Bolloré : Information financière du premier trimestre 2024

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2024



















A périmètre et taux de change constants, le chiffre d’affaires du premier trimestre 2024 du Groupe Bolloré progresse de 3 % à 5 024 millions d’euros :











Bolloré Energy : 655 millions d’euros, -11 % qui s’explique par la baisse des volumes vendus et des prix de vente des produits pétroliers ;



Communication (Vivendi) : 4 274 millions d’euros, +5 % grâce à la progression de Lagardère (+9 %), de Groupe Canal+ (+3 %), et de Havas Group (+3 %) ;



Industrie : 75 millions d’euros, +1 % grâce à une légère progression de l’activité de Blue et des Systèmes, et malgré un recul des Films.



En données publiées, le chiffre d’affaires est en croissance de 63 % par rapport au chiffre d’affaires du premier trimestre 2023, compte tenu de +1 788 millions d’euros de variations de périmètre (dont

+1 730 millions d’euros correspondant à la consolidation en intégration globale de Lagardère chez Vivendi) et de

+8 millions d’euros d’effets de change.