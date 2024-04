Sidetrade : mise à disposition du Rapport Annuel 2023

Sidetrade , plateforme d’intelligence artificielle (IA) dédiée à la sécurisation et à la génération du cashflow des entreprises, annonce la mise à disposition de son rapport annuel 2023.

Le rapport annuel 2023 de Sidetrade offre une synthèse de son environnement, ses activités, sa stratégie, sa gouvernance et revient sur les événements qui ont marqué l’exercice financier. Il établit le lien entre performance financière et extra-financière.

Le document est disponible sur le site internet de la société : ici

Philippe Gangneux, ambassadeur RSE et Directeur Administratif et Financier de Sidetrade, a déclaré :

« Au vu de l'intérêt grandissant pour nos activités et notre développement international, la publication d'un rapport annuel établissant un lien entre performance financière et extra-financière représentait un enjeu important. Celui-ci représente une nouvelle initiative dans notre démarche de communication transparente et d'éclairage sur notre expansion alliant croissance et rentabilité. »





Prochaine communication financière

Assemblée générale des actionnaires : 20 juin 2024 de 11h à 12h30 (siège social de Sidetrade)

Chiffre d’affaires du premier semestre 2024 : 16 juillet 2024 (après Bourse)

Relations investisseurs & Relations médias

Christelle Dhrif +33 6 10 46 72 00 cdhrif@sidetrade.com

A propos de Sidetrade ( www.sidetrade.com )

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) propose une plateforme Order-to-Cash spécialisée dans la génération et la sécurisation du cashflow. « Aimie », prochaine génération d’intelligence artificielle de Sidetrade, analyse quotidiennement plus de 6 100 Mrd$ de transactions inter-entreprises dans le cloud de la société pour prédire les comportements de paiement de plus de 38 millions de sociétés dans le monde. Aimie recommande les meilleures stratégies opérationnelles, automatise intelligemment les actions sur le cycle Order-to-Cash et dématérialise les transactions clients, ce qui améliore productivité, performance et fonds de roulement.

Sidetrade a une portée mondiale, avec plus de 315 employés à Paris, Londres, Birmingham, Dublin, Houston et Calgary, au service d’entreprises internationales dans plus de 85 pays. Parmi eux : Bidcorp, Biffa, Bunzl, Contentsquare, Engie, Expedia, Inmarsat, KPMG, Lafarge, Manpower, Opentext, Page, Randstad, Saint-Gobain, Securitas, Sodexo, Tech Data, UGI, Veolia.

Sidetrade est membre du Pacte Mondial des Nations Unies et adhère à ses principes d’entreprise responsable.

Pour plus d’information, visitez www.sidetrade.com et suivez-nous sur Twitter @Sidetrade.

En cas de discordance entre la version française et la version anglaise de ce communiqué, seule la version française est à prendre en compte.







