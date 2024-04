Kallelse till årsstämma 2024 i Fingerprint Cards AB (publ)

Aktieägarna i Fingerprint Cards AB (publ), org. nr. 556154-2381 (”Bolaget” eller ”Fingerprint”), kallas härmed till årsstämma klockan 15.00 tisdagen den 28 maj 2024 på GT30 (mötesrum ”Bond”), Grev Turegatan 30 i Stockholm.



Styrelsen har, i enlighet med Bolagets bolagsordning, beslutat att aktieägarna före årsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägare kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman personligen, genom ombud eller genom poströstning.

A. Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 20 maj 2024, och anmäla sin avsikt att delta vid stämman till Bolaget i enlighet med anvisningarna under avsnitt ”B. Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud” senast onsdagen den 22 maj 2024, eller avge en poströst i enlighet med anvisningarna under rubriken ”C. Anvisningar för poströstning” senast onsdagen den 22 maj 2024.

För att ha rätt att delta vid stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman eller avge en poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per måndagen den 20 maj 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast onsdagen den 22 maj 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

B. Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud

Den som önskar delta vid årsstämman personligen eller genom ombud ska anmäla detta till Bolaget senast onsdagen den 22 maj 2024, antingen via www.fingerprints.com/stamma2024, genom telefon på +46 (0) 771-24 64 00, genom e-post till proxy@computershare.se eller genom post till Computershare AB, ”Fingerprint Cards AB årsstämma 2024”, Box 5267, 102 46 Stockholm, Sverige.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.fingerprints.com/stamma2024. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen, bör fullmakt och registreringsbevis i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. En fullmakt måste företes i original. Den gäller i högst ett år från utfärdandet såvida inte längre giltighet angivits i fullmakten, dock längst i fem år från utfärdandet.

C. Anvisningar för poströstning

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid årsstämman genom poströstning ska göra det på något av följande sätt.

Röstning på webbplatsen: Röstning kan göras elektroniskt med Bank-ID på Bolagets webbplats, www.fingerprints.com/stamma2024.



Röstning via e-post: Röstning kan göras genom att fylla i det poströstningsformulär som finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.fingerprints.com/stamma2024, och sedan skicka formuläret till e-postadressen proxy@computershare.se tillsammans med fullmakt och/eller andra behörighetshandlingar (se nedan).



Vanlig post: Röstning kan göras genom att skriva ut och fylla i det poströstningsformulär som finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.fingerprints.com/stamma2024, och sedan skicka formuläret (dvs. utskriften), tillsammans med fullmakt och/eller andra behörighetshandlingar (se nedan) till Computershare AB, ”Fingerprint Cards årsstämma 2024”, Box 5267, 102 46 Stockholm, Sverige.





En aktieägare kan inte ge några andra instruktioner än att välja ett av de alternativ som anges vid varje punkt i poströstningsformuläret. Röstningen (dvs. poströsten i sin helhet) är ogiltig om aktieägaren har försett formuläret med specifika instruktioner eller villkor eller om förtryckt text ändras eller kompletteras.

Poströstningsformuläret, tillsammans med eventuell bifogad fullmakt och behörighetsdokumentation, måste vara Computershare AB tillhanda senast onsdagen den 22 maj 2024. Röster som mottas senare kommer att bortses från.

Den som önskar återkalla avgiven poströst och i stället utöva sin rösträtt genom att delta vid stämman personligen eller genom ombud måste meddela detta till stämmans sekretariat innan stämman öppnas.

Om aktieägare avger poströst genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär tillhandhålls på begäran och finns även tillgängligt på Bolagets webbplats, www.fingerprints.com/stamma2024. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

För eventuella frågor beträffande poströstningsförfarandet, vänligen kontakta Computershare AB, telefon +46 (0) 771 24 64 00, vardagar klockan 9:00-16:00.

D. Ärenden på stämman

Förslag till dagordning:

1) Stämmans öppnande

2) Val av ordförande vid stämman

3) Upprättande och godkännande av röstlängd

4) Godkännande av dagordning

5) Val av två justerare

6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7) Anförande av verkställande direktören

8) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

9) Beslut om:

a) fastställande av resultat- och balansräkning samt av koncernresultat- och koncernbalansräkning

b) disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

10) Godkännande av ersättningsrapport

11) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer

12) Fastställande av arvode till styrelse

13) Fastställande av arvode till revisor

14) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

15) Val av revisor

16) Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

17) Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier av serie B

18) Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för aktieägarna

a) bemyndigande om 20 procent

b) bemyndigande om 10 procent

19) Styrelsens förslag till beslut avseende långsiktigt incitamentsprogram (Teckningsoptionsprogram 2024/2027)

20) Beslut om ändring av bolagsordning

21) Beslut om ändring av bolagsordning

22) Beslut om ändring av bolagsordning

23) Beslut om efterföljande godkännande av styrelsens beslut avseende en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

24) Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar

25) Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Valberedningens förslag omfattande punkterna 2, 11 – 15 på dagordningen

Valberedning består av Christian Lagerling (styrelsens ordförande), Johan Carlström (aktieägare), Helen Fasth Gillstedt (utsedd av Handelsbanken Fonder) samt Cornilla von Plomgren (utsedd av Roland Hanzén).

