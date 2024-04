Les Vêtements de Sport Gildan dépose une circulaire de sollicitation de procurations et le conseil d’administration publie une lettre à l’intention des actionnaires

La Société lance un site internet portant sur l’assemblée annuelle : www.futureofgildan.com/fr/



« POUR » TOUS les candidats compétents et chevronnés de Gildan aux postes d’administrateurs Le conseil recommande l’élection de Karen Stuckey et de J.P. Towner, candidats de Browning West



MONTRÉAL, 29 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (GIL : TSX et NYSE) a annoncé aujourd’hui qu’elle avait déposé sa circulaire de sollicitation de procurations auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières sur SEDAR+ en vue de sa prochaine assemblée annuelle des actionnaires de 2024 (l’« assemblée annuelle de 2024 ») qui se tiendra le 28 mai 2024. Il est possible de consulter le texte complet de la circulaire sous le profil de l’émetteur de la Société à l’adresse www.sedarplus.ca, sur le site Web EDGAR à l’adresse www.sec.gov ainsi que dans la section portant sur les relations avec les investisseurs du site Web de la Société à l’adresse https://gildancorp.com/fr/investisseurs/.



Le conseil de Gildan recommande fortement aux actionnaires de voter au moyen du formulaire de procuration sur papier BLEU « POUR » TOUS les candidats compétents et chevronnés de Gildan aux postes d’administrateurs. Le conseil recommande également aux actionnaires de voter pour l’élection de Karen Stuckey et de J.P. Towner, dont la candidature a été proposée par un actionnaire, soit Browning West, car ceux-ci seraient un atout pour le conseil alors que Gildan poursuit son programme de croissance. La liste de candidats aux postes d’administrateurs recommandés par la Société en vue de l’assemblée annuelle de 2024 comprend les personnes suivantes :

Tim Hodgson, président du conseil indépendant/non membre de la direction

Lee Bird

Dhaval Buch

Marc Caira

Jane Craighead

Sharon Driscoll

Lynn Loewen

Anne Martin-Vachon

Vincent (Vince) J. Tyra, président et chef de la direction

Les Viner

Karen Stuckey – candidate recommandée par Browning West

J.P. Towner – candidat recommandé par Browning West

En outre, la Société a annoncé aujourd’hui le lancement de son site Web portant sur l’assemblée annuelle de 2024 : www.futureofgildan.com/fr/. Pour plus de ressources et de renseignements sur l’assemblée annuelle de 2024 ou encore sur la stratégie et les pratiques en matière de gouvernance de la Société et les instructions de vote, nous vous invitons à visiter ce site.

Le conseil de Gildan a également publié une lettre à l’intention des actionnaires aujourd’hui, laquelle est incluse dans la circulaire de sollicitation de procurations. Le texte intégral de cette lettre est reproduit ci-après :

Chers actionnaires,

Nous désirons vous informer que nous avons annoncé d’importants changements touchant notre conseil d’administration (le conseil) et que nous avons déposé notre circulaire de sollicitation de procurations de la direction en vue de notre assemblée annuelle des actionnaires de 2024 (l’assemblée annuelle de 2024) qui se tiendra à 10 h HAE le 28 mai 2024 au 1250, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 3610, à Montréal (Québec) Canada.

Préalablement à ce dépôt, le 22 avril 2024, le conseil d’administration de Gildan a fait connaître sa liste de candidats aux postes d’administrateurs en vue de l’assemblée annuelle de 2024, y compris cinq nouveaux administrateurs indépendants, à savoir Timothy (Tim) Hodgson, Lewis L. (Lee) Bird III, Jane Craighead, Lynn Loewen et Les Viner, qui ont été nommés au conseil avec prise d’effet le 1er mai 2024. Les administrateurs Donald C. Berg, Maryse Bertrand, Shirley Cunningham, Charles Herington et Craig Leavitt quitteront le conseil avec prise d’effet à la même date. Luc Jobin et Chris Shackelton ont informé le conseil qu’ils ne représenteraient pas leur candidature à l’élection à l’assemblée de cette année. Ils continueront d’agir à titre de membres du comité spécial du conseil d’administration qui supervise le processus de vente, annoncé antérieurement, jusqu’à la clôture de l’assemblée annuelle de 2024 afin de faciliter la transmission de ce dossier au conseil renouvelé. Pour faciliter une transition harmonieuse à cette étape importante, les nouveaux administrateurs ont récemment agi à titre d’observateurs du conseil.

