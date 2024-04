ASSYSTEM : Programme de rachat d'actions propres - Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 22 avril 2024 au 26 avril 2024

Programme de rachat d’actions propres

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées

du 22 avril 2024 au 26 avril 2024

Paris-La Défense, le 29 avril 2024 à 17h35,

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, Assystem déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 22 avril 2024 au 26 avril 2024 :

Présentation agrégée

Nom de l'émetteur Code Identifiant

de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-04-22 FR0000074148 2500 52,033320 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-04-23 FR0000074148 2500 52,877840 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-04-24 FR0000074148 2345 52,997655 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-04-25 FR0000074148 2500 52,679480 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-04-26 FR0000074148 Néant - - TOTAL 9845 52,641554



Détail transaction par transaction

Le détail des transactions figure ci-après :

Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction



Objectif du rachat Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-22T07:08:46Z FR0000074148 51,700000 EUR 9 XPAR OD_7wlpXzG-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-22T07:08:46Z FR0000074148 51,700000 EUR 123 XPAR OD_7wlpXzH-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-22T08:04:51Z FR0000074148 52,200000 EUR 45 XPAR OD_7wm3fMv-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-22T08:04:51Z FR0000074148 52,200000 EUR 8 XPAR OD_7wm3fMw-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-22T08:20:54Z FR0000074148 52,200000 EUR 30 XPAR OD_7wm7htD-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-22T08:20:54Z FR0000074148 52,200000 EUR 56 XPAR OD_7wm7htD-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-22T08:20:54Z FR0000074148 52,200000 EUR 12 XPAR OD_7wm7htE-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-22T09:06:33Z FR0000074148 52,000000 EUR 6 XPAR OD_7wmJCJf-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-22T09:06:33Z FR0000074148 52,000000 EUR 484 XPAR OD_7wmJCJg-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-22T09:06:33Z FR0000074148 52,000000 EUR 118 XPAR OD_7wmJCJg-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-22T09:23:20Z FR0000074148 51,900000 EUR 82 XPAR OD_7wmNQOc-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-22T09:23:20Z FR0000074148 51,900000 EUR 52 XPAR OD_7wmNQOc-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-22T10:06:34Z FR0000074148 52,000000 EUR 50 XPAR OD_7wmYJDK-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-22T10:06:34Z FR0000074148 52,000000 EUR 46 XPAR OD_7wmYJDL-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-22T10:06:34Z FR0000074148 52,000000 EUR 10 XPAR OD_7wmYJDL-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-22T11:14:24Z FR0000074148 51,900000 EUR 172 XPAR OD_7wmpO8c-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-22T11:47:03Z FR0000074148 51,700000 EUR 33 XPAR OD_7wmxbW9-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-22T12:34:22Z FR0000074148 51,800000 EUR 48 XPAR OD_7wn9WBa-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-22T12:34:22Z FR0000074148 51,800000 EUR 50 XPAR OD_7wn9WBY-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-22T12:34:22Z FR0000074148 51,800000 EUR 24 XPAR OD_7wn9WBZ-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-22T12:38:25Z FR0000074148 51,800000 EUR 31 XPAR OD_7wnAXOt-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-22T13:28:05Z FR0000074148 51,800000 EUR 126 XPAR OD_7wnN2cE-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-22T13:50:30Z FR0000074148 51,900000 EUR 140 XPAR OD_7wnSgQ5-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-22T13:50:30Z FR0000074148 51,900000 EUR 6 XPAR OD_7wnSgRl-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-22T13:50:30Z FR0000074148 51,900000 EUR 6 XPAR OD_7wnSgS1-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-22T13:55:54Z FR0000074148 51,900000 EUR 9 XPAR OD_7wnU2uJ-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-22T14:04:45Z FR0000074148 51,900000 EUR 9 XPAR OD_7wnWGvq-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-22T14:41:34Z FR0000074148 51,900000 EUR 9 XPAR OD_7wnfXaZ-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-22T14:48:38Z FR0000074148 52,500000 EUR 145 XPAR OD_7wnhJwV-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-22T14:48:38Z FR0000074148 52,500000 EUR 199 XPAR OD_7wnhJwW-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-22T15:03:51Z FR0000074148 52,000000 EUR 95 XPAR OD_7wnl9K3-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-22T15:25:35Z FR0000074148 52,200000 EUR 5 XPAR OD_7wnqcfq-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-22T15:27:49Z FR0000074148 52,200000 