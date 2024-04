OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 29.4.2024 KLO 8.30, OSAVUOSIKATSAUS Q1





Oma Säästöpankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2024: Tuloskasvu jatkuu merkittävästä lisävarauksesta huolimatta – vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 25,6 miljoonaa euroa ja kasvoi 6,1 prosenttia

Toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi: Tuloskasvu jatkuu merkittävästä lisävarauksesta huolimatta – vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 25,6 miljoonaa euroa ja kasvoi 6,1 prosenttia

”Ensimmäisellä vuosineljänneksellä OmaSp:n liiketoiminnan kehitys jatkui odotuksia parempana haastavasta taloudellisesta toimintaympäristöstä huolimatta. Molemmat päätulonlähteet jatkoivat vahvaa kasvua. Vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvoi jo 16. kerran peräkkäin suhteessa vertailukauteen, vaikka kvartaalille kirjattiin merkittävä kertaluonteinen lisävaraus.

Korkoympäristö on tukenut edelleen korkokatteen kehitystä ja alkuvuoden aikana kasvua oli 58 % edelliseen vuoteen verrattuna. Myös asiakasmäärien kasvu on pysynyt tasaisena ja palkkiotuotot kasvoivat 22 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Kokonaisuutena luottosalkkua tarkastellessa luottokannan laatu on suhdannekehitys huomioiden säilynyt odotetulla tasolla. Ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa havaitsimme omien valvontaprosessiemme tuloksena ohjeiden vastaisen toiminnan. Ohjeiden vastaisesta toiminnasta johtuva vakuusaseman heikentyminen yhdistettynä vallitsevaan yleiseen heikkoon taloustilanteeseen lisäävät luottoriskiä aiemmin raportoidusta. Tämän johdosta kirjasimme kvartaalille 19,5 miljoonan euron suuruisen johdon harkinnanvaraisen lisävarauksen. Arviomme mukaan lisävaraus tulee kattamaan selvitykseen liittyvien asiakkaiden tulevaisuudessa mahdollisesti realisoituvat luottotappiot. Selvitystyössä on ilmennyt, että pankin luotonantoon liittyviä ohjeistuksia on merkittävästi rikottu. Kyse on yksittäistapauksesta, jossa asiakkaiden luottoriskiasemaa on peitelty muodostamalla asiakaskokonaisuuksia tietoisesti virheellisesti ja puutteellisin tiedoin. Kohteet sijoittuvat valtakunnallisesti ympäri Suomea ja kohdistuvat kiinteistötoimialalle. Laajan selvitystyön perusteella on kyetty varmistamaan, että ohjeiden vastainen toiminta kohdistuu noin 3 %:iin OmaSp:n 6 miljardin euron luottosalkusta. Tapahtunut otetaan erittäin vakavasti ja on selvää, että olemme epäonnistuneet, kun kyseinen tapahtumaketju on päässyt syntymään. Olemme ryhtyneet laajoihin konkreettisiin toimenpiteisiin, jotta kykenemme jatkossa minimoimaan riskin sen suhteen, että mitään vastaavaa pääsisi tapahtumaan.

Ensimmäisen neljänneksen tulos ennen veroja oli 24,7 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen tulos ennen veroja 25,6 miljoonaa euroa, molemmissa kasvua 6 %. Alkuvuoden vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE%) on säilynyt hyvällä tasolla huolimatta alkuvuodelle kirjatusta lisävarauksesta ja oli 15,5 %. Hyvästä tuloskertymästä johtuen ydinpääomasuhde vahvistui lähes 0,5 prosenttiyksikköä. Toiminnan tehokkuus on toimialan parhaimmistoa ja vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde oli 34,1 %. Vuosittain kirjattavat viranomaismaksut rasittavat pankin ensimmäisen neljänneksen tulosta. Vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde ilman viranomaismaksuja oli 30,4 %.

Rakennamme määrätietoisesti perustaa tulevalle menestykselle

Otimme joulukuussa 2023 uudistetun toimintamallin käyttöömme, jonka tavoitteena oli organisaatiorakenteen suoraviivaistaminen. Tehdyt toimenpiteet näkyvät jo arjessamme ja nostavat pankin tekemisen tasoa entisestään. Lisäksi lanseerasimme alkuvuodesta koko henkilöstölle suunnatun OmaOsake-osakesäästöohjelman. Ensimmäiselle ohjelmakaudelle ilmoittautui mukaan 60 % henkilöstöstä, mikä kertoo OmaSp:n yrityskulttuurista ja työntekijöiden sitoutumisesta pankin arvon kasvattamiseen.

OmaSp jatkaa luottavaisin mielin tilikautta

Huolimatta poikkeuksellisesta alkuvuodesta, jatkamme tilikautta luottavaisin mielin tuloksentekokyvyn ja vahvojen pääomapuskureiden johdosta. Kehitystyö ja investoinnit toiminnan tehostamiseen ja asiakaskokemuksen parantamisen eteen jatkuvat. OmaSp oli viime vuonna Helsingin pörssin kannattavin yhtiö ja sillä tiellä on vahva tahtotila jatkaa. Parhaillaan valmistaudumme vastaanottamaan elo-syyskuun vaihteessa Handelsbankenin Suomen pk-yritysliiketoiminnan, joka parantaa vuosittaista tulosta ennen veroja noin 8–12 miljoonaa euroa. Tulosohjeistuksemme mukaan arvioimme tilikauden 2024 vertailukelpoisen tuloksen ennen veroja olevan 120–140 miljoonaa euroa.”