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Björn Kristiansson utses till ordförande vid stämman.

Punkt 11 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag samt en revisor utan någon revisorssuppleant.

Punkt 12 – Fastställande av arvode till styrelse

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet per ledamot inte höjs jämfört med föregående mandatperiod. Det innebär att valberedningen föreslår ett sammanlagt fast styrelsearvode om 1 855 000 kronor, varav till styrelsens ordförande 675 000 kronor och till övriga ledamöter 295 000 kronor per ledamot.

Därutöver tillkommer arvode för kommittéarbete som föreslås utgå oförändrat med 450 000 kronor att fördelas enligt följande:

Revisionsutskott: 135 000 kronor till ordföranden samt 70 000 kronor till annan ledamot.

Ersättningsutskott: 85 000 kronor till ordföranden samt 45 000 kronor till annan ledamot.

Punkt 13 – Fastställande av arvode till revisor

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Christian Lagerling, Alexander Kotsinas, Dimitrij Titov, Juan Vallejo och Adam Philpott som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande föreslås omval av Christian Lagerling. Mario Shiliashki har avböjt omval som styrelseledamot.

Information om till nyval föreslagna ledamöterna finns i valberedningens förslag och motiverade yttrande som finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.fingerprints.com/stamma2024. Information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på bolagsstyrningssektionen på Bolagets webbplats, www.fingerprints.com.

Punkt 15 – Val av revisor

Valberedningen föreslår att revisionsbolaget BDO Mälardalen AB med auktoriserade revisorn Johan Pharmanson som huvudansvarig revisor samt auktoriserade revisorn Carl-Johan Kjellman, BDO Mälardalen AB, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omväljs till revisorer för en mandatperiod om ett år för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Information om BDO Mälardalen AB, Johan Pharmanson och Carl-Johan Kjellman återfinns på www.bdo.se.

Styrelsens förslag till beslut avseende punkterna 9b, 10, 16 – 24 på dagordningen

Punkt 9b – Disposition av Bolagets resultat

Styrelsen föreslår att årets resultat och det balanserade resultatet behandlas enligt förslaget i årsredovisningen. Förslaget innebär att ingen utdelning ska lämnas.

Punkt 10 – Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Punkt 16 – Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

1. Inledning





Koncernledningen definieras som verkställande direktör och andra medlemmar i ledningsgruppen. Syftet med dessa riktlinjer är att tydliggöra de ersättningar som beslutas.

Riktlinjerna är framtidsinriktade och omfattar därmed ersättningar beslutade efter att riktlinjerna trätt i kraft, samt vid omförhandling av tidigare avtal. Bolagsstämman har rätt att besluta om ersättningar utöver dessa riktlinjer.

2. Ersättningsutskottet





Ersättningsutskottet utvärderar och överväger frågor som rör ersättning och anställningsvillkor, samt förbereder förslag till riktlinjer för ersättning till VD och ledande befattningshavare. Styrelsen ska utvärdera riktlinjer för ersättningar åtminstone vart fjärde år och lägga fram ett förslag för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet bör se till att ersättningen står i proportion till rådande marknadsvillkor för motsvarande chefer i andra företag, och att företagets erbjudande till sina anställda är konkurrenskraftigt. VD:s ersättning godkänns av styrelsen. Ersättning till andra ledande befattningshavare beslutas av verkställande direktören efter samråd med ersättningsutskottet. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

3. Ersättningsprinciper och riktlinjernas främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet





Fingerprint Cards har som avsikt att attrahera, engagera, utveckla och behålla rätt personer för att driva vårt affärsresultat i linje med företagets affärsstrategi. För att stödja detta ska utformningen och implementeringen av vår ersättningsstruktur vara prestationsbaserad; prisvärd; hållbar; marknadsdriven och tydlig. Ersättningen ska återspegla omfattning och komplexitet för varje roll, såväl som individens faktiska prestationer. Fingerprint Cards tolererar inte någon form av diskriminering och vi gör årliga granskningar för att se till att vi inte har löneskillnader som grundar sig på diskriminerande faktorer som kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Rörlig ersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja Fingerprint Cards affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

För ytterligare information om Bolagets affärsstrategi, se www.fingerprints.com.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får vederbörliga anpassningar ske för att följa tillämpliga lagar och lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål ska tillgodoses.