EUR 56 XPAR OD_7wnrBR9-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-22T15:29:34Z FR0000074148 52,200000 EUR 21 XPAR OD_7wnrcve-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-22T15:35:14Z FR0000074148 52,100000 EUR 47 XPAR OD_7wnt3Cx-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-22T15:35:14Z FR0000074148 52,100000 EUR 58 XPAR OD_7wnt3Cx-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-22T15:35:14Z FR0000074148 52,100000 EUR 12 XPAR OD_7wnt3Cy-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-22T15:35:14Z FR0000074148 52,100000 EUR 24 XPAR OD_7wnt3Cy-03 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-22T15:35:14Z FR0000074148 52,100000 EUR 44 XPAR OD_7wnt3Cy-05 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-23T07:08:23Z FR0000074148 52,300000 EUR 50 XPAR OD_7wrfySt-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-23T08:20:29Z FR0000074148 52,700000 EUR 3 XPAR OD_7wry83R-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-23T08:24:23Z FR0000074148 52,900000 EUR 40 XPAR OD_7wrz6jI-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-23T08:24:23Z FR0000074148 52,900000 EUR 32 XPAR OD_7wrz6jJ-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-23T08:36:25Z FR0000074148 52,900000 EUR 50 XPAR OD_7ws28YU-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-23T08:36:25Z FR0000074148 52,900000 EUR 30 XPAR OD_7ws28YU-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-23T08:36:26Z FR0000074148 52,900000 EUR 50 XPAR OD_7ws28oZ-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-23T08:48:28Z FR0000074148 52,900000 EUR 20 XPAR OD_7ws5Adk-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-23T08:48:28Z FR0000074148 52,900000 EUR 29 XPAR OD_7ws5Adk-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-23T08:48:28Z FR0000074148 52,900000 EUR 30 XPAR OD_7ws5Adl-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-23T09:20:29Z FR0000074148 53,000000 EUR 20 XPAR OD_7wsDENe-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-23T09:20:29Z FR0000074148 53,000000 EUR 9 XPAR OD_7wsDENe-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-23T09:20:29Z FR0000074148 53,000000 EUR 30 XPAR OD_7wsDENf-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-23T09:20:29Z FR0000074148 53,000000 EUR 15 XPAR OD_7wsDENf-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-23T09:20:31Z FR0000074148 53,000000 EUR 28 XPAR OD_7wsDEtt-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-23T09:40:03Z FR0000074148 52,900000 EUR 79 XPAR OD_7wsI9qJ-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-23T09:40:03Z FR0000074148 52,900000 EUR 44 XPAR OD_7wsI9qK-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-23T09:40:03Z FR0000074148 52,900000 EUR 178 XPAR OD_7wsI9qK-03 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-23T09:40:03Z FR0000074148 52,900000 EUR 372 XPAR OD_7wsI9qX-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-23T09:52:04Z FR0000074148 52,800000 EUR 18 XPAR OD_7wsLBMA-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-23T09:52:04Z FR0000074148 52,800000 EUR 29 XPAR OD_7wsLBMA-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-23T09:52:04Z FR0000074148 52,800000 EUR 21 XPAR OD_7wsLBMA-04 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-23T10:12:37Z FR0000074148 52,800000 EUR 34 XPAR OD_7wsQM7F-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-23T10:12:37Z FR0000074148 52,800000 EUR 1 XPAR OD_7wsQM7F-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-23T10:12:37Z FR0000074148 52,800000 EUR 9 XPAR OD_7wsQM7G-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-23T10:28:42Z FR0000074148 52,900000 EUR 32 XPAR OD_7wsUP9l-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-23T11:51:14Z FR0000074148 52,800000 EUR 126 XPAR OD_7wspBYW-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-23T11:51:14Z FR0000074148 52,800000 EUR 125 XPAR OD_7wspBYX-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-23T12:27:47Z FR0000074148 52,700000 EUR 50 XPAR OD_7wsyNtf-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-23T12:27:47Z FR0000074148 52,700000 EUR 14 XPAR OD_7wsyNtf-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-23T12:27:47Z FR0000074148 52,700000 EUR 9 XPAR OD_7wsyNtf-04 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-23T12:48:06Z FR0000074148 52,700000 EUR 27 XPAR OD_7wt3V18-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-23T12:48:06Z FR0000074148 52,700000 EUR 11 XPAR OD_7wt3V18-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-23T13:09:47Z FR0000074148 52,600000 EUR 39 XPAR OD_7wt8xTL-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-23T13:15:05Z FR0000074148 52,600000 EUR 9 XPAR OD_7wtAIOM-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-23T13:28:08Z FR0000074148 52,800000 EUR 50 XPAR OD_7wtDZsw-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-23T13:28:08Z FR0000074148 52,800000 EUR 28 XPAR OD_7wtDZsx-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-23T13:28:08Z