De plus, le conseil nouvellement constitué devrait nommer à l’unanimité Tim Hodgson à titre de président du conseil indépendant/non membre de la direction, avec prise d’effet le 1er mai 2024, lequel occupera le siège de Donald Berg. M. Berg a décidé de quitter son poste de président du conseil afin d’assurer une transition harmonieuse tandis que le président du conseil entrant mène les discussions au conseil en appui à la prochaine étape de croissance de la Société sous la gouverne de son nouveau président et chef de la direction, Vince Tyra.

Nous nous réjouissons à l’idée d’accueillir M. Hodgson, M. Bird, Mme Craighead, Mme Loewen et M. Viner au sein de notre conseil, lesquels possèdent tous l’expérience voulue à titre de membres de la direction et les compétences pertinentes, et présentent des parcours diversifiés qui représenteront des atouts précieux pour notre conseil et notre équipe de direction en vue de faire progresser Gildan.

Nous tenons également à remercier sincèrement M. Berg, Mme Bertrand, Mme Cunningham, M. Herington, M. Jobin, M. Leavitt et M. Shackelton de leur leadership, de leurs états de service et de leur apport considérable. Ils ont joué un rôle essentiel en contribuant à l’orientation et au soutien d’une entreprise maintenant prête à connaître une croissance durable et rentable et à créer de la valeur. Nous leur souhaitons beaucoup de succès dans leurs projets futurs.

Ces changements au sein du conseil ont été recommandés par notre comité de la gouvernance d’entreprise et de la responsabilité sociale (le comité de la gouvernance) après des discussions approfondies avec les actionnaires de Gildan. L’un des thèmes récurrents de ces discussions concernait le besoin d’avoir au sein du conseil davantage de connaissances et d’expérience du secteur des vêtements axées sur des produits de consommation à bas prix; c’est pourquoi nous recommandons également que vous votiez pour deux des candidats de la liste dissidente, Karen Stuckey et J.P. Towner. Bien que Browning West n’ait cessé de refuser que nous interviewions leurs candidats, il est apparu clairement au conseil, après avoir pris en considération les candidats potentiels et les commentaires reçus de la part des actionnaires et d’autres parties prenantes de la Société, que Karen Stuckey et J.P. Towner compléteraient bien le conseil, compte tenu de l’objectif de croissance que s’est donné Gildan. Depuis l’annonce du renouvellement du conseil faite le 22 avril dernier, les membres du conseil de Gildan entrant ont eu la chance de s’entretenir avec Mme Stuckey et M. Towner et se réjouissent à l’idée de travailler avec eux.

En guise de mise en contexte et de présentation, Tim Hodgson connaît une longue et remarquable carrière de direction acquise dans les domaines de la gestion d’actifs, des finances ainsi que des services publics. Il est reconnu pour la clarté, l’attention, la collaboration et la création de valeur qu’il a su apporter lorsqu’il a opéré des redressements dans un contexte souvent difficile. M. Hodgson a été conseiller spécial auprès du gouverneur de la Banque du Canada, M. Carney, et a occupé le poste de chef de la direction de Goldman Sachs Canada de 2005 à 2010 après avoir occupé différents postes à responsabilité croissante aux bureaux de New York, de Londres, de la Silicon Valley et de Toronto de cette banque d’investissement internationale. M. Hodgson possède plus de 15 ans d’expérience comme administrateur acquise dans plusieurs secteurs. Il agit actuellement comme président du conseil d’Hydro One, société faisant partie de l’indice TSX 60 et le plus important fournisseur de services de transport et de distribution d’électricité coté en bourse du Canada. Il est également président du conseil de l’Organisme canadien de réglementation des investissements, vice-président du conseil du comité de placements du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario et membre de la Société d’indemnisation en matière d’assurances IARD. M. Hodgson a occupé dernièrement les postes d’associé directeur et d’administrateur d’Alignvest Management Corporation, une société canadienne de capital-investissement privé. Il a aussi été administrateur de Dialogue Health Technologies, d’Investissements PSP, de Sagicor Financial Company, de MEG Energy, de la Ivey School of Business de la Western University et de Bridgepoint Health. Il détient le titre de Fellow de l’Institut des comptables professionnels agréés (FCPA) ainsi que le titre d’administrateur agréé de l’Institut des administrateurs de sociétés (IAS.A).

