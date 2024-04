Communiqué de presse

29 avril 2024 - N° 06

Claire McDonald est nommée Directrice générale de SCOR Business Solutions et membre du Comité exécutif de SCOR

Claire McDonald rejoint SCOR en qualité de Directrice générale de SCOR Business Solutions (SBS), l’unité du Groupe consacrée aux grands risques d’entreprise qui était auparavant dénommée SCOR Specialty Insurance (Assurance de spécialités). Claire sera également membre du Comité exécutif. Elle sera chargée d’asseoir la position de SCOR Business Solutions en tant qu’assureur de spécialités doté d'une grande technicité et s’attachera particulièrement à constituer un portefeuille équilibré et résilient, en adéquation avec les objectifs définis dans le plan stratégique triennal de SCOR, Forward 2026.

Basée à Londres, Claire sera rattachée à Jean-Paul Conoscente, Directeur général de SCOR P&C. Sa nomination sera effective au 1er septembre 2024.

Romain Launay, qui occupait jusqu’à présent le poste de Directeur général de SCOR Specialty Insurance, quitte le Groupe pour se consacrer à de nouvelles opportunités professionnelles.

Jean-Paul Conoscente, Directeur général de l’activité P&C à SCOR, déclare : « Dotée d’une expérience de plus de 20 ans dans la souscription et d’une grande maîtrise de l’encadrement, Claire complétera parfaitement l’équipe P&C. L’expertise approfondie qu’elle a acquise au cours de sa carrière dans les différents domaines de l’assurance de spécialités nous permettra de nous rapprocher encore davantage de nos clients. Je me réjouis de travailler à ses côtés pour que nous continuions à tirer parti des conditions de marché favorables. Je tiens également à remercier Romain Launay, qui a contribué à multiplier par deux nos activités d’assurance de spécialités au cours des années qu’il a passées au sein de SCOR P&C, et je lui souhaite tout le meilleur possible dans sa carrière ».

Thierry Léger, Directeur général de SCOR, déclare : « Je suis très heureux d’accueillir Claire au Comité exécutif. En plus de sa grande expérience, ses qualités reconnues en matière de direction d’équipes et son esprit novateur et tourné vers l’avenir seront un atout précieux pour SCOR. J’exprime aussi toute ma reconnaissance à Romain Launay, qui quitte SCOR après douze années, au cours desquelles il a gravi les échelons pour accompagner le développement de l'entreprise au plus haut niveau et a largement œuvré à la réussite du Groupe. Je lui souhaite beaucoup de succès dans la suite de sa carrière ».

Biographie

De nationalité britannique, Claire McDonald est assureur agréé et membre du Chartered Insurance Institute. Elle commence sa carrière en 1987 en tant que souscripteur au sein du groupe Allianz au Royaume-Uni. Après avoir travaillé dans les lignes d’affaires commerciales, biens, et énergie, elle se spécialise dans l’énergie onshore. Elle est nommée Directrice Energie EMEA au sein d’Allianz Global Risks/Allianz Global Corporate & Commercial en 2002, puis Directrice de la souscription pour l’énergie dans le monde au sein d’Allianz Global Corporate & Specialty SE en 2006. En 2007, elle se tourne vers le domaine opérationnel et devient Directrice des opérations au sein d’Allianz Global Corporate & Specialty, à Londres, puis à Paris. Nommée Head of Governance, Global Operations en 2012, elle occupe dès lors des fonctions plus internationales, et est promue Global Practice Leader – Allianz Multinational en 2015. À partir de 2016, elle occupe en outre les fonctions de Global Head of Operations au sein d’Allianz Global Corporate & Specialty SE. Elle quitte le groupe Allianz en 2019 pour devenir Directrice générale de HDI Global SE pour le Royaume-Uni et l’Irlande, et entre au conseil d’administration en 2022 en qualité de Directrice de la souscription dans le domaine des biens, de l’ingénierie, de la marine et du conseil en risques. Claire est présidente de l’International Underwriting Association (IUA) et de iWIN, réseau des femmes dans les assurances. Elle est également vice-présidente de l’Insurance Institute of London.

SCOR, un réassureur mondial de premier plan







Réassureur mondial de premier plan, SCOR offre à ses clients une gamme innovante et diversifiée de solutions et de services de réassurance et d’assurance pour le contrôle et la gestion des risques. Fidèle à sa devise « l’Art et la Science du Risque », le Groupe met son expertise reconnue au sein du secteur et ses solutions financières de pointe au service du bien-être et de la résilience des populations.

Le Groupe a enregistré 19,4 milliards d’euros de primes en 2023. Représenté à travers 35 bureaux dans le monde, il est au service de ses clients dans près de 160 pays.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.scor.com Relations Presse

Alexandre Garcia

media@scor.com











Relations Investisseurs

Thomas Fossard

tfossard@scor.com











