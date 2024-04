Ease2pay NV: publiceert vandaag de jaarcijfers 2023

Ease2pay, het intelligente activatie- en betaalplatform waarmee locaties converteren naar selfservice, heeft in 2023 een omzet gerealiseerd van EUR 2,7 mln. Het activatie- en betaalplatform groeide sterk, de ontvangen platform fees stegen met 36% naar EUR 2,1 mln en het transactievolume steeg met 64% naar 7,7 mln transacties.



Het bedrijfsresultaat voor financieringslasten en afschrijving (EBITDA) kwam uit op een verlies van EUR 0,6 mln en het nettoverlies was EUR 1,4 mln. De jaarrekening 2023 wordt alleen in het Engels gepubliceerd en beschikbaar gesteld via www.ease2paynv.com .

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert, of mogelijk kwalificeert, als voorwetenschap in de zin van Artikel 7(1) van de Europese Verordening marktmisbruik.

Over Ease2pay

Ease2pay biedt een intelligent activatie- en betaalplatform. Wij stellen beheerders van tankstations, laadpalen, parkeergarages, camperterreinen, jachthavens, binnenvaarthavens en truck parkings in staat om er een self-service locatie van te maken, waarmee de energietransitie voor hun klanten eenvoudiger wordt. Book – Park – Charge & Pay: alles direct en eenvoudig beschikbaar in één app.

Rotterdam, Nederland, 29 april 2024

