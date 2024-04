Nasdaq Copenhagen A/S

Postboks 1040

1007 København K 29. april 2024

Kapitalforeningen BLS Invest – Skift af depotbank og depositar

Bestyrelsen for Kapitalforeningen BLS Invest har d. 5. februar 2024 indgået aftale med Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S, som skal overtage administrationen af Kapitalforeningen BLS Invest fra Nykredit Portefølje Administration A/S. Overflytning til Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S vil ske d. 3. juni 2024. Kapitalforeningen BLS Invest vil samtidig skifte depotbank fra Bank of New York Mellon til SEB (Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige), der også vil overtage funktionen som foreningens depositar.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til foreningens bestyrelsesformand, Chris Bigler, på tlf. 29 74 06 55.

Med venlig hilsen

Kapitalforeningen BLS Invest

Chris Bigler

Formand for bestyrelsen

Vedhæftet fil