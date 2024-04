Point de marché 29 avril 2024

Lettre d’intention non engageante reçue de l’Etat français pour l’acquisition de 100% des activités d’Advanced Computing, de Mission-Critical Systems et de Cybersecurity Products de la division BDS (Big Data & Cybersécurité) d’Atos SE :

Valeur d’entreprise indicative comprise entre 700 millions et 1 milliard d’euros

Démarrage rapide d’une phase de due diligence visant l’émission d’une offre confirmatoire non engageante d’ici à début juin 2024

Révision des paramètres du cadre de restructuration financière présentés le 9 avril 2024 afin de refléter les conditions de marché et les tendances commerciales actuelles :

1,1 milliard d’euros de liquidités nécessaires pour financer l’activité sur la période 2024-2025, comparé à 600 millions d’euros annoncés précédemment. Fonds à fournir sous la forme de dette et/ou de capital par des parties prenantes existantes ou des investisseurs tiers

300 millions d’euros de nouvelles lignes de crédit renouvelables et 300 millions d’euros de lignes de garanties bancaires additionnelles (inchangé)

Profil de notation de crédit cible à BB d’ici 2026, ce qui suppose un levier financier 1 inférieur à 2x d’ici la fin de l’année 2026 et implique une réduction de la dette brute de 3,2 milliards d’euros (contre 2,4 milliards d’euros précédemment)

Ces paramètres sont basés sur l’ensemble du périmètre d’Atos, qui comprend les actifs Eviden et Tech Foundations (inchangé)





Prolongation au 3 mai 2024 de la date limite de soumission des propositions de refinancement intégrant le besoin de nouvelles liquidités par les parties prenantes existantes d’Atos SE et des investisseurs tiers

Donnant le temps d’intégrer cette nouvelle information

Compte tenu des besoins du Groupe, un accord global de restructuration financière entraînera une dilution significative des actionnaires existants

Objectif de parvenir à un accord de restructuration financière avec les créanciers financiers d’ici juillet 2024 inchangé

Atos a l’intention d’inclure dans cet accord de restructuration financière la prolongation du financement intermédiaire de 450 millions d’euros pour lequel un accord de principe a été conclu et un financement intermédiaire supplémentaire de 350 millions d’euros entre juillet 2024 et la mise en œuvre finale de l’accord de restructuration financière





Paris, France – le 29 avril 2024 - Atos SE annonce aujourd’hui la réception d’une lettre d’intention non engageante de l’Etat français pour l’acquisition de 100% des activités d’Advanced Computing, de Mission-Critical Systems et de Cybersecurity Products de la division BDS d’Atos SE et présente la révision des paramètres du cadre de sa restructuration financière basés sur un plan d’affaires ajusté afin de refléter les conditions de marché et les tendances commerciales actuelles.

Lettre d’intention non engageante reçue de l’Etat français pour l’acquisition de 100% des activités d’Advanced Computing, de Mission-Critical Systems et de Cybersecurity Products d’Atos SE

Atos annonce avoir reçu le 27 avril 2024 une lettre d’intention non engageante de l’Etat français concernant l’acquisition potentielle de 100% des activités d’Advanced Computing, de Mission-Critical Systems et de Cybersecurity Products d’Atos SE pour une valeur d’entreprise indicative comprise en 700 millions et 1 milliard d’euros. Ce périmètre représente un chiffre d’affaires d’environ 1 milliard d’euros en 2023, sur un total de 1,5 milliard d’euros pour l’ensemble de la division BDS.

Le Groupe accueille avec satisfaction cette lettre d’intention qui protégerait les impératifs stratégiques de souveraineté de l’État français. La phase de due diligence avec l’Etat français démarrerait prochainement, en vue de l’émission d’une offre non engageante confirmatoire d’ici à début juin 2024.

La lettre d’intention prévoit un engagement d’exclusivité limité, s’appliquant aux offres directes sur le périmètre couvert par la lettre d’intention (et autorise expressément l’échange d’informations et la remise d’offres globales dans le cadre du plan de restructuration financière), jusqu’à la première des deux dates suivantes : le 31 juillet 2024 ou la date de conclusion d’un accord global de restructuration financière.