Ersättningsprinciper

Prestationsbaserad kompensation:

Det ska finnas en stark koppling mellan prestation (individuell och affärsresultat) och kompensation. Grundlönen beror på den anställdes resultat mot uppställda mål, utvecklingsframsteg och efterlevnad av företagets värderingar.

Konkurrenskraftig och hållbar:

Vi måste skapa värde för att säkra vår nuvarande och framtida förmåga att betala konkurrenskraftig kompensation och vi måste intjäna medel till vår kompensation. Det är viktigt att ha en balans mellan företagets resultat och våra kompensationsnivåer.

Marknadsdriven:

Våra löner ska återspegla arbetets omfattning och komplexitet. Det är vårt mål att jämföra våra grundlöner med relevant marknadsdata för det tillämpliga landet. Varje land utgör en egen marknad.

Ersättningsprinciperna är också tillämpliga på Fingerprint Cards övriga anställda.

Vid beredningen av styrelsens ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för Bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

4. Total ersättning





Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska primärt bestå av månatlig grundlön, rörlig ersättning, pensioner och försäkringar. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta att den totala ersättningen ska inkludera långsiktiga incitamentsprogram.

4.1 Rörlig ersättning

Den rörliga ersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier. Rörlig ersättning inkluderar företagsparametrar som intäkter, rörelseresultat och likviditet. För ledande befattningshavare grundar sig 80-90 procent av den rörliga ersättningen på företagsparametrar och 10-20 procent grundar sig på individuell prestation, med förutbestämda mål på årsbasis. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar Fingerprint Cards affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig ersättning ska kunna mätas under en period om ett eller flera år. Den rörliga ersättningen får uppgå till högst 100 procent av den sammanlagda fasta årliga grundlönen under mätperioden.

Finansiella mål bedöms baserat på den av Bolaget offentliggjorda finansiella informationen.

4.2 Pension

Pensionsplanerna grundar sig på avgiftsbestämda modeller, där premien som betalas får uppgå till högst 30 procent av ledande befattningshavarens fasta årliga grundlön.

4.3 Försäkringar

Ledande befattningshavare ges försäkringsskydd i enlighet med lokal praxis. Sådana förmåner ska vara sedvanliga och av begränsad storlek.

4.4 Upphörande av anställning

Vid anställningens upphörande får uppsägningstiden vara högst sex månader. Under uppsägningstiden om maximalt sex månader utgår full lön och anställningsförmåner. Vid uppsägning från Bolagets sida ska avgångsvederlag kunna utgå med ett belopp motsvarande högst tolv månadslöner. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag.

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska uppgå till högst 60 procent av den fasta kontantlönen vid tidpunkten för uppsägningen, om inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser.

4.5 Styrelsens rätt att frångå ersättningsriktlinjerna

Styrelsen får i vissa fall besluta att frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att uppfylla Bolagets långsiktiga intressen, inklusive i förhållande till hållbarhet, eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

4.6 Beskrivning av väsentliga förändringar och hur aktieägares synpunkter har beaktats

Det förekommer inte några väsentliga förändringar i de föreslagna nya riktlinjerna jämfört med de ersättningsriktlinjer som antogs av årsstämman 2020. Det har inte inkommit några materiella synpunkter på ersättningsriktlinjerna från aktieägare.

Punkt 17 – Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier av serie B

Styrelsen föreslår att stämman beslutar bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många B-aktier att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om överlåtelse av Bolagets egna B-aktier. Överlåtelser av egna B-aktier får ske på Nasdaq Stockholm. Överlåtelse får också ske på annat sätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor. Överlåtelser får ske av högst så många egna B-aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse. Överlåtelser på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Vid överlåtelser på annat sätt än på Nasdaq Stockholm ska priset fastställas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt, varvid dock en marknadsmässig rabatt i förhållande till börskurs får tillämpas.

Bemyndigandena syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med Bolagets kapitalstruktur och att skapa flexibilitet i Bolagets möjligheter att tillvarata attraktiva affärsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera förvärv av företag eller verksamhet genom överlåtelse av egna aktier.

Punkt 18 – Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för aktieägarna

a) bemyndigande om 20 procent





Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av B-aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler berättigande till B-aktier motsvarande högst tjugo (20) procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget per dagen för denna kallelse. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen.

Kontant- eller kvittningsemission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor.

Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att medge flexibilitet i samband med eventuella kapitalanskaffningar eller förvärv av företag eller verksamheter.

b) bemyndigande om 10 procent





För det fall stämman inte godkänner förslaget om emissionsbemyndigande om tjugo (20) procent under punkten a) ovan föreslår styrelsen att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av B-aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler berättigande till B-aktier motsvarande högst tio (10) procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget per dagen för denna kallelse. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen.