Lewis L. (Lee) Bird III apporte au conseil de Gildan une expérience approfondie acquise en tant que membre de la direction et une connaissance sectorielle pertinente en matière de vêtements et de chaînes d’approvisionnement. Il a occupé récemment le poste de président du conseil et chef de la direction de At Home Group Inc., un détaillant américain. Auparavant, M. Bird a agi comme directeur général/chef du secteur des biens de consommation de The Gores Group, société mondiale d’investissement privé. Avant d’occuper ce poste, M. Bird a été président de groupe du programme d’affiliation de Nike Inc., chef de l’exploitation de The Gap et chef des finances d’Old Navy. Avant de faire carrière dans le secteur des biens de consommation/du commerce de détail, il a occupé divers postes stratégiques et financiers auprès de Gateway, Inc., de Honeywell/AlliedSignal, Inc. et de Ford Motor Company. Il a commencé sa carrière en tant que vice-président adjoint et directeur des prêts commerciaux de BayBanks, Inc. M. Bird est actuellement membre du conseil de Larry H. Miller Company, du comité consultatif national de la Marriott School of Business de la Brigham Young University ainsi que du groupe consultatif auprès des propriétaires des Stars de Dallas de la LNH.

Jane Craighead compte plus de 20 ans d’expérience auprès de sociétés ouvertes et en matière de gouvernance de conseil d’administration, d’abord en tant que membre de la haute direction puis à titre d’administratrice indépendante. Mme Craighead est dotée de compétences en finances et en comptabilité, en gestion des ressources humaines, y compris la rémunération des membres de la haute direction, en gouvernance, en stratégie d’affaires et en gestion du changement. Elle a occupé dernièrement le poste de vice-présidente principale des ressources humaines mondiales à la Banque Scotia. Auparavant, elle a agi comme cheffe mondiale du groupe Récompenses de Rio Tinto et elle a joué un rôle semblable auprès d’Alcan. Elle est actuellement membre du conseil d’administration du Fonds de placement immobilier (FPI) Crombie, dont elle est membre du comité des ressources humaines et présidente du comité de gouvernance et des mises en candidature, de la Corporation Wajax, dont elle est membre du comité d’audit et présidente du comité des ressources humaines, ainsi que de Telesat Corporation, dont elle est membre du comité d’audit et du comité des mises en candidature et de gouvernance d’entreprise et présidente du comité des ressources humaines et de rémunération. Auparavant, elle a été administratrice de Jarislowsky Fraser Limitée, du Groupe Intertape Polymer Inc., de Clearwater Seafoods Incorporated et de Park Lawn Corporation. Mme Craighead est titulaire d’un doctorat en gestion et est comptable professionnelle agréée (CPA).

Lynn Loewen apporte une riche expérience au conseil acquise particulièrement à titre de membre de la haute direction ainsi que dans les domaines de la gouvernance, de la gestion de risques, des finances, de l'exploitation, de la technologie, de la comptabilité et du développement durable/ESG. Elle a occupé dernièrement le poste de présidente de Minogue Medical Inc., une organisation de soins de santé canadienne qui se spécialise dans la livraison de technologies médicales novatrices aux hôpitaux et cliniques. Avant d’entrer chez Minogue, Mme Loewen a été présidente d’Expertech Bâtisseur de réseaux inc. Elle a aussi occupé des postes clés auprès de Bell Canada Entreprises, y compris celui de vice-présidente des opérations financières et de vice-présidente des contrôles financiers. Auparavant, elle a été vice-présidente des services d’entreprise et chef des Finances d’Air Canada Jazz. De plus, Mme Loewen possède une vaste expérience comme membre de conseils d’administration; elle est actuellement membre du conseil d’administration, présidente du comité d’audit et membre du comité des technologies de l’information de la Banque Nationale du Canada, banque à charte canadienne, ainsi qu’administratrice d’Emera Incorporated, société multinationale d’énergie inscrite à la TSX. Mme Loewen est l’actuelle chancelière de l’Université Mount Allison. Elle détient le titre de Fellow de l’Institut des comptables professionnels agréés (FCPA) ainsi que le titre d’administratrice agréée de l’Institut des administrateurs de sociétés (IAS.A).

Les Viner, avocat, comptable professionnel agréé (CPA) et chef d’entreprise chevronné, apporte au conseil une vaste expérience en planification financière et stratégique, en gestion du changement, en perfectionnement des talents, en gestion de risques, en résolution de conflits, en développement des affaires et en exécution d’opérations. M. Viner occupait jusqu’à tout récemment le poste d’associé principal chez Torys S.E.N.C.R.L., cabinet d’avocats international de premier plan dont le siège social est situé à Toronto. Auparavant, M. Viner a été associé directeur de Torys, où il était responsable de l’orientation stratégique globale et de l’orientation client du cabinet, ainsi que de toutes les questions professionnelles et administratives. À ce titre, il a dirigé la transition d’un bureau unique, dirigé par des fondateurs, à un cabinet comportant plusieurs bureaux dirigé par des professionnels, tout en élaborant et en mettant en œuvre une stratégie différenciée qui a mené à la reconnaissance du marché et à une croissance rentable. Alors qu’il était chez Torys, M. Viner a agi à titre de chef du contentieux et secrétaire général par intérim de la Société canadienne des postes, conseillant le conseil de la Société et assurant la direction des fonctions juridiques, de conformité et d’ESG. Auparavant, il a pratiqué le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et le droit des ressources naturelles auprès de Macleod Dixon à Calgary, et le droit international des sociétés et des finances auprès d’Allen & Overy à Londres, en Angleterre. Il a obtenu un baccalauréat en commerce de l’Université de Calgary, un Juris Doctor de l’Université de Toronto et une maîtrise en droit de l’Université Harvard. M. Viner possède le titre d’administrateur agréé de l’Institut des administrateurs de sociétés (IAS.A).

