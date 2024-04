Huhtamäki Oyj - Johdon liiketoimet (Vauramo)

HUHTAMÄKI OYJ JOHDON LIIKETOIMET 29.4.2024 KLO 15.45

Huhtamäki Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Pekka Vauramo

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Huhtamäki Oyj

LEI: 5493007050SJVMXN6L29

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 60460/9/8

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2024-04-26

Kauppapaikka: VFSI

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009000459

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 1500 Yksikköhinta: 36.2 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 1500 Keskihinta: 36.2 EUR