Plan d’affaires 2024-2027 ajusté du Groupe Atos

20242

Le chiffre d’affaires du Groupe de 2024 est de 9,8 milliards d’euros par rapport à 9,9 milliards d’euros communiqués précédemment, représentant une évolution organique d’environ -3,3% par rapport à 2023, comparé à environ -2% communiqués le 9 avril 2024.

La marge opérationnelle est de 0,3 milliard d’euros, soit 2,9% du chiffre d’affaires par rapport à 0,4 milliard d’euros communiqués précédemment soit 4,3% du chiffre d’affaires.

La variation de trésorerie avant remboursement de dette est de -0,6 milliard d’euros par rapport à -0,4 milliard d’euros communiqués précédemment. Elle exclue le débouclage des actions spécifiques sur le fonds de roulement d’environ 1,8 milliard d’euros au 31 décembre 2023, qui seront couverts par la trésorerie au bilan.

20273

Le chiffre d’affaires du Groupe est de 11,0 milliards d’euros en 2027 par rapport à 11,4 milliards d’euros communiqués précédemment, représentant une croissance TCAC4 de +2,3% sur la période 2023 PF5 - 2027, par rapport à environ +3,1% communiqué le 9 avril 2024.

La marge opérationnelle du Groupe est de 1,1 milliard d’euros soit 9,9% du chiffre d’affaires par rapport à 1,2 milliard d’euros communiqués précédemment soit 10,3% du chiffre d’affaires.

La variation de trésorerie avant remboursement de dette est de 0,2 milliard d’euros par rapport à 0,5 milliard d’euros communiqués auparavant.

Principales révisions des hypothèses du plan d’affaires

Le plan d’affaires ajusté tient compte des conditions de marché et des tendances commerciales actuelles dans des régions clés du Groupe. Il reflète également des reports dans l’attribution de nouveaux contrats et des travaux supplémentaires, les clients attendant la finalisation du plan de restructuration financière du Groupe. En outre :

Le plan d’affaires ajusté pour Digital, reflète : Le report du retour à une croissance organique positive du chiffre d’affaires à juillet 2025 ; Une baisse de la rentabilité en raison d’une utilisation plus faible des ressources facturables ; Des frais généraux plus élevés ; Des coûts de restructuration plus élevés en 2025.

La marge opérationnelle de BDS a été réduite en 2024, principalement en raison d’une plus faible utilisation des ressources facturables dans les services de cybersécurité.

Le plan d’affaires ajusté pour Tech Foundations intègre : Un chiffre d’affaires et une marge opérationnelle plus faibles en raison du risque plus élevé de résiliation de contrats et de la réduction de l’hypothèse de gain de nouveaux clients en 2024 et 2025 ; Une rentabilité réduite en raison d’une moindre utilisation des ressources facturables et d’une absorption des coûts fixes plus faibles.







Plan d’affaires ajusté de Digital6

Digital, en millions d’euros 2023PF 2024E 2025E 2026E 2027E Chiffre d'affaires 3 476 3 347 3 443 3 729 4 070 Croissance (%) -3,7% 2,9% 8,3% 9,1% Marge opérationnelle 233 95 254 349 458 Taux de marge op. % 6,7% 2,8% 7,4% 9,3% 11,3% Flux de trésorerie disponible avant intérêts et impôts 46 91 276 420

Plan d’affaires ajusté de BDS7

BDS, en millions d’euros 2023PF 2024E 2025E 2026E 2027E Chiffre d'affaires 1 438 1 553 1 836 2 054 2 253 Croissance (%) 8,0% 18,2% 11,9% 9,7% Marge opérationnelle 35 87 189 237 269 Taux de marge op. % 2,4% 5,6% 10,3% 11,5% 11,9% Flux de trésorerie disponible après intérêts et impôts -71 152 331 97

Plan d’affaires ajusté de Tech Foundations8

Tech Foundations, en millions d’euros 2023PF 2024E 2025E 2026E 2027E Chiffre d'affaires 5 179 4 857 4 637 4 670 4 724 Croissance (%) -6,2% -4,5% 0,7% 1,1% Marge opérationnelle 148 101 87 243 368 Taux de marge op. % 2,9% 2,1% 1,9% 5,2% 7,8% Flux de trésorerie disponible après intérêts et impôts -160 -238 51 253

