Šiaulių banko grupės 2024 metų trijų mėnesių veiklos rezultatai

„Užbaigėme pirmąjį ketvirtį su nauja strategija ir po susijungimo sėkmingai integruotu INVL mažmeniniu verslu, kurio dalis reikšmingai prisideda prie grynųjų paslaugų ir komisinių pajamų didėjimo bei bendro banko veiklos rezultato augimo. Įgyvendindami strategiją pradėjome naujos pagrindinės banko platformos, kuri ateityje užtikrins dar geresnę klientų patirtį, projektą.

Metų pradžioje naujai kadencijai išrinkta banko stebėtojų taryba bei valdyba, pasipildžiusi mažmeninės bankininkystės verslo ir investicinių paslaugų profesionalais, kurie prisidės įgyvendinant ambicingą banko strategiją“, - sako banko Administracijos vadovas Vytautas Sinius.

Šiaulių banko grupė per 2024 I ketvirtį uždirbo 22,5 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno – 17 proc. daugiau nei 2023 m. atitinkamu laikotarpiu. Veiklos pelnas prieš vertės sumažėjimą ir pelno mokestį siekė 30,0 mln. eurų – 10 proc. daugiau, palyginti su 2023 m. I ketvirčiu, kai veiklos pelnas siekė 27,3 mln. eurų.

Palyginti su 2023 m. I ketvirčiu, grynosios palūkanų pajamos augo 12 proc. ir siekė 39,6 mln. eurų, o grynosios paslaugų ir komisinių pajamos augo 40 proc. ir sudarė 6,5 mln. eurų.

Pirmasis ketvirtis pasižymėjo visų pagrindinių finansavimo segmentų augimu, o bendras paskolų portfelis padidėjo 4 proc. (113 mln. eurų) iki 3,05 mlrd. eurų. Per ketvirtį pasirašyta 373 mln. eurų vertės naujų kreditavimo sutarčių, t. y. 5 proc. daugiau nei per 2023 m. I ketv.

Paskolų portfelio kokybė išlieka gera. Dėl atidėjinių skaičiavimo parametrų peržiūrėjimo, atsižvelgiant į atnaujintas makroekonomines prognozes, pirmąjį ketvirtį buvo suformuota 2,2 mln. eurų atidėjinių (2023 m. I ketvirtį atidėjiniai sudarė 2,8 mln. eurų). Pirmojo ketvirčio paskolų portfelio rizikos kaštų rodiklis (CoR) siekė 0,36 proc. (2023 m. I ketvirtį – 0,38 proc.).

Klientų indėlių portfelis per ketvirtį augo 3 proc. (83 mln. eurų) ir kovo pabaigoje viršijo 3,26 mlrd. eurų. Toliau didėja terminuotųjų indėlių dalis visame portfelyje, kuri kovo mėnesio pabaigoje viršijo 50 proc.

Bankas, siekdamas 2024 metais pritraukti lėšų kapitalo rinkose, planuoja išleisti dvi obligacijų emisijas. Viena iš jų – 25 mln. eurų nauja subordinuotų obligacijų emisija – bus leidžiama jau artimiausiu metu.

Šiaulių bankas išlaiko aukštą veiklos efektyvumą – grupės išlaidų ir pajamų santykis siekė 42,1 proc.1 (2023 m. I ketv. – 39,6 proc.1), o nuosavo kapitalo grąža – 17,6 proc. (2023 m. I ketv. – 17,8 proc.). Kapitalo ir likvidumo būklė išlieka tvirta, o riziką ribojantys normatyvai vykdomi su didele atsarga – kapitalo pakankamumo rodiklis (CAR) 21,1 proc.2, o padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis (LCR) siekė 212 proc.2

Banko tvirta ir tvari kapitalo bazė leido ne tik išmokėti rekordinius dividendus už 2023 m. (43 proc. 2023 m. grynojo pelno, t.y. 0,0485 euro akcijai, dividendų), bet ir siekti aukštos grąžos akcininkams naudojant savų akcijų supirkimo instrumentą. Pirmąjį ketvirtį bankas pateikė prašymą ECB dėl iki 11,5 mln. eurų vertės savų akcijų įsigijimo.