FR0000074148 52,800000 EUR 10 XPAR OD_7wtDZsx-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-23T13:28:08Z FR0000074148 52,800000 EUR 15 XPAR OD_7wtDZsy-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-23T13:28:08Z FR0000074148 52,800000 EUR 9 XPAR OD_7wtDZsz-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-23T13:28:08Z FR0000074148 52,800000 EUR 13 XPAR OD_7wtDZsz-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-23T13:37:59Z FR0000074148 52,600000 EUR 52 XPAR OD_7wtG3eK-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-23T15:07:25Z FR0000074148 53,000000 EUR 60 XPAR OD_7wtcZia-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-23T15:07:25Z FR0000074148 53,000000 EUR 10 XPAR OD_7wtcZiG-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-23T15:07:25Z FR0000074148 53,000000 EUR 31 XPAR OD_7wtcZiH-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-23T15:07:25Z FR0000074148 53,000000 EUR 14 XPAR OD_7wtcZiH-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-23T15:07:25Z FR0000074148 53,000000 EUR 120 XPAR OD_7wtcZiH-04 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-23T15:07:25Z FR0000074148 53,000000 EUR 60 XPAR OD_7wtcZil-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-23T15:07:25Z FR0000074148 53,000000 EUR 120 XPAR OD_7wtcZiV-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-23T15:07:25Z FR0000074148 53,000000 EUR 31 XPAR OD_7wtcZiZ-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-23T15:07:25Z FR0000074148 53,000000 EUR 89 XPAR OD_7wtcZiZ-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-23T15:15:10Z FR0000074148 53,000000 EUR 112 XPAR OD_7wteWjk-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-23T15:15:10Z FR0000074148 53,000000 EUR 8 XPAR OD_7wteWjk-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-23T15:15:10Z FR0000074148 53,000000 EUR 5 XPAR OD_7wteWjl-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-24T12:19:13Z FR0000074148 53,000000 EUR 115 XPAR OD_7wyml1G-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-24T12:19:13Z FR0000074148 53,000000 EUR 174 XPAR OD_7wyml1G-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-24T12:41:21Z FR0000074148 53,000000 EUR 50 XPAR OD_7wysKGQ-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-24T12:41:21Z FR0000074148 53,000000 EUR 1 XPAR OD_7wysKGR-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-24T13:13:25Z FR0000074148 53,000000 EUR 324 XPAR OD_7wz0Omw-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-24T14:21:37Z FR0000074148 53,000000 EUR 637 XPAR OD_7wzHZJ1-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-24T14:21:37Z FR0000074148 53,000000 EUR 139 XPAR OD_7wzHZJ2-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-24T14:40:16Z FR0000074148 52,900000 EUR 14 XPAR OD_7wzMGSC-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-24T14:49:13Z FR0000074148 52,900000 EUR 41 XPAR OD_7wzOW8l-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-24T15:15:36Z FR0000074148 53,000000 EUR 50 XPAR OD_7wzV9ux-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-24T15:15:36Z FR0000074148 53,000000 EUR 10 XPAR OD_7wzV9uy-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-24T15:15:36Z FR0000074148 53,000000 EUR 14 XPAR OD_7wzV9uy-03 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-24T15:15:37Z FR0000074148 53,000000 EUR 9 XPAR OD_7wzVAB9-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-24T15:15:37Z FR0000074148 53,000000 EUR 8 XPAR OD_7wzVABA-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-24T15:17:57Z FR0000074148 53,000000 EUR 73 XPAR OD_7wzVkff-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-24T15:17:57Z FR0000074148 53,000000 EUR 73 XPAR OD_7wzVkfo-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-24T15:17:57Z FR0000074148 53,000000 EUR 12 XPAR OD_7wzVkfy-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-24T15:17:58Z FR0000074148 53,000000 EUR 92 XPAR OD_7wzVkxg-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-24T15:17:58Z FR0000074148 53,000000 EUR 9 XPAR OD_7wzVkyi-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-24T15:26:42Z FR0000074148 53,000000 EUR 68 XPAR OD_7wzXxL3-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-24T15:26:42Z FR0000074148 53,000000 EUR 173 XPAR OD_7wzXxL3-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-24T15:26:42Z FR0000074148 53,000000 EUR 68 XPAR OD_7wzXxL7-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-24T15:26:42Z FR0000074148 53,000000 EUR 14 XPAR OD_7wzXxLP-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-24T15:26:43Z FR0000074148 53,000000 EUR 14 XPAR OD_7wzXxPW-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-24T15:26:44Z FR0000074148 53,000000 EUR 10 XPAR OD_7wzXxsY-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-24T15:26:48Z FR0000074148 53,000000 EUR 52 XPAR OD_7wzXyq2-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-24T15:27:36Z FR0000074148 53,000000 EUR 12 XPAR