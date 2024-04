Nanterre, le 29 avril 2024

Conférence téléphonique VINCI Concessions

« Update on latest strategic developments »

Comme annoncé précédemment, les récents mouvements stratégiques - extension de la concession d’Aerodom en République dominicaine, acquisition de Northwest Parkway à Denver (Colorado, Etats-Unis) et prise de participation majoritaire dans l’aéroport d’Édimbourg - seront commentés par le management de VINCI Concessions lors d’une conférence téléphonique en anglais aujourd’hui à 18h00, heure de Paris.

Pour y participer, il convient de se connecter préalablement au lien suivant pour obtenir un code d’accès individuel à cette conférence :

https://register.vevent.com/register/BI929b8adfcff24ac3ac494fd41fc6c584

puis de composer l’un des numéros proposés.

Une présentation, support à la conférence téléphonique et incluant des éléments prospectifs sur ces trois actifs, est disponible sur le site internet du Groupe :

https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-documentation-presentations/pages/index.htm

À propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions, de l’énergie et de la construction, employant 280 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

Ce communiqué de presse est un document d’information officiel du groupe VINCI.

RELATIONS INVESTISSEURS

Grégoire THIBAULT

Tél.: +33 1 57 98 63 84

gregoire.thibault@vinci.com

Boris VALET

Tél.: +33 1 57 98 62 84

boris.valet@vinci.com

CONTACT PRESSE

Service de presse VINCI

Tél. : +33 (0)1 57 98 62 88

media.relations@vinci.com

Pièce jointe