Kontant- eller kvittningsemission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor.

Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att medge flexibilitet i samband med eventuella kapitalanskaffningar eller förvärv av företag eller verksamheter.

Punkt 19 - Styrelsens förslag till beslut avseende långsiktigt incitamentsprogram (Teckningsoptionsprogram 2024/2027)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att inrätta ett teckningsoptionsprogram för koncernledningen inom Fingerprint (”Teckningsoptionsprogram 2024/2027”) i enlighet med punkterna 19 a), b), och c) nedan.

a) Antagande av Teckningsoptionsprogram 2024/2027

1. Bakgrund och sammanfattning

Syftet med förslaget är att attrahera och behålla talanger över tid, öka engagemang och prestationer samt uppmuntra till ett personligt långsiktigt ägande i Bolaget. Styrelsen anser att det ligger i samtliga aktieägares intresse att personer som bedöms vara viktiga för Bolagets utveckling har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling i Bolaget. Genom det föreslagna programmet skapas ett långsiktigt ägarengagemang, vilket förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen under perioden i sin helhet. Styrelsens intention är att föreslå liknande program årligen till årsstämman, där storleken på programmet kommer utvärderas löpnade för att säkerställa ett långsiktigt hållbart incitamentsprogram.

Teckningsoptionsprogram 2024/2027 innebär i att medlemmar i koncernledningen erbjuds att köpa teckningsoptioner till marknadspris (”Teckningsoptioner”) som vardera efter cirka tre år ger rätt att teckna en B-aktie i Fingerprint. För att hjälpa deltagarna med den initiala investeringen kommer Fingerprint att betala ut en kontantbonus. Utbetalningen av kontantbonusen kommer att vara kostnadsneutral för Bolaget och kommer delvis att subventionera deltagares investering. Bolaget har rätt att återkräva betalningen för subventionen om en deltagare avslutar sin anställning inom tre år.

Baserat på villkoren som anges nedan föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om implementering av Teckningsoptionsprogram 2024/2027, samt emission av teckningsoptioner till koncernledningen i Fingerprint.

2. Deltagarkategorier

Rätt att teckna Teckningsoptioner ska till komma högst elva ledande befattningshavare, inklusive vd, som ingått återköpsavtal med Bolaget. Deltagarna är indelade i olika kategorier baserat på deras respektive roll i Bolaget. Fördelningen av Teckningsoptioner framgår av nedan:

Kategori 1 består av verkställande direktören (en deltagare) med rätt att teckna maximalt 5 000 000 Teckningsoptioner.



Kategori 2 består av högst tio medlemmar i koncernledningen med rätt att tillsammans teckna maximalt 9 000 000 Teckningsoptioner, varvid varje deltagare kan teckna maximalt 2 500 000 Teckningsoptioner.





Överteckning kan inte ske. Vid underteckning kommer Teckningsoptioner som ej tecknas av någon deltagare att förfalla.

3. Tilldelning

Beslut om deltagande eller införande av Teckningsoptionsprogram 2024/2027 förutsätter att det enligt styrelsens bedömning kan erbjudas till rimliga administrativa kostnader och finansiella effekter.

Teckningsoptionsprogram 2024/2027 kan maximalt omfatta 14 000 000 Teckningsoptioner.

Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av B-aktier i Bolaget den 1 juli 2027 till och med den 1 oktober 2027. Perioden fram till detta datum utgör ”Löptiden”.

4. Löptid och lösenpris

Löptiden för Teckningsoptionerna ska vara maximalt tre år och fyra månader från dess utgivande och teckningsperioden vara 1 juli 2027 till och med den 1 oktober 2027.

Lösenpriset vid deltagarens utnyttjande av Teckningsoptionerna ska motsvara 235 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för Fingerprints B-aktie under de tio (10) första handelsdagarna som följer närmast efter årsstämman den 28 maj 2024. Lösen av Teckningsoptionerna ska kunna ske genom s.k. nettostrike.

5. Övriga villkor för Teckningsoptionerna

Utöver vad som angivits ovan, ska följande villkor gälla för Teckningsoptionerna:

Deltagarna får inte överlåta, pantsätta eller avyttra Teckningsoptionerna eller att utöva några rättigheter avseende Teckningsoptionerna under Löptiden.