Plan d’affaires ajusté du Groupe Atos9

Atos Group, en millions d’euros 2023PF 2024E 2025E 2026E 2027E Chiffre d'affaires 10 093 9 757 9 915 10 453 11 046 Croissance (%) -3,3% 1,6% 5,4% 5,7% Marge opérationnelle 417 282 531 828 1095 Taux de marge op. % 4,1% 2,9% 5,4% 7,9% 9,9% Flux de trésorerie disponible après intérêts et impôts -185 5 659 770 Impôts -61 -68 -94 -140 Coûts de séparation & autres -169 -79 -42 -42 Intérêts10 -190 -300 -317 -281 Variation de trésorerie avant remboursement de dette -605 -442 206 307

Le flux de trésorerie disponible peut varier en fonction des frais d’intérêt liés à la nouvelle solution de restructuration financière. Veuillez consulter l’avertissement à la fin du présent communiqué.



Paramètres du cadre de la restructuration financière d’Atos

Comme indiqué dans son communiqué de presse du 26 mars 2024, Atos SE a engagé une procédure de conciliation amiable afin d’accélérer les discussions avec ses créanciers financiers. Il s’agit de faciliter l’émergence d’un accord global concernant la restructuration de la dette financière dans un délai court et limité de quatre mois, qui pourrait être prolongé d’un mois si nécessaire.

Atos présente aujourd’hui la révision des paramètres du cadre de sa restructuration financière présentés le 9 avril 2024 afin de refléter les conditions de marché et les tendances commerciales actuelles :

1,1 milliard d’euros de liquidités nécessaires pour financer l’activité sur la période 2024-2025, par rapport à 600 millions d’euros annoncés précédemment. Fonds à fournir sous la forme de dette et/ou de capital par des parties prenantes existantes ou des investisseurs tiers. Les liquidités nécessaires de 1,1 milliard d’euros pour les périodes 2024 et 2025 ont été déterminées sur la base d’un scénario très défavorable réalisé par la Société en tenant compte de charges d’intérêts plus faibles liées aux objectifs de réduction de la dette ;

300 millions d’euros de nouvelles lignes de crédit renouvelables et 300 millions d’euros de lignes de garanties bancaires additionnelles (inchangé) ;

Profil de notation de crédit cible à BB d’ici 2026, ce qui suppose un levier financier 11 inférieur à 2x d’ici la fin de l’année 2026 et implique une réduction de la dette brute de 3,2 milliards d’euros (contre 2,4 milliards d’euros précédemment) ;

Les paramètres clés de ce cadre de restructuration financière ne sont pas impactés par la lettre d’intention reçue de l’État français. Si un accord est conclu avec l’État français, le produit résultant d’une telle transaction ne devrait pas être perçu avant le deuxième semestre 2025. Ce produit serait disponible pour un remboursement anticipé des instruments de nouvelles liquidités potentiels dans le cadre de la solution de restructuration financière.

Financement intermédiaire jusqu’à la mise en œuvre finale de l’accord de restructuration financière

L’accord de restructuration financière devra inclure la prolongation du financement intermédiaire de 450 millions d’euros pour lequel un accord de principe a été conclu et un financement intermédiaire supplémentaire de 350 millions d’euros entre juillet 2024 et la mise en œuvre finale de l’accord de restructuration financière.

Prochaines étapes et processus des discussions sur la restructuration financière

Les parties prenantes existantes d’Atos SE et les investisseurs tiers peuvent soumettre des propositions de nouvelles liquidités d’ici au 3 mai 2024 afin de permettre la finalisation d’un accord global sur la nouvelle structure de capital de la Société d’ici juillet 2024.

Atos évaluera toutes les propositions, sous l’égide du conciliateur Maître Hélène Bourbouloux, dans le meilleur intérêt social de l’entreprise, y compris de ses employés, clients, fournisseurs, actionnaires et autres parties prenantes, tout en maintenant un mix d’activités attractif.