Les candidats de la Société ont été soigneusement choisis en vue de l’exercice des fonctions d’administrateur par suite d’un processus rigoureux, dans le cadre duquel la Société a notamment eu recours à un cabinet de recrutement indépendant, et d’une vaste consultation auprès des actionnaires. Le conseil, sous sa forme renouvelée, possède une solide expérience des affaires et du secteur d’activité principal ainsi qu’une expertise approfondie dans des domaines fonctionnels clés comme la gouvernance, les affaires juridiques, les questions en matière d’ESG et les RH, lesquelles sont nécessaires pour superviser Gildan dans sa prochaine phase de croissance.

Gildan se concentre sur la création de valeur pour ses actionnaires en mettant en œuvre avec succès une stratégie de croissance durable renouvelée avec un nouveau chef de la direction des plus compétents

Il y a une réelle effervescence entourant Gildan en ce moment. Nous sommes dotés d’un nouveau chef de la direction excessivement motivé ayant un plan stratégique convaincant et d’un conseil d’administration nouvellement constitué apportant la parfaite combinaison de connaissances, d’expérience et de collaboration afin que la Société soit en position de créer une valeur significative pour les actionnaires.

Vince Tyra est exactement le chef de la direction qu’il faut pour faire évoluer Gildan dans un environnement de plus en plus concurrentiel et complexe. Au cours des premiers mois de son mandat, M. Tyra s’est vite mis à l’œuvre : il a été le premier chef de la direction de Gildan depuis de nombreuses années à se rendre dans la plupart des usines de fabrication afin de s’imprégner de nos processus et de notre culture. Il a participé à des foires commerciales pour renouer avec les clients, a tenu des séances d’information afin de susciter l’ouverture et d’amorcer un dialogue avec les employés et a interagi avec les actionnaires et des partenaires importants afin de mieux comprendre les défis que la Société doit relever et les occasions qu’elle doit saisir.

Surtout, à la suite d’une interaction soutenue et proactive de M. Tyra et de l’équipe de direction auprès de nos actionnaires, M. Tyra a défini cinq principales priorités stratégiques, qui traduisent la volonté des actionnaires de nous voir poursuivre la croissance durable de Gildan. Vous pouvez consulter la mise à jour à l’intention des investisseurs de M. Tyra ou visionner une webdiffusion de sa présentation à l’adresse www.futureofgildan.com/fr/. Ces priorités initiales, qui s’appuient sur notre stratégie de croissance durable actuelle, sont les suivantes :

1. Mettre en œuvre avec succès les initiatives liées à la chaîne d’approvisionnement afin de maintenir la disponibilité des produits, une position dominante sur le plan des coûts et des marges parmi les meilleurs du secteur.

2. Mettre à profit les marques propres à Gildan et développer des capacités commerciales distinctes afin d’accélérer la croissance et de renforcer la position de la Société sur le marché.

3. Approfondir les relations de Gildan avec ses partenaires actuels et potentiels de la vente au détail, consolidant la position de la Société en tant que fournisseur de choix.

4. En complément de la position solide de Gildan sur le marché nord-américain, accorder une attention renouvelée à des marchés internationaux choisis pour stimuler la croissance.

5. Bâtir un bassin de talents et une équipe de direction de classe mondiale et leur donner les moyens nécessaires pour assurer la résilience à long terme des activités de Gildan.

Il n’est pas étonnant que les investisseurs constatent déjà les fruits des efforts de leur nouveau chef de la direction. Gildan savait exactement quel genre de personne était M. Tyra lorsqu’elle l’a recruté par suite d’un processus ayant permis de retenir trois candidats finalistes des plus compétents et au cours duquel elle a procédé à 32 vérifications des références et s’est penchée attentivement sur ses antécédents.

À 34 ans seulement, M. Tyra a été sélectionné rigoureusement pour assumer le rôle de président de Fruit of the Loom et a joué un rôle déterminant dans la mise en œuvre d’un plan visant à stabiliser et à restructurer l’entreprise, pavant la voie à son éventuelle vente à Berkshire Hathaway.