Deltagarens rätt att teckna Teckningsoptioner är villkorad av att (i) deltagaren vid tidpunkten för teckningen varken själv sagt upp sig eller blivit uppsagd från sin anställning i Bolaget, (ii) teckning av Teckningsoptioner lagligen kan ske och att det, enligt styrelsens bedömning, kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser, samt (iii) deltagaren och/eller, i förekommande fall, dennes bolag, har undertecknat ett särskilt avtal med Bolaget, enligt vilket Bolaget, eller den Bolaget anvisar, bl.a. har rätt att återköpa teckningsoptionerna från deltagaren/bolaget om deltagarens anställning upphör samt i vissa andra situationer, till ett belopp motsvarande Teckningsoptionernas marknadsvärde och i förekommande fall det lägre av Teckningsoptionernas marknadsvärde och anskaffningsvärde. Styrelsen ska äga rätt att göra de mindre justeringar av villkoren i avtalet som bedöms lämpliga eller ändamålsenliga till följd av arbetsrättsliga eller skatterättsliga regler eller administrativa förhållanden.





6. Detaljerade villkor och administration

Styrelsen, genom ersättningsutskottet, ansvarar för den närmare utformningen och administrationen av Teckningsoptionsprogram 2024/2027, inom ramen för de villkor och riktlinjer som ges av årsstämman. Exempelvis får styrelsen besluta att ingen tilldelning av Teckningsoptioner ska ske till en deltagare, trots att villkoren under punkt 5 ovan uppfylls, vid bedrägeri, annan brottslig verksamhet eller då en deltagare agerat grovt vårdslöst.





Vissa avvikelser i eller justering av villkoren för Teckningsoptionsprogram 2024/2027 kan komma att göras på grund av lokala regler och förekommande marknadspraxis eller marknadsförutsättningar, inkluderande kontantavräkning istället för leverans av aktier till deltagarna under vissa förutsättningar.





7. Värdet av och de beräknade kostnaderna för Teckningsoptionsprogram 2024/2027

Teckning av Teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande Teckningsoptionernas marknadsvärde vid tidpunkten för teckning. Teckningsoptionernas marknadsvärde ska beräknas av ett oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag enligt Black-Scholes värderingsmodell vid varje enskild tidpunkt för teckning. Baserat på en aktiekurs om 0,973 kronor har marknadsvärdet för Teckningsoptionerna preliminärt beräknats till 0,17 kronor per Teckningsoption. Optionsvärdet har uppskattats baserat på Black-Scholes värderingsmodell med antaganden om en aktiekurs på 0,973 kronor, en riskfri ränta på 2,6 procent och en volatilitet på 58,0 procent.

Bolaget kommer att subventionera deltagarnas förvärv av Teckningsoptioner. Subventionen betalas ut vid programstart och den totala kostnaden för subventionen ska motsvara kassainflödet från av deltagare erlagd premie för teckningsoptionerna. Denna kostnad fördelas mellan lönekostnader för subventionen och sociala avgifter vilket innebär att subventionen innan inkomstskatt kommer understiga 100 procent av erlagd premie. För en deltagare bosatt i Sverige med en skattesats för förvärvsarbete om 50 procent och en skattesats för sociala avgifter om 31,42 procent, kommer subventionen efter skatt motsvara 38 procent av premiekostnaden. Följaktligen förväntas deltagarna göra en betydande oberoende investering utöver subventionen. Den totala kostnaden för subventionen, baserad på ett optionsvärde av 0,17 kronor, uppskattas vara högst 2 364 940 kronor för hela Teckningsoptionsprogram 2024/2027, inklusive sociala avgifter.

Deltagares berättigande till subvention förutsätter, med vissa undantag, att deltagaren vid tiden för utbetalningen av bonusen är anställd i Bolaget. Fingerprint förbehåller sig rätten att tillämpa en återkallelserätt vid deltagarens uppsägning av anställning före Löptidens slut. Vid sådan återkallelse är deltagaren skyldig att återbetala Bolaget för det mottagna bidraget. Beloppet som ska återbetalas ska linjärt motsvara det bruttobidrag som betalats ut till deltagaren vid programmets start och den återstående Löptiden.

Utöver ovan kostnader utgår administrativa kostnader till rådgivare etc. i samband med framtagande av beslutsdokumentation och fattande av beslut om emission av Teckningsoptionerna. De totala administrationskostnaderna förväntas vara marginella i förhållande till övriga kostnader för Teckningsoptionsprogram 2024/2027.

Om tillräcklig majoritet för att emittera teckningsoptioner enligt punkt b) nedan inte erhålls, och Bolaget istället implementerar ett teckningsoptionsprogram där leverans av aktier till deltagare säkras genom en aktieswap med en tredje part enligt punkt c) nedan, utgår även kostnader för aktieswap.

8. Utspädning

Vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade Teckningsoptioner kommer Teckningsoptionsprogram 2024/2027 omfatta högst 14 000 000 nya aktier i Fingerprint, vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,2 procent av samtliga utestående aktier i Fingerprint vid tidpunkten för utfärdande av kallelsen till årsstämman.