Atos informera le marché en temps utile de l’avancée des discussions sur la restructuration financière, ce qui entraînera une évolution de sa structure de capital à la suite d’un accord final de restructuration financière, pouvant inclure l’émission de nouveaux titres de capital qui entraînera une dilution des actionnaires existants.

Les actionnaires et les créanciers financiers seront consultés conformément aux exigences légales françaises.

***

Annexe 1

La structure de l'endettement du Groupe au 31 décembre 2023, tenant compte du tirage solde disponible de la facilité de crédit renouvelable (tiré en janvier 2024), est la suivante :

Structure de la dette financière au 31.12.2023 (pro forma) (1) en millions d'euros Échéance Montant Prêt à terme A janv-25 1 500 Facilité de crédit renouvelable nov-25 900 Prêts bancaires 2 400 Emprunt obligataire "Sustainability linked" 1% nov-29 800 Obligation échangeable zéro coupon nov-24 500 Senior Bond 1.75% mai-25 750 Senior Bond 2.5% nov-28 350 Titres de créances négociables avr-26 50 Obligations et Titres de créances négociables 2 450 Autres dettes 85 Dette financière totale 4 935

(1) Pro Forma du tirage de 320 millions d’euros sur la facilité de crédit renouvelable, tiré an janvier 2024, et tenant compte de l’extension de la maturité du prêt à terme A à janvier 2025

(2) Exclut les intérêts courus sur les financements LT

Note : le prêt à terme A de 1,5 milliard d'euros, à échéance juillet 2024, prévoit une nouvelle option de prolongation de 6 mois jusqu'en janvier 2025 à la disposition d'Atos SE dans des conditions classiques (notamment absence de défaillance et paiement d'une indemnité de prolongation) ; il est rappelé qu'en droit français, tout événement de défaillance déclenché par l'ouverture d'une procédure de mandat ad hoc ou de conciliation est considéré comme nul.

L'échéancier de la dette du Groupe à partir du 31 décembre 2023, en tenant compte des tirages du RCF restant disponible et en supposant l'exercice de la deuxième option d'extension du prêt à terme A, serait le suivant :

Echéancier de la dette brute au 31 décembre 2023, pro Forma (1)

En millions d'euros, à fin décembre H1-24 H2-24 H1-25 H2-25 2026 2027 2028 2029 Prêt à terme A - - 1 500 - - - - - Facilité de crédit renouvelable - - - 900 - - - - Prêts bancaires - - 1 500 900 - - - - Obligations - 500 750 - - - 350 800 Titres de créances négociables - - - - 50 - - - Obligations & titres de créances négociables - 500 750 - 50 - 350 800 Dette financière totale - 500 2 250 900 50 - 350 800

(1) Pro Forma du tirage de 320 millions d’euros sur la facilité de crédit renouvelable, tiré an janvier 2024, et tenant compte de l’extension de la maturité du prêt à terme A à janvier 2025





Annexe 2 : besoins de garantie attendus

En millions d'euros, à fin décembre. déc-23 déc-24 déc-25 déc-26 déc-27 Garanties – début de période 504 573 407 453 562 Nouvelles lignes 280 164 226 214 199 Fin de garanties (211) (330) (180) (105) (114) Garanties – fin de période 573 407 453 562 647

Annexe 3 : réconciliation entre le chiffre d’affaires 2023 publié et pro forma

Les tableaux ci-dessous présentent la réconciliation entre le chiffre d’affaires et la marge opérationnelle 2023 publiés et le chiffre d’affaires et la marge opérationnelle 2023 pro forma, pour le Groupe, Eviden, Tech Foundations et les deux activités d’Eviden, Digital et BDS. Les éléments en réconciliation correspondent aux activités cédées en 2023.

(en millions d’euros)

Chiffre d'affaires 2023 publié Effets de changements de périmètre 2023 PF Digital 3 630 -154 3 476 BDS 1 459 -21 1 438 Sous-total Eviden 5 089 -175 4 914 Tech Foundations 5 604 -425 5 179 Total Groupe 10 693 -600 10 093 Marge opérationnelle 2023 publié Effets de changements de périmètre 2023 PF Digital 257 -23 234 BDS 38 -2 36 Sous-total Eviden 295 -25 270 Tech Foundations 172 -25 147 Total Groupe 467 -50 417

Les informations pro forma présentées consistent à ajuster les informations historiques publiées des effets de changements de périmètre, et ne doivent pas être considérées comme des informations pro forma au sens du règlement Prospectus de l’Union Européenne.