Il est ensuite devenu chef de la direction chez Broder Bros. après avoir été remarqué par Bain Capital en raison de son travail de redressement chez Fruit of the Loom. Chez Broder Bros., il a élaboré avec succès l’acquisition d’Alpha Shirt Holdings. Pendant son mandat de six ans auprès de Broder Bros., il a fait croître le BAIIA de 223 %, ce qui s’est traduit par un taux de croissance annuel composé de 26,4 % pour les actionnaires.

Yoo Joon Kim, qui était directeur auprès de Bain Capital lorsque M. Tyra était chef de la direction de Broder Bros., alors détenue par Bain, avait ceci à dire au sujet de son expérience de travail avec M. Tyra :

« Ayant près de 30 ans d’expérience dans le domaine de l’investissement privé, j’ai travaillé avec d’innombrables chefs de la direction dans de nombreux secteurs. Vince faisait partie de ceux qui se distinguaient parmi ces dirigeants émérites compte tenu de sa force de leadership, de sa capacité à mettre en place des équipes et une culture solides, de son rendement financier, de son expérience en matière d’acquisition… Gildan a beaucoup de chance d’avoir Vince comme prochain dirigeant. J’ai énormément confiance en l’avenir de l’entreprise sous sa direction. »

Après Broder Bros., son chemin l’a mené chez Southfield Capital en tant que partenaire opérationnel et membre du comité d’investissement. Chez Southfield, son portefeuille a généré un taux de rendement interne de 27 % et un multiple du capital investi de 3,2 fois.

Dernièrement, il a été vice-président principal de la stratégie d’entreprise et des fusions et acquisitions chez Houchens Industries, où il a supervisé et élaboré la stratégie d’entreprise pour la société de portefeuille détenue par des employés dont les produits d’exploitation s’élèvent à 4 milliards de dollars.

Chaque étape de son parcours témoigne du même genre d’histoire. M. Tyra est le type de meneur qui est présent et bâtit des équipes solides axées sur la recherche incessante de création de valeur.

En raison de sa feuille de route, les actionnaires ont raison de voir en M. Tyra un créateur de valeur. Les rendements obtenus tôt en début de mandat de M. Tyra sont certes encourageants, mais il reste encore beaucoup de travail à faire.

Notre équipe de direction, avec M. Tyra à sa tête, continuera de se pencher sur l’entreprise et présentera une vision exhaustive de l’avenir à l’occasion d’une journée des investisseurs devant être tenue à l’automne 2024.

Gildan se trouve maintenant à la croisée des chemins. En effet, les actionnaires peuvent choisir de retourner dans un passé dépourvu d’une vision de croissance convaincante, où le cours de l’action a longtemps été contenu à l’intérieur d’une certaine fourchette, ou de se tourner vers l’avenir qui s’annonce prometteur grâce à un chef de la direction inspiré et entièrement dévoué, à une orientation stratégique claire et à un style de leadership fort ainsi qu’à un conseil d’administration nouvellement renouvelé attaché à la collaboration et à la création de valeur.

Notre stratégie nous permettra de susciter une croissance durable et rentable tout en rehaussant les rendements pour nos actionnaires. Comme il est dans notre devoir fiduciaire de le faire – et pour être certains que nous maximisions la valeur pour les actionnaires – votre conseil examine aussi d’autres avenues stratégiques en entretenant un dialogue avec des initiateurs potentiels depuis qu’il a reçu une indication d’intérêt non contraignante confidentielle visant l’acquisition de Gildan. Malgré la prise de position publique de Browning West rejetant toute autre option, ses tentatives de perturber le processus et le fait qu’elle ait qualifié l’examen de ces autres options de stratégie de retranchement de la part du conseil, il s’agit d’un processus continu et rigoureux dans le cadre duquel les différentes options seront évaluées par rapport au potentiel de création de valeur de notre convaincant plan stratégique actuel. Nous sommes persuadés que le conseil renouvelé que nous recommandons à nos actionnaires s’acquittera de ses obligations fiduciaires en continuant d’examiner ces autres options et en les évaluant en fonction des plans futurs de la Société. Tout bien considéré, il reviendra aux actionnaires de décider d’accepter ou non une offre.

Un besoin de changement se faisait sentir chez Gildan en 2023 et le conseil a apporté le changement voulu en nommant Vince Tyra à titre de président et chef de la direction de Gildan

Gildan a apporté le changement voulu pour que la Société soit bien positionnée pour l’avenir en choisissant de remplacer M. Chamandy par M. Tyra en tant que président et chef de la direction de Gildan et en lui confiant la surveillance de l’évolution de la stratégie de croissance durable de la Société.