Kostnaderna för Teckningsoptionsprogram 2024/2027 förväntas ha en marginell inverkan på Koncernens nyckeltal.

9. Målen med förslaget och skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen vill införa ett långsiktigt incitamentsprogram för koncernledningen för att uppmuntra till ett personligt långsiktigt ägande i Bolaget och för att öka och stärka möjligheterna att rekrytera, behålla och motivera sådana individer. Styrelsen anser att införande av Teckningsoptionsprogram 2024/2027 är till fördel för Bolaget och aktieägarna genom att tillhandahålla ett konkurrenskraftigt och motivationshöjande incitament för medlemmar i koncernledningen i Bolaget.

Mot bakgrund härav anser styrelsen att införandet av Teckningsoptionsprogram 2024/2027 kommer att ha en positiv effekt på Bolagets fortsatta utveckling som överväger de kostnader som är förenat med programmet och därmed vara till fördel för såväl aktieägarna som Bolaget.

b) Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner

För att kunna genomföra Teckningsoptionsprogram 2024/2027 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om en riktad emission av högst 14 000 000 Teckningsoptioner till deltagarna i Teckningsoptionsprogram 2024/2027 med rätt till teckning av nya B-aktier i Bolaget enligt följande.

Teckningsoptionerna emitteras till ett pris motsvarande Teckningsoptionernas marknadsvärde vid tidpunkten för teckning. Teckningsoptionernas marknadsvärde ska beräknas av ett oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag enligt Black-Scholes värderingsmodell vid varje enskild tidpunkt för teckning. Baserat på en aktiekurs om 0,973 kronor har marknadsvärdet för Teckningsoptionerna preliminärt beräknats till 0,17 kronor per Teckningsoption.



Varje Teckningsoption ska ge rätt att teckna en (1) B-aktie i Bolaget, och således kommer aktiekapitalet, efter fullt utnyttjande att öka med högst 609 595,093959 kronor.



Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, deltagarna i Teckningsoptionsprogram 2024/2027. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget önskar införa det föreslagna incitamentsprogrammet Teckningsoptionsprogram 2024/2027.



Teckning på teckningslista och betalning av teckningsoptionerna ska ske senast den 1 juli 2024. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.



Teckningsoptionerna berättigar till teckning av B-aktier i Bolaget från och med den 1 juli 2027 till och med den 1 oktober 2027.



Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) B-aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande motsvara 235 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för Fingerprints B-aktie under de tio (10) första handelsdagarna som följer närmast efter årsstämman den 28 maj 2024. Teckningskursen får dock aldrig understiga aktiens kvotvärde. Eventuell överkurs ska i dess helhet överföras till den fria överkursfonden.



För Teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av de fullständiga teckningsoptionsvillkoren. Som framgår av de fullständiga teckningsoptionsvillkoren kan teckningskursen liksom det antal aktier som varje Teckningsoption berättigar till teckning av i vissa fall komma att omräknas vid fondemission, sammanläggning eller uppdelning (split) av aktier, nyemission, emission av teckningsoptioner eller konvertibler, samt i vissa andra fall. Vidare kan tidpunkten för utnyttjandet av Teckningsoptionerna komma att tidigareläggas och/eller senareläggas i vissa fall.



De nyemitterade aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.



Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket och, i förekommande fall, Euroclear Sweden AB.





Med hänsyn till att styrelsen anser att emission av Teckningsoptioner är mest kostnadseffektivt föreslås i första hand att säkringsåtgärder avseende Teckningsoptionsprogram 2024/2027 sker enligt denna punkt b). Om erforderlig majoritet inte kan uppnås för förslaget enligt denna punkt b) föreslår Bolaget komma att ingå ett aktieswapavtal enligt punkt c) nedan.

c) Säkringsåtgärder avseende Teckningsoptionsprogram 2024/2027 i form av aktieswap



Om erforderlig majoritet för beslutet om emission av Teckningsoptioner enligt punkt b) ovan inte uppnås kan styrelsen komma att tillse att Bolaget i stället ställer ut köpoptioner (”Köpoptioner”) och säkrar leveransen av aktier som Teckningsoptionsprogram 2024/2027 förväntas medföra genom att ingå ett aktieswapavtal med tredje part, varigenom den tredje parten i eget namn ska förvärva och överlåta aktier i Bolaget till deltagarna i Teckningsoptionsprogram 2024/2027. Det relevanta antalet Fingerprint-aktier ska motsvara det Teckningsoptioner som föreslås enligt punkt a) ovan. Vad som föreskrivs avseende villkoren för Teckningsoptioner ska då gälla för Köpoptioner som ställs ut i enlighet med denna punkt c).

