McPhy annonce la mise à disposition de son Document d’Enregistrement Universel 2023 et de son nouvel agenda financier 2024

Grenoble, le 29 avril 2024 – 07h30 CEST – McPhy Energy, spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène bas-carbone (électrolyseurs et stations de recharge), annonce que :

Son Document d’Enregistrement Universel 2023 a été déposé le 26 avril 2024 auprès de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »). Ce Document d’Enregistrement Universel comprend notamment :

»). Ce Document d’Enregistrement Universel comprend notamment : le rapport financier annuel incluant les comptes annuels et consolidés ;

le rapport de gestion ;

le rapport sur le gouvernement d’entreprise ;

les informations requises au titre du descriptif du programme de rachat d’actions ;

des informations relatives à la responsabilité sociale, environnementale et sociétale ; et

les rapports des commissaires aux comptes ainsi que les honoraires de ces derniers.

Le Document d’Enregistrement Universel 2023 est tenu gratuitement à la disposition du public, dans les conditions prévues par la réglementation, et peut être consulté sur le site Internet de McPhy Energy (www.mcphy-finance.com) (rubrique « Publications Financières »). Il est également disponible sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org). Conformément à la réglementation applicable, le rapport financier annuel déposé auprès de l’AMF a été établi au format ESEF (European Single Electronic Format). La version anglaise du Document d’Enregistrement Universel 2023 sera mise à disposition prochainement sur le site Internet de McPhy Energy visé ci-dessus.

Au vu de l’importance des opérations comptables que la Société doit effectuer dans le cadre de la cession en cours de son activité stations à Atawey1, un allongement du délai de réalisation de ses états financiers semestriels est nécessaire. McPhy reporte donc la publication de ses résultats semestriels 2024 au 30 septembre 2024. McPhy communiquera néanmoins son chiffre d’affaires semestriel à la date initialement prévue pour les résultats, le 30 juillet 2024.





Le nouvel agenda financier indicatif de McPhy est le suivant :

Événements Dates* Chiffre d’affaires du 1er semestre 2024 30 juillet 2024 Résultats financiers semestriels 2024 30 septembre 2024

(*) : Les communiqués seront diffusés après clôture des marchés. Informations soumises à modification.

À PROPOS DE MCPHY

Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène bas-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy Energy est cotée sur Euronext Paris (compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

CONTACTS

NewCap



Relations investisseurs

Emmanuel Huynh

T. +33 (0)1 44 71 94 99

mcphy@newcap.eu



Relations presse

Nicolas Merigeau

T. +33 (0)1 44 71 94 98

Gaëlle Fromaigeat

T.+33 (0)1 44 71 98 52

mcphy@newcap.eu

Suivez-nous sur

@McPhyEnergy







1 « McPhy reçoit une offre engageante de la part d’Atawey pour la cession de son activité stations », le 19 février 2024





Pièce jointe