NE NOUS MÉPRENONS PAS : La décision d’opérer une transition au niveau du leadership et de remplacer le chef de la direction fondateur n’a pas été prise à la légère. Bien que nous reconnaissions l’apport de Glenn Chamandy au cours de son mandat de 20 ans à titre de chef de la direction, le conseil a dû se rendre à l’évidence qu’un changement s’imposait pour que Gildan puisse atteindre son plein potentiel. Le conseil était convaincu à l’unanimité que le maintien en poste de M. Chamandy à titre de chef de la direction aurait compromis l’avenir de Gildan et détruit considérablement la valeur pour les actionnaires.

Après avoir accepté un plan de relève en règle en 2021, M. Chamandy a récemment fait comprendre qu’il n’avait jamais eu l’intention de respecter cet engagement malgré sa participation aux discussions depuis 2021, affirmant ce qui suit aux médias, dans une volte-face, en décembre 2023 : « Je n’avais aucunement l’intention de quitter mes fonctions. Vous savez, je pensais que je partirais lorsque ce serait le bon moment pour la Société. »

Tandis que M. Chamandy faisait passer ses intérêts personnels avant ceux de la Société, l’entreprise perdait de son élan et la croissance stagnait. Dans ce contexte de stagnation et en dépit du plan de relève dont il avait été antérieurement convenu, M. Chamandy a demandé au conseil d’approuver une stratégie d’acquisition risquée de plusieurs milliards de dollars qui prévoyait son maintien en poste à titre de chef de la direction pendant plusieurs autres années et a menacé de démissionner et de vendre toutes ses actions si le conseil n’acquiesçait pas à sa demande. Le conseil indépendant ne croyait pas que la stratégie de M. Chamandy était au mieux des intérêts de la Société ou de ses actionnaires. Compte tenu de la menace de démission de M. Chamandy, le conseil a jugé qu’il n’avait d’autre choix que de le démettre de ses fonctions proactivement afin de pouvoir trouver, dès que possible, un successeur qualifié répondant aux besoins actuels de la Société et aux intérêts des actionnaires.

Browning West a réagi au départ de M. Chamandy presque instantanément, ce qui, de l’avis du conseil, démontre un certain degré de préparation ou d’entente avec M. Chamandy. Browning West, par ses commentaires, a répandu une histoire fallacieuse en ce qui concerne tant le processus de relève du chef de la direction que le nouveau chef de la direction de la Société. Les actionnaires auraient raison de se demander si M. Chamandy et Browning West avaient savamment orchestré un plan visant à susciter le plus de bruit et de chaos possible autour du départ de M. Chamandy dans le but de miner le conseil et la Société. La mission était simple : créer de toutes pièces une histoire fallacieuse qui servirait de prétexte au lancement d’une course aux procurations visant la prise de contrôle du conseil et de la Société, sans payer de prime, et à la réintégration de M. Chamandy en tant que chef de la direction accompagné d’un conseil plus complaisant.

Au cours des cinq derniers mois, le conseil de Gildan a interagi avec les actionnaires de la Société et a accueilli avec intérêt l’opinion des actionnaires de la Société, notamment Browning West et ceux qui l’appuyaient. Après un peu moins de 90 rencontres, il est apparu clairement qu’aucun soutien unanime n’existait envers Browning West et ses candidats, même parmi les appuis que Browning West avait publiquement désignés. Plus précisément, des préoccupations ont été soulevées concernant un éventuel retour de M. Chamandy au sein de la Société, le fait que les candidats aient été sélectionnés par Browning West sans demander l’avis d’autres actionnaires et l’octroi à Browning West d’un contrôle sans restriction de la Société.

Il est devenu évident que le type de conseil que les actionnaires souhaitaient mettre en place était un conseil mettant de l’avant la création de valeur en alliant nouvelles perspectives et connaissances historiques; un conseil composé de membres possédant de l’expérience à titre d’administrateurs, notamment de l’expérience en gouvernance, dans le secteur et en fabrication et un conseil à l’écoute des points de vue des actionnaires. Les actionnaires nous ont également affirmé qu’ils souhaitaient avoir un conseil concentré qui travaille dans la collaboration.

En s’appuyant sur cette rétroaction importante des actionnaires, le comité de la gouvernance, comprenant des membres qui n’étaient pas la cible de Browning West, a proposé les nouveaux candidats indépendants susmentionnés dans la liste de candidats aux postes d’administrateurs de cette année afin de continuer à respecter l’engagement de la Société envers un renouvellement continu du conseil. Cette liste permet d’atteindre un équilibre entre la continuité avec le passé au cours d’une période de transition et l’apport de nouvelles perspectives afin que le conseil puisse continuer de s’acquitter de son importante tâche de surveillance pour le compte de tous les actionnaires.