OD_7wzYBCd-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-24T15:27:44Z FR0000074148 53,000000 EUR 29 XPAR OD_7wzYDOm-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-24T15:35:24Z FR0000074148 53,000000 EUR 43 XPAR OD_7wza8zB-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-24T15:35:24Z FR0000074148 53,000000 EUR 17 XPAR OD_7wza8zB-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-25T11:35:43Z FR0000074148 53,000000 EUR 7 XPAR OD_7x4SKbV-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-25T12:15:43Z FR0000074148 53,000000 EUR 9 XPAR OD_7x4cOmS-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-25T12:33:53Z FR0000074148 53,000000 EUR 9 XPAR OD_7x4gyVa-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-25T12:37:00Z FR0000074148 53,000000 EUR 11 XPAR OD_7x4hkz3-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-25T12:37:00Z FR0000074148 53,000000 EUR 19 XPAR OD_7x4hkz3-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-25T12:37:00Z FR0000074148 53,000000 EUR 63 XPAR OD_7x4hkz4-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-25T12:37:00Z FR0000074148 53,000000 EUR 66 XPAR OD_7x4hkz5-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-25T12:37:00Z FR0000074148 53,000000 EUR 288 XPAR OD_7x4hkz5-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-25T12:37:00Z FR0000074148 53,000000 EUR 50 XPAR OD_7x4hkz6-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-25T12:37:00Z FR0000074148 53,000000 EUR 35 XPAR OD_7x4hkz6-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-25T12:37:00Z FR0000074148 53,000000 EUR 10 XPAR OD_7x4hkz7-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-25T12:41:13Z FR0000074148 52,800000 EUR 128 XPAR OD_7x4iomE-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-25T12:50:42Z FR0000074148 52,700000 EUR 95 XPAR OD_7x4lCyo-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-25T13:05:09Z FR0000074148 52,500000 EUR 73 XPAR OD_7x4oqVx-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-25T13:05:24Z FR0000074148 52,500000 EUR 21 XPAR OD_7x4ouOl-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-25T13:23:40Z FR0000074148 52,500000 EUR 23 XPAR OD_7x4tVLh-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-25T13:23:51Z FR0000074148 52,500000 EUR 72 XPAR OD_7x4tYMg-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-25T13:27:37Z FR0000074148 52,300000 EUR 98 XPAR OD_7x4uVFF-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-25T14:05:13Z FR0000074148 52,300000 EUR 135 XPAR OD_7x53y5v-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-25T14:05:13Z FR0000074148 52,300000 EUR 124 XPAR OD_7x53y5w-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-25T14:15:53Z FR0000074148 52,300000 EUR 9 XPAR OD_7x56ebF-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-25T14:15:57Z FR0000074148 52,300000 EUR 43 XPAR OD_7x56fa7-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-25T14:25:59Z FR0000074148 52,600000 EUR 9 XPAR OD_7x59C2t-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-25T14:28:14Z FR0000074148 52,600000 EUR 221 XPAR OD_7x59lKV-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-25T14:40:24Z FR0000074148 52,600000 EUR 23 XPAR OD_7x5CpAC-03 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-25T15:15:01Z FR0000074148 52,600000 EUR 250 XPAR OD_7x5LXbm-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-25T15:15:01Z FR0000074148 52,600000 EUR 217 XPAR OD_7x5LXbn-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-25T15:20:30Z FR0000074148 52,800000 EUR 17 XPAR OD_7x5Mv06-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-25T15:20:30Z FR0000074148 52,800000 EUR 200 XPAR OD_7x5Mv06-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-25T15:20:30Z FR0000074148 52,800000 EUR 33 XPAR OD_7x5Mv07-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-25T15:20:30Z FR0000074148 52,800000 EUR 142 XPAR OD_7x5Mv07-03 100% couverture instruments dilutifs

A PROPOS D’ASSYSTEM

Assystem est une entreprise internationale indépendante avec une mission principale : accélérer la transition énergétique partout dans le monde. Fort de plus de 55 ans d’expérience dans des secteurs hautement réglementés avec des contraintes de sûreté et de sécurité strictes, le Groupe fournit des services d’ingénierie, de management de projet ainsi que des solutions et services digitaux pour optimiser la performance de projets d’infrastructures complexes tout au long de leur cycle de vie.

Les 7 500 experts d’Assystem accompagnent la transition énergétique dans les 12 pays d’implantation du Groupe. Pour permettre un approvisionnement en énergie bas carbone à un coût abordable, Assystem s’engage dans le développement de l’électricité décarbonée (nucléaire, énergies renouvelables et réseaux électriques) et de l’hydrogène bas-carbone. Le Groupe contribue également à développer les usages de l’électricité bas-carbone dans des secteurs industriels tels que le transport.

Plus d’informations sur www.assystem.com / Retrouvez Assystem sur Twitter : @Assystem