Förberedelse av förslaget

Förslaget har förberetts av ersättningsutskottet i samråd med styrelsen och externa rådgivare. Styrelsen har fattat beslutet att föreslå Teckningsoptionsprogram 2024/2027 för årsstämman.

Övriga aktierelaterade incitamentsprogram

Bolaget har för närvarande inga pågående incitamentsprogram.

Punkt 20 - Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman, för att höja gränserna för högsta tillåtna aktiekapitalet och högsta tillåtna antalet aktier samt antalet aktier av varje slag som kan ges ut, beslutar om att ändra 4 § och

5 § första stycket i Bolagets bolagsordning i enlighet med nedan.

Föreslagen lydelse

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 87 085 013,422825 kronor och högst 348 340 053,691301 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 2 000 000 000 och högst 8 000 000 000.

§ 5 Aktieslag

Bolagets aktier må kunna utgivas i två slag, serie A med tio (10) röster per aktie och serie B med en (1) röst per aktie. A-aktier kan utges till ett antal av högst 648 648 649 och B-aktier till ett antal av högst

7 351 351 351.

Stämmans beslut enligt denna punkt 20 är villkorat av att stämman godkänner förslaget enligt punkt 23 nedan.

Det föreslås även att styrelsen bemyndigas att anmäla för registrering hos Bolagsverket den bolagsordning enligt denna punkt 20, punkt 21 eller punkt 22 vars gränser för det lägsta och högsta antalet aktier i Bolaget är förenlig med det totala antalet aktier i Bolaget vid genomförandet av den företrädesemission som styrelsen beslutat om under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande enligt punkt 23 nedan. Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket.

Punkt 21 - Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman, för att höja gränserna för högsta tillåtna aktiekapitalet och högsta tillåtna antalet aktier samt antalet aktier av varje slag som kan ges ut, beslutar om att ändra 4 § och

5 § första stycket i Bolagets bolagsordning i enlighet med nedan.

Föreslagen lydelse

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 54 428 133,389266 kronor och högst 217 712 533,557063 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 1 250 000 000 och högst 5 000 000 000.

§ 5 Aktieslag

Bolagets aktier må kunna utgivas i två slag, serie A med tio (10) röster per aktie och serie B med en (1) röst per aktie. A-aktier kan utges till ett antal av högst 405 405 405 och B-aktier till ett antal av högst

4 594 594 595.

Stämmans beslut enligt denna punkt 21 är villkorat av att stämman godkänner förslaget enligt punkt 23 nedan.

Det föreslås även att styrelsen bemyndigas att anmäla för registrering hos Bolagsverket den bolagsordning enligt denna punkt 21, punkt 20 eller punkt 22 vars gränser för det lägsta och högsta antalet aktier i Bolaget är förenlig med det totala antalet aktier i Bolaget vid genomförandet av den företrädesemission som styrelsen beslutat om under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande enligt punkt 23 nedan. Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket.

Punkt 22 - Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman, för att höja gränserna för högsta tillåtna aktiekapitalet och högsta tillåtna antalet aktier samt antalet aktier av varje slag som kan ges ut, beslutar om att ändra 4 § och

5 § första stycket i Bolagets bolagsordning i enlighet med nedan.

Föreslagen lydelse

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 21 771 253,355706 kronor och högst 87 085 013,422825 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 500 000 000 och högst 2 000 000 000.

§ 5 Aktieslag

Bolagets aktier må kunna utgivas i två slag, serie A med tio (10) röster per aktie och serie B med en (1) röst per aktie. A-aktier kan utges till ett antal av högst 162 162 162 och B-aktier till ett antal av högst

1 837 837 838.

Stämmans beslut enligt denna punkt 22 är villkorat av att stämman godkänner förslaget enligt punkt 23 nedan.

Det föreslås även att styrelsen bemyndigas att anmäla för registrering hos Bolagsverket den bolagsordning enligt denna punkt 22, punkt 20 eller punkt 21 vars gränser för det lägsta och högsta antalet aktier i Bolaget är förenlig med det totala antalet aktier i Bolaget vid genomförandet av den företrädesemission som styrelsen beslutat om under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande enligt punkt 23 nedan. Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket.

Punkt 23 - Beslut om efterföljande godkännande av styrelsens beslut avseende en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Bakgrund

Den 26 april 2024 offentliggjorde Bolaget att styrelsen beslutat om en delvis garanterad emission av aktier av B-aktier uppgående till ett belopp om upp till cirka 310 miljoner kronor med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”).

Förslag

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut att genomföra Företrädemissionen på i huvudsak de villkor som anges nedan.