Il est essentiel que les actionnaires comprennent que le conseil a indiqué à Browning West sa volonté d’amorcer un processus de renouvellement équilibré tenant compte non seulement de son point de vue, mais également de ceux des autres actionnaires. Malheureusement, Browning West a exprimé clairement que les seuls changements qu’elle était disposée à accepter étaient des changements qui profiteraient exclusivement à Browning West, prolongeant cette course aux procurations inutile. En dépit de l’intransigeance de Browning West, le comité de la gouvernance a tenté de rencontrer certains des candidats de Browning West pour discuter de leur possible nomination au conseil avant l’assemblée des actionnaires. Bien que certains candidats se soient montrés ouverts à cette idée, Browning West a empêché ses candidats de participer à ces rencontres.

Malgré tout, le comité de la gouvernance a examiné les qualifications et les compétences de candidats de la liste de Browning West afin de s’assurer que ceux qui seraient présentés aux actionnaires lors de l’assemblée des actionnaires de cette année cadraient bien avec le désir de présenter des candidats qui soient représentatifs de l’actionnariat et formaient le conseil le plus solide qu’il serait possible de mettre sur pied. Au terme de cette évaluation, après délibération et compte tenu des commentaires reçus de sources externes, le conseil a conclu que Karen Stuckey et J.P. Towner possédaient des compétences qui lui seraient utiles et a donc recommandé que leur candidature soit appuyée. Au terme du même processus, il a été déterminé que les autres candidats de la liste de Browning West apporteraient des compétences qui feraient tout simplement double emploi ou entraveraient l’élan actuel de Gildan.

Browning West continue de mener une campagne coûteuse et perturbatrice fondée sur de fausses hypothèses et des déclarations trompeuses.

L’intervention de Browning West dans les affaires de Gildan devrait inquiéter chaque actionnaire. Ne détenant qu’une faible position dans le capital-actions de Gildan, l’activiste tente de prendre le contrôle à la fois du conseil et de la Société, le tout sans payer de prime. Browning West semble avoir violé la loi américaine en accroissant sa position dans Gildan afin de pouvoir demander la convocation d’une assemblée extraordinaire, avant de retirer sa demande de convocation d’assemblée lorsque le conseil a avisé Browning West et les organismes de réglementation américains de la violation. Le fait que Browning West ait monté en épingle un faux scandale digne de la presse à sensation pour marquer des points dans la course aux procurations est tout aussi inquiétant. Browning West est prête à utiliser tous les coups, aussi bas puissent-ils être, pour obtenir le contrôle de Gildan. Les actionnaires qui ont à cœur les questions de gouvernance ont raison de se demander à quoi ce comportement donnera lieu si Browning West prend le contrôle du conseil.

Concernant ses antécédents en matière d’activisme, Browning West a procuré des résultats extrêmement volatils à ses propres investisseurs, laissant les sociétés victimes de ses campagnes en proie au chaos. Ces antécédents devraient servir d’avertissement eu égard à ce qui suit :

Lorsque Usman Nabi était associé principal chez H Partners, avant de cofonder Browning West avec Peter Lee, il s’est imposé au conseil d’administration de Tempur Sealy . Le Wall Street Journal a qualifié la campagne de M. Nabi de « Tempur Tantrum » (un jeu de mots sur l’expression anglaise « temper tantrum » qui signifie en français une crise de colère) en raison du traitement qu’il a réservé au chef de la direction. Pendant le mandat de M. Nabi au conseil de TPX, la valeur de l’action de cette entreprise a considérablement baissé, chutant d’environ 23 %, et cette entreprise a connu trois chefs de la direction en seulement quatre mois.

. Le Wall Street Journal a qualifié la campagne de M. Nabi de « Tempur Tantrum » (un jeu de mots sur l’expression anglaise « temper tantrum » qui signifie en français une crise de colère) en raison du traitement qu’il a réservé au chef de la direction. Pendant le mandat de M. Nabi au conseil de TPX, la valeur de l’action de cette entreprise a considérablement baissé, chutant d’environ 23 %, et cette entreprise a connu trois chefs de la direction en seulement quatre mois. Chez Domino’s UK : M. Nabi est entré au conseil en novembre 2019. Au cours de son mandat d’administrateur, l’entreprise a vu quatre différents chefs de la direction se succéder en quatre ans.

