WISeSAT.Space, une filiale de WISeKey, renforce son partenariat stratégique avec les Forces Armées Suisses dans le secteur spatial pour 2024 et au-delà ; Les plans incluent le lancement d'un satellite WISeSat amélioré au troisième trimestre

Genève et Berne, Suisse, 29 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- WISeSAT.Space, une filiale de WISeKey International Holding Ltd (« WISeKey ») (SIX : WIHN, NASDAQ : WKEY), un leader mondial des plateformes de cybersécurité, de blockchain et d'IoT, a annoncé aujourd'hui le renforcement de son partenariat stratégique avec les Forces Armées Suisses dans le secteur spatial pour 2024 et au-delà. La collaboration comprend des plans pour lancer un satellite WISeSat amélioré au troisième trimestre 2024 utilisant SpaceX.

Le satellite WISeSAT.Space mis à niveau sera équipé de la technologie de semi-conducteurs SEALSQ (Nasdaq : LAES) et des clés cryptographiques de WISeKey pour sécuriser le nouveau satellite FOSSASAT-2E. Ce satellite est conçu pour améliorer les performances dans l'espace et les capacités de communication avec des micro-puces IoT SEALSQ installées dans les dispositifs. En coopération avec FOSSA Systems, WISeSAT.Space a réussi à lancer 17 satellites en orbite basse principalement à bord des missions SpaceX Transporter Rideshare et développe actuellement une constellation de 88 satellites supplémentaires en orbite basse pour optimiser la couverture mondiale des dispositifs IoT SEALSQ.

Le modèle d'affaires de WISeSAT.Space est centré sur la fourniture mondiale de connectivité IoT sécurisée par satellite en tant que service. Cela inclut la fourniture de la plateforme satellite, le lancement, l'intégration, les services de station au sol, et toute l'architecture et les composants de sécurité dans le cadre d'une solution SaaS complète pour la connectivité IoT basée dans l'espace, sécurisée et à faible consommation.

S'appuyant sur l'enquête complète menée en 2023 pour le compte d'armasuisse, l'agence de R&D et d'approvisionnement du Ministère de la Défense Suisse, WISeSAT.Space a acquis des connaissances précieuses sur les capacités et le potentiel des petits satellites pour les applications IoT et de renseignement des signaux (SIGINT) pour les Forces Armées Suisses. La mission consistait à analyser les technologies spatiales relatives à l'IoT et aux communications sécurisées pour les applications de sécurité nationale et de défense, adaptées aux besoins uniques du Domaine Spatial Suisse.

Pour 2024, l'accent est mis sur un projet de télécommunication en LEO-IoT (Low Earth Orbit Internet of Things) visant à faire avancer les résultats de l'étude de 2023. Les objectifs principaux définis par les Forces Armées Suisses incluent l'expansion des concepts IoBT (Internet of Battlefield Things) et SIGINT pour explorer la faisabilité de l'utilisation de segments spatiaux à basses fréquences à des fins de reconnaissance électronique. Le projet vise également à démontrer des connexions étroites récurrentes entre objets via les satellites WISeSAT et les stations au sol pour améliorer la formation aux processus du Centre de Contrôle des Missions et explorer les utilisations potentielles des charges utiles IoT en tant que charges hébergées sur d'autres segments spatiaux.

Une étude approfondie sera menée pour explorer les protocoles de cryptage avancés et les améliorations de l'utilité du réseau tout en minimisant la susceptibilité à la détection, l'interception et le brouillage SIGINT. Les concepts initiaux pour les charges utiles IoT sur diverses plateformes et leur application à des fins SIGINT seront explorés.

Dans la phase suivante, l'accent sera mis sur le développement ou l'intégration de mises en œuvre basées sur les ressources open-source identifiées dans l'étude initiale. Les formations opérationnelles et les démonstrations fourniront un aperçu du système, de la configuration des satellites et de l'utilisation courante des logiciels. Cette phase pourrait également inclure des démonstrations de

segments au sol et utilisateurs, ainsi que des options de configuration et des considérations opérationnelles. Les enseignements tirés de cette phase seront intégrés dans le rapport d'étude final.

Le partenariat entre WISeKey et les Forces Armées Suisses a été signé en 2022 et fait partie de la coopération privé/public appliquée au secteur spatial. L'intention des Forces Armées Suisses de développer des capacités basées dans l'espace a été publiée en août 2023 dans le cadre d'une nouvelle stratégie de défense.

