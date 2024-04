COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON: ACTIVITÉ DU 4ème TRIMESTRE 2023-24 EN CROISSANCE DE 9,8% À 41,0 M€

Communiqué de presse

Lesquin, 29 avril 2024, 18h00

ACTIVITÉ DU 4ème TRIMESTRE 2023-24

EN CROISSANCE DE 9,8% À 41,0 M€

CHIFFRE D’AFFAIRES 2023-24 (non IFRS) À 170,7 M€, SOIT +9,5%

FORTE PROGRESSION DE LA RENTABILITÉ CONFIRMÉE POUR L’EXERCICE

NACON (ISIN FR0013482791) publie ce jour son chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice 2023-24 (période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024).

Chiffre d’affaires (non audité) 2023-24



2022-23



Variation



Million d’€ 4ème trimestre (janvier - mars) 41,0 37,3 +9,8% Jeux 26,4 24,5 +7,9% dont : Catalogue 15,4 13,3 +16,3% Back catalogue 11,0 11,2 -2,0% Accessoires 13,8 12,2 +13,1% Autres (1) 0,7 0,6 +18,9% 12 mois (avril – mars) Chiffre d'affaires non IFRS 170,7 156,0 +9,5% Jeux 104,0 90,5 +14,9% dont : Catalogue 59,3 48,9 +21,2% Back catalogue 44,7 41,6 +7,4% Accessoires 62,7 61,2 +2,4% Autres (1) 4,1 4,2 -3,9% Reclassement cession partielle Gollum -3,0 Chiffre d'affaires IFRS 167,7 156,0 +7,5%

(1) Chiffre d’affaires Mobile et Audio





Bonne orientation de l’activité au 4 ème trimestre : chiffre d’affaires en croissance de 9.8%

JEUX : L’activité du 4ème trimestre enregistre une bonne performance avec un chiffre d’affaires en progression de 7,9% à 26,4 M€, malgré un effet de base élevé (forte activité back catalogue au T4 2022-23 et sortie de Blood Bowl®3, Chef Life et Transport Fever 2 Console Edition).

L’activité Catalogue (nouveaux jeux) s’établit à 15,4 M€ sur la période, en croissance de 16,3%. Le 4ème trimestre 2023-24 a été marqué par la sortie de 5 jeux qui affichent de bonnes performances :

War Hospital et New Cycle en janvier,

et en janvier, Garden Life et Welcome to Paradize en février,

et en février, Taxi Life en mars.





Sur l’ensemble de l’exercice, NACON aura généré une actualité éditoriale dense avec la sortie de 19 jeux, dont certains enregistrent de très bonnes ventes