aasta jooksul langenud. Kodulaenude portfelli kvaliteedi nõrgenemisest rääkida ei saa, kuid mõningane kvaliteedi halvenemine on toimunud esimeses kvartalis ka ärilaenude portfellis. Suurenenud on nii makseviivituses olevate laenude osakaal, laenunõuete allahindluse kulu kui ka täiendavate eraldiste kulu.

Laenunõuete allahindluse kulu suurenes esimeses kvartalis võrreldes 2023. aasta esimese kvartaliga 2,6 miljoni euro võrra. Võrreldes 2023. aasta lõpuga kasvas 3. etapi laenunõuete maht 2024. aasta esimese kvartali lõpuks 32,2 miljoni euro võrra ja ulatus 4,7%-ni laenunõuetest. Lisaks uuendas kontsern esimeses kvartalis laenunõuete allahindluse mudeli sisendeid: makseviivituse tõenäosuse (PD) ja makseviivitusest tingitud kahjumäära (LGD) arvutustesse kaasati uued ajaloolised andmed ning tulevikku vaatavaid mudeleid ajakohastati makromajanduslike näitajatega, kasutades keskpankade 2024. aasta märtsi prognoose. Mudeli uuenduse tulemusena moodustati täiendavaid eraldisi tuleviku laenunõuete allahindluste katteks summas 2,2 miljonit eurot.

Eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes suurenes kontserni tulumaksukulu 0,2 miljoni euro võrra 1,3 miljoni euroni. Peamiseks põhjuseks oli 2023. aasta lõpus Lätis kehtestatud avansiline tulumaks, mis eelmisel aastal jõudis finantsnumbritesse alles neljandas kvartalis, aga 2024. aastal mõjutab vastav kulu kõiki kvartaleid.

Kontserni kinnisvarainvesteeringute portfell, mis sisaldab nii põllumaid kui ka äripindu, ulatus kvartali lõpus 49 miljoni euroni. Kvartali jooksul kinnisvaraobjektidega olulises mahus tehinguid ei tehtud.

2024. aasta alguses tuvastas kontsern, et sisemise intressimäära meetodi rakendamise arvutustes tehti 2022. aastal laenude väljastamisega otseselt seotud tulude ja kulude arvestuses viga nende periodiseerimises, mis parandati käesoleva aasta esimeses kvartalis. Vea korrigeerimise tulemusena vähenes eelmiste perioodide jaotamata kasum 3,2 miljoni euro võrra. Samuti vähenesid seisuga 31. detsember 2023 nõuded klientidele 3,7 miljonit euro ja tulumaksu kohustised 0,5 miljoni euro võrra.





Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes I kvartal 2024 I kvartal 2023 3 kuud 2024 3 kuud 2023 Neto intressitulu 26 392 22 519 26 392 22 519 Neto teenustasud 2 164 1 973 2 164 1 973 Netokasum finantsvaradelt 1 071 572 1 071 572 Neto tegevustulud -849 -117 -849 -117 Neto tegevustulud kokku 28 778 24 947 28 778 24 947 Palgakulud -6 412 -5 652 -6 412 -5 652 Halduskulud -3 669 -3 523 -3 669 -3 523 Põhivara kulum ja väärtuse langus -2 052 -1 013 -2 052 -1 013 Tegevuskulud kokku -12 133 -10 188 -12 133 -10 188 Eraldiste kulu (tulu) -2 419 5 -2 419 5 Kasum enne allahindluste kulu 14 226 14 764 14 226 14 764 Neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindlused -6 555 -3 909 -6 555 -3 909 Kasum enne maksustamist 7 671 10 855 7 671 10 855 Tulumaks -1 275 -1 113 -1 275 -1 113 Aruandeperioodi jätkuvate tegevuste kasum 6 396 9 742 6 396 9 742 Kasum (kahjum) lõppenud tegevustest 21 -121 21 -121 Aruandeperioodi kasum 6 417 9 621 6 417 9 621





Finantsseisundi aruanne, tuhandetes eurodes 31.03.2024 31.12.2023 (korrigeeritud) 31.03.2023 Raha ja raha ekvivalendid 652 065 518 672 258 316 Võlaväärtpaberid 13 586 15 400 18 531 Nõuded klientidele 1 747 606 1 662 002 1 422 702 Muud varad 89 823 91 324 104 985 Varad kokku 2 503 080 2 287 398 1 804 534 Klientide hoiused ja saadud laenud 2 161 463 1 946 314 1 507 115 Allutatud võlakirjad 76 476 76 109 62 908 Muud kohustised 21 688 20 182 17 310 Kohustised kokku 2 259 627 2 042 605 1 587 333 Omakapital 243 453 244 793 217 201 Kohustised ja omakapital kokku 2 503 080 2 287 398 1 804 534





Bigbank AS juhatuse esimehe Martin Läntsi kommentaar:

Laenuportfelli maht on jätkanud tugevat kasvu kõigis kategooriates. Erilist rõõmu valmistab kodulaenude portfell, mis aasta esimeses kvartalis kasvas 43 miljoni euro võrra, ületades eelmise aasta sama perioodi kasvu 23 miljoni euro võrra. Kinnisvaraturgudel on elavnemise märke ning rõõm on näha, et üha enam kliente valib just Bigbanki oma koduostu finantseerijaks.

Tugeval kasvukursil oli esimeses kvartalis ka ärilaenude ja liisingute müügimaht ulatudes 114,4 miljoni euroni, mis on 93% suurem kui mullu samal perioodil. Eriti kiire - ehk aasta võrdluses kolmekordne – oli seejuures ettevõtetele laenude ja liisingute müügi kasv Leedus.

Meie rahastusbaas on endiselt tugev - esimeses kvartalis kasvas kontserni hoiuseportfell laenuportfellist kiiremini, suurenedes kvartaliga 215 miljoni euro võrra, mis ületab eelmise aasta esimese kvartali kasvu 85 miljoni euro võrra. Hoiuste osas on oluline märkida, et hakkasime hiljuti pakkuma hoiuseid ka Leedu turul. Uhkusega saame tõdeda, et nüüd saavad ka meie Leedu kliendid osa Bigbanki üldisest strateegiast pakkuda turu paremaid intresse kõigil koduturgudel.

Bigbanki 2024. aasta esimese kvartali kasum oli aasta tagusega võrreldes väiksem. Suurimat mõju avaldasid suurenenud allahindlused, personali ja hoiuste tagamise osafondi kulu ning kasvanud põhivara kulum.

Jätkame tööd ning kontserni strateegia plaanipärast elluviimist, mille osaks on jätkuv kasv ning tooteportfelli laiendamine igapäevapanganduse suunas.

Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalil põhinev era- ja äriklientide laenudele ja hoiustele keskendunud pank, millel on lisaks tegevusele Eestis filiaalid Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus ja Bulgaarias ning mis pakub piiriülese teenusena oma tooteid ka Austrias, Saksamaal ja Hollandis. Bigbanki bilansimaht ületab 2 miljardit eurot.

Argo Kiltsmann

Juhatuse liige

Telefon: +372 5393 0833

E-mail: argo.kiltsmann@bigbank.ee

www.bigbank.ee

Manus