Pajamų / išlaidų santrauka (€'m) 2024 I ketv. 2023 I ketv. % ∆ Palūkanų pajamos 39.6 35.4 12% Paslaugų ir komisinių pajamos 6.5 4.6 40% Kitos pajamos 11.4 6.5 76% Visos pajamos 57.4 46.5 24% Atlyginimai ir susijos išlaidos (11.3) (8.8) 28% Kitos veiklos išlaidos (16.1) (10.3) 56% Visos veiklos išlaidos (27.4) (19.2) 43% Veiklos pelnas 30.0 27.3 10% Atidėjiniai (2.2) (2.8) (21%) Pelno mokesčio sąnaudos (5.4) (5.4) (1%) Grynasis pelnas 22.5 19.2 17% Balanso santrauka (€'m) 2024-03-31 2023-12-31 % ∆ Paskolų portfelis 3,045 2,932 4% Iš viso turto 4,923 4,809 2% Indėlių portfelis 3,261 3,178 3% Nuosavybės kapitalas 533 543 (2%) Klientų valdomas turtas3 1,667 1,556 7% Klientų saugomas turtas 1,785 1,943 (8%) Pagrindiniai rodikliai 2024 I ketv. 2023 I ketv. ∆ Grynoji palūkanų marža (NIM) 3.9% 3.7% +18bps Išlaidų ir pajamų santykis (C/I)1 42.1% 39.6% +244bps Nuosavo kapitalo grąža (RoE) 17.6% 17.8% -17bps Paskolų portfelio rizikos kaštų rodiklis 0.4% 0.4% +2bps Kapitalo pakankamumo rodiklis2 21.1% 18.1% +298bps

Verslo segmentų apžvalga

Verslo klientų segmentas

Verslo finansavimo paklausoje stebimos teigiamos tendencijos – per pirmąjį šių metų ketvirtį naujų sutarčių apimtys išaugo 33% iki 208 mln. eurų ir beveik siekė praėjusių metų atitinkamo laikotarpio lygį. Verslo paskolų portfelis augo 5% (80 mln. eurų) ir viršijo 1,6 mlrd. eurų.

Veiklą pradėjo 200 mln. eurų vertės „SB modernizavimo fondas 2“, įsteigtas daugiabučių namų renovacijai finansuoti. Daugiabučių namų renovacijos fondo lėšomis planuojama finansuoti iki 300 daugiabučių namų atnaujinimą (modernizavimą) Lietuvoje. Pokyčius pajus apie 10 tūkst. namų ūkių. Pirmasis toks 275 mln. eurų „SB modernizavimo fondas“ buvo įsteigtas 2022 m., sėkmingai paskirstytas ir jo lėšomis šiuo metu jau yra finansuojama 394 daugiabučių namų renovacija.

Privačių klientų segmentas

Siekdamas auginti konkurencingumą, Šiaulių bankas pradėjo privačių klientų aptarnavimo tinklo transformaciją. Padaliniuose vystoma ne tik tiesioginio klientų aptarnavimo, bet ir pardavimų funkcija, stiprinamos darbuotojų pardavimų kompetencijos, atnaujinama motyvacinė sistema, dalis administracinių funkcijų perkeltos į centrinį padalinį.

Šiaulių bankas sėkmingai įdiegė „Apple Pay“, kuri buvo entuziastingai sutikta klientų. Ši iniciatyva toliau sėkmingai prisideda prie banko skaitmenizacijos, didina klientų pasitenkinimą, aktyvumą ir lojalumą.

Investuojančių klientų segmentas

Pagrindinis pirmojo šių metų ketvirčio prioritetas – obligacijų leidimo ir platinimo paslaugos vystymas tiek investuojantiems klientams, tiek ir emitentams. Pradėjome dirbti su nauju segmentu, instituciniais investuotojais, kurie dar labiau įtvirtins banko lyderystę kapitalo rinkose. Visi klientai, norintys gauti aktualią informaciją apie banko platinamas obligacijas, jau gali užsisakyti ir obligacijų naujienlaiškį. Minimu laikotarpiu investuojantieji klientai į Banko suorganizuotus 13 įmonių obligacijų platinimų investavo daugiau nei 60 mln. eurų. Klientų saugomų investicijų vertė Banke ketvirčio pabaigoje sudarė 1,8 mlrd. eurų.

Šiaulių banko grupės turto valdymo įmonės „SB Asset Management“ valdomas klientų turtas 2024 I ketvirčio pabaigoje viršijo 1,26 mlrd. eurų ir per tris šių metų mėnesius išaugo 90 mln. eurų. Didžiąją šio prieaugio dalį lėmė valdomų fondų investicijų grąža, kuri klientams atnešė per 76 mln. eurų pelno. II pakopos pensijų fondų grąža vien per pirmąjį metų ketvirtį sudarė 6,9 proc., o nuo pensijų reformos pradžios 2019 m. išlaiko itin aukštą 9,8 proc. vidutinę metinę grąžą.

Baigiami rengti jau trečiojo Alternatyvių investicijų fondo steigimo dokumentai, kad fondas klientams būtų pasiekiamas dar šį pusmetį. Nuo pirmųjų dviejų alternatyviųjų investicijų fondų šis išsiskirs tuo, kad bus sudaryta galimybė tiek papildyti, tiek išsipirkti investicijas fondo veiklos laikotarpiu.

1 eliminavus „SB draudimo“ klientų portfelio įtaką

2 preliminarūs duomenys

3 apima turto valdymo ir modernizavimo fondų valdomą turtą

Papildoma informacija:

Donatas Savickas, Finansų tarnybos vadovas

donatas.savickas@sb.lt

Priedas