Beslut om slutliga villkor

Styrelsen kommer senast den 23 maj 2024 att besluta om vilket belopp som Bolagets aktiekapital ska ökas med, det antal B-aktier som ska ges ut (inklusive antalet teckningsrätter som varje befintlig aktie i Bolaget ska ge rätt till och antalet B-aktier som varje teckningsrätt ska ge rätt att teckna) samt vilken teckningskurs som ska betalas för varje B-aktie.

Tilldelning av aktier i vissa fall

Tilldelning av B-aktier i Företrädesemission som skulle medföra att en part som garanterar del av Företrädesemissionen får kontroll av tio (10) procent eller mer av rösterna i Bolaget efter Företrädesemissionen medför krav på föregående beslut från Inspektionen för strategiska produkter enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar och, om tillämpligt, motsvarande organ i enlighet med lagstiftning i annan jurisdiktion, om att godkänna investeringen eller lämna ansökan därom utan anmärkning (“FDI-beslut”). Sådana B-aktier i Företrädesemissionen som, om de tilldelades en part som garanterar del av Företrädesemissionen, medföra krav på FDI-beslut och FDI-beslut inte erhållits vid tidpunkten för tilldelningen benämns “FDI-aktier”.

Teckningsrätt

Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen ska vara den 30 maj 2024. Varje aktieägare äger företrädesrätt att teckna nya B-aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger. För det fall inte samtliga B-aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av B-aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter enligt följande fördelningsprinciper:

(a) I första hand ska B-aktier tilldelas de som också tecknat B-aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning,

(b) I andra hand ska B-aktier tilldelas de övriga som tecknat B-aktier utan stöd av teckningsrätter, och vid överteckning, pro rata i förhållande till tecknat belopp och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning,

(c) I tredje hand ska B-aktier, som inte utgör FDI-aktier, i förekommande fall tilldelas part som garanterar del av Företrädesemissionen med tilldelning före övriga garanter enligt överenskommelse med bolaget (“Primär Teckningsgaranti”),

(d) I fjärde hand ska, ska B-aktier, som inte utgör FDI-aktier, i förekommande fall tilldelas de parter som, sekundärt till Primär Teckningsgaranti, garanterar del av Företrädesemissionen, pro rata i förhållande till sådana ställda garantiåtaganden enligt överenskommelse med bolaget, och

(e) I sista hand ska, i förekommande fall, B-aktier som utgör FDI-aktier tilldelas den relevanta parten som garanterar del av Företrädesemissionen om och när garant erhållit positivt FDI-beslut.

De nya B-aktierna ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att dessa B-aktier har registrerats hos Bolagsverket och införts i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB. Teckning av B-aktier med stöd av teckningsrätter ska ske mellan den 3 juni 2024 och den 17 juni 2024 genom kontant betalning. Teckning av B-aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att ske på särskild anmälningssedel under samma period. Betalning för B-aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast den 24 juni 2024. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden samt tiden för betalning. Oaktat punkt 4 ovan ska teckning av FDI-aktier ske mellan den 3 juni 2024 och det tidigare av (i) den arbetsdag som infaller tre (3) bankdagar från erhållet FDI-Beslut (dock inte tidigare än den sista dagen i den generella teckningsperioden enligt punkt 4) och (ii) den 31 augusti 2024. Oaktat punkt 4 ovan ska betalning för FDI-aktier ska erläggas kontant senast den sista dagen i teckningsperioden för FDI-aktierna (dock inte tidigare än den 24 juni 2024). Överkursen från Företrädesemissionen ska i dess helhet överföras till den fria överkursfonden. Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear.

Villkor för genomförande

Beslutet under denna punkt 23 förutsätter att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagets bolagsordning.

Punkt 24 – Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid stämman för det fall behov skulle uppstå vid registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

E. Majoritetskrav

För giltiga beslut under punkterna 17 och 18 ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. För giltigt beslut under punkten 19 b) ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

F. Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att på stämman begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten gäller även Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Upplysningar ska lämnas om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

G. Handlingar och antal aktier och röster

Handlingar kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på webbplats, www.fingerprints.com/stamma2024, senast tre veckor före stämman. Dessa handlingar kommer även att skickas till aktieägare som så begär och lämnar sin postadress.

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 612 631 603 (7 875 000 A-aktier och 604 756 603 B-aktier). Det totala antalet röster är 683 506 603. Bolaget innehar 3 800 000 egna B-aktier.

H. Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas I samband med stämman, se Euroclear Sweden AB:s och Computershare AB:s respektive integritetspolicyer som finns tillgängliga på deras respektive webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf och www.computershare.com/se/gm-gdpr.

____________________

Göteborg i april 2024

Fingerprint Cards AB (publ)

Styrelsen

Bilaga