: M. Nabi est entré au conseil en novembre 2019. Au cours de son mandat d’administrateur, l’entreprise a vu quatre différents chefs de la direction se succéder en quatre ans. Chez Countryside : Peter Lee s’est joint au conseil alors que Browning West avait publiquement demandé que l’entreprise soit vendue. La campagne menée par Browning West chez Countryside a eu raison de deux chefs de la direction et de multiples présidents du conseil tout en détruisant la valeur pour les actionnaires, le cours de l’action de cette entreprise perdant près de la moitié de sa valeur avant sa fusion avec Vistry en 2022. À la suite de la fusion, et alors que Browning West était encore active, Vistry semble s’être livrée à des pratiques douteuses en matière de gouvernance, surtout en ce qui a trait à la rémunération des membres de la haute direction, ce qui a éventuellement amené deux administrateurs à démissionner en guise de protestation.



Au cours des derniers mois, le conseil a tenté de parvenir à un règlement avec Browning West et a offert à maintes reprises d’interviewer les candidats de Browning West afin que le conseil puisse envisager la possibilité de proposer leur candidature à l’assemblée annuelle de 2024. Les efforts de bonne foi de la Société ont été rabroués à chaque occasion par le fonds de couverture activiste.

Quoi qu’il en soit, nous avons estimé qu’il était crucial de nous assurer que la composition du conseil reflète les discussions que nous avons eues avec les actionnaires; c’est pourquoi nous avons recommandé que les actionnaires votent pour Karen Stuckey et J.P. Towner.

Nous ne pensons pas que les autres candidats de la liste de Browning West apportent des connaissances ou de l’expérience aux activités de Gildan; par conséquent, ils ne représentent pas la meilleure combinaison de candidats aux postes d’administrateurs. De fait, nous croyons qu’un vote pour Peter Lee ou Glenn Chamandy serait un vote contre tout le travail accompli par le comité de la gouvernance en vue de former un conseil renouvelé et collaboratif qui est supérieur à la liste de candidats de Browning West et répond aux souhaits des actionnaires. Si cette course aux procurations porte sur la gouvernance et l’avenir de la Société comme l’affirme Browning West, alors les actionnaires devraient appuyer les candidats de la Société. Donner le contrôle absolu de la Société à Browning West et lui accorder le conseil et le chef de la direction qu’elle a choisis sans contrepoids – ce sur quoi les actionnaires ont exprimé des préoccupations – n’est pas dans l’intérêt de la Société.

En conclusion : Le chef de la direction Vince Tyra et un conseil renouvelé doté d’une stratégie convaincante permettront à Gildan de réaliser son plein potentiel.

Gildan est dotée du bon chef de la direction, d’un plan solide et d’un conseil nouvellement renouvelé, fort, engagé et diversifié présentant un équilibre entre différents éléments comme l’expérience, les connaissances, l’expérience à titre de membre de la direction et de nouvelles perspectives en vue d’accroître la valeur pour les actionnaires. Le conseil appuie totalement M. Tyra dans son rôle de chef de la direction et se réjouit à l’idée de l’aider à continuer à exécuter et à améliorer la stratégie de la Société. Nous invitons les actionnaires à appuyer M. Tyra dans la réalisation de notre vision à long terme ainsi que notre conseil, récemment renouvelé, dont les membres sont hautement compétents et reconnus.

VOTEZ AU MOYEN DU FORMULAIRE DE PROCURATION SUR PAPIER BLEU AUJOURD’HUI

Nous serons heureux de vous compter parmi nous à l’assemblée annuelle de 2024 et de pouvoir répondre à vos questions. Cependant, si vous ne pouvez assister à l’assemblée, il importe de faire valoir les droits de vote que vous confèrent vos actions. Que vous prévoyiez ou non assister à l’assemblée annuelle de 2024, nous vous prions de lire attentivement la circulaire de sollicitation de procurations de la direction et de voter POUR TOUS les candidats de Gildan au moyen du formulaire de procuration sur papier BLEU ci joint et de NE PAS voter pour les candidats aux postes d’administrateurs proposés par Browning West, à l’exception de Karen Stuckey et de J.P. Towner, ni de renvoyer de formulaire de procuration que Browning West vous aurait transmis. Étant donné que Gildan a recours à un formulaire de procuration « universel » présentant tous les candidats de Gildan de même que les autres candidats proposés par Browning West, vous n’avez pas besoin d’utiliser un autre formulaire de procuration, peu importe pour qui vous entendez voter.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez et vous invitons à voter au moyen du formulaire de procuration sur papier BLEU aujourd’hui.

Nous vous prions d’agréer, chères actionnaires et chers actionnaires, nos sincères salutations.

Le conseil d’administration de Gildan