Annexe 4 : réconciliation du flux de trésorerie disponible

En milliards d’€ Flux de trésorerie disponible 2023 publié -1,1 Moins : actions spécifiques sur le BFR -1,8 Flux de trésorerie disponible sans actions spécifiques sur le BFR -2,9 Variation de trésorerie 2024E avant débouclage des actions spécifiques sur le BFR12 -0,6 Débouclage des actions spécifiques sur le BFR -1,8 Variation de trésorerie 2024E après débouclage des actions spécifiques sur le BFR13 -2,4

Avertissement

Le présent document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes, y compris les informations inclues ou incorporées par référence, concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur qui peuvent impliquer que les résultats attendus diffèrent significativement de ceux indiqués dans les informations de nature prévisionnelle. Ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs que la Société ne peut ni contrôler, ni estimer de façon précise, tels que les conditions de marché futures ou le comportement d’autres acteurs sur le marché. Les informations de nature prévisionnelle contenues dans ce document constituent des anticipations sur une situation future et doivent être considérés comme tels. Ces déclarations peuvent se référer aux plans, objectifs et stratégies d’Atos, de même qu’à des événements futurs, des revenus à venir ou encore des synergies ou des résultats qui ne constituent pas des informations factuelles à caractère historique. La suite des évènements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le présent document du fait d’un certain nombre de risques et incertitudes qui figurent dans le Document d’Enregistrement Universel 2022 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 21 avril 2023 sous le numéro d’enregistrement D.23-0321 et dans les comptes consolidés 2023 publiés par Atos SE le 26 mars 2024. Atos ne prend aucun engagement et n’assume aucune responsabilité s’agissant de la mise à jour de l’information contenue dans le présent document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur. Ce communiqué ne constitue ni ne contient une offre de vente des actions Atos ou une quelconque sollicitation d’achat ou de souscription d’actions Atos en France, aux Etats-Unis d’Amérique ou dans aucun autre pays.

Ce communiqué contient certaines informations sur des opérations spécifiques qui doivent être considérées uniquement comme des projets. En particulier, toute décision relative aux informations ou aux projets mentionnés dans ce document et à leurs modalités sera prise après la finalisation de l’analyse approfondie en cours tenant compte des aspects fiscaux, juridiques, opérationnels, financiers, RH et de tout autre aspect pertinent, et reste soumise aux conditions générales de marché et aux processus usuels, notamment l’approbation des organes de gouvernance et des actionnaires ainsi que la consultation des instances représentatives du personnel concernées, conformément aux lois et réglementations en vigueur.

***

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 94 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

1 Ratio dette nette pré-IFRS 16 sur EBITDA pré-IFR16 ; l'EBITDA est calculé en termes d'EBO (excédent brut opérationnel) pre-IFRS16 moins les coûts RRI (restructuration, rationalisation, intégration) et les Autres coûts anticipés

2 Veuillez vous référer à l'avertissement en fin de ce communiqué de presse

3 Veuillez vous référer à l'avertissement en fin de ce communiqué de presse.

4 TCAC : Taux de croissance annuelle composé (CAGR)

5 PF : pro forma

6 Veuillez vous référer à l'avertissement en fin de ce communiqué de presse.

7 Veuillez vous référer à l'avertissement en fin de ce communiqué de presse.

8 Veuillez vous référer à l'avertissement en fin de ce communiqué de presse.

9 Veuillez vous référer à l'avertissement en fin de ce communiqué de presse.

10 Reflétant les intérêts contractuels et un taux d’intérêt de 7% sur la position de liquidité négative

11 Ratio dette nette pré-IFRS 16 sur EBITDA pré-IFR16 ; l'EBITDA est calculé en termes d'EBO (excédent brut opérationnel) pre-IFRS16 moins les coûts RRI (restructuration, rationalisation, intégration) et les Autres coûts anticipés

12 Avant remboursement de dette

13 Avant remboursement de dette