Tammi-maaliskuu 2024

• Korkokate kasvoi tammi–maaliskuussa 58,4 % verrattuna edelliseen vuoteen. Korkokate oli yhteensä 57,4 (36,2) milj. euroa. Korkokatetta ovat kasvattaneet markkinakorkojen nousu ja lisäksi maaliskuusta 2023 alkaen Liedon Säästöpankin liiketoiminnan hankinnan myötä kasvaneet volyymit.

• Asuntoluottokanta kasvoi edellisen 12 kuukauden aikana 0,8 %. Yritysasiakkaiden lainakanta pieneni edellisen 12 kuukauden aikana 1,6 %.

• Talletuskanta pieneni edellisen 12 kuukauden aikana 6,4 %.

• Palkkiotuottojen ja -kulujen nettoerä kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä volyymikasvun myötä 22,1 %.

• Liiketoiminnan tuotot yhteensä kasvoivat tammi–maaliskuussa 46,1 % vertailukauteen nähden.

• Liiketoiminnan kulut pysyivät lähes vertailukauden tasolla ja kasvoivat tammi-maaliskuussa yhteensä 1,5 %. Viranomaiskulujen määrä laski vertailukaudesta, koska tilikaudelle 2024 ei kirjata EU-vakausmaksua.

• Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot olivat ensimmäiseltä neljännekseltä yhteensä -23,1 (-1,6) milj. euroa. Yhtiö kirjasi ensimmäiselle neljännekselle 19,5 milj. euron johdon harkinnanvaraisen lisävarauksen tiettyjen asiakkaiden luottoriskiaseman muutoksen vuoksi. Muutoksen taustalla oli yhtiön ohjeiden vastainen toiminta ja sen aiheuttama luottoriskiaseman heikentyminen.

• Ensimmäisen neljänneksen tulos ennen veroja kasvoi ja oli yhteensä 24,7 (23,3) milj. euroa. Kasvua oli edelliseen vuoteen 5,9 %.

• Vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvoi vertailukauteen nähden 6,1 % ja oli yhteensä 25,6 (24,2) milj. euroa.

• Kulu-tuottosuhde parani ja oli 35,2 (50,7) %. Vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde parani ja oli 34,1 (47,9) %.

• Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto laski vertailukauteen nähden ja oli 15,5 (19,3) %





Konsernin tunnusluvut

(1 000 euroa) 1–3/2024 1–3/2023 Δ % 1–12/2023 Korkokate 57 369 36 224 58 % 197 045 Palkkiotuotot ja -kulut, netto 12 766 10 453 22 % 47 421 Liiketoiminnan tuotot yhteensä 74 080 50 697 46 % 247 067 Liiketoiminnan kulut yhteensä -25 958 -25 568 2 % -90 550 Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot, netto -23 112 -1 595 1 349 % -17 126 Tulos ennen veroja 24 668 23 296 6 % 138 048 Kulu-tuottosuhde, % 35,2 % 50,7 % -31 % 36,9 % Taseen loppusumma 7 531 291 7 298 953 3 % 7 642 906 Oma pääoma 527 426 437 357 21 % 541 052 Kokonaispääoman tuotto, ROA % 1,0 % 1,1 % -7 % 1,6 % Oman pääoman tuotto, ROE % 14,9 % 18,6 % -20 % 24,3 % Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,60 0,59 2 % 3,49 Vakavaraisuussuhde (TC), % 16,9 % 15,5 % 9 % 16,5 % Ydinpääomasuhde (CET1), % 15,4 % 13,6 % 13 % 14,9 % Vertailukelpoinen tulos ennen veroja 25 626 24 157 6 % 143 609 Vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde, % 34,1 % 47,9 % -29 % 35,1 % Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto, ROE % 15,5 % 19,3 % -20 % 25,3 %





Näkymät tilikaudelle 2024 (päivitetty 16.4.2024)

Yhtiön kannattava kasvu jatkuu edelleen asiakaskokemukseen ja palveluverkostoon toteutettujen investointien vauhdittamana. Handelsbankenilta hankittava pk-yritysasiakasliiketoiminta parantaa yhtiön tuloksentekokykyä vuoden 2024 toisesta vuosipuoliskosta alkaen.

Arvioimme tilikauden 2024 konsernin vertailukelpoisen tuloksen ennen veroja olevan 120–140 milj. euroa (vertailukelpoinen tulos ennen veroja tilikaudella 2023 oli 143,6 milj. euroa).





Oma Säästöpankki Oyj





OmaSp on Pohjoismaiden nopeimmin kasvava ja Suomen kannattavin pankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 45 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta yli 200 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 500 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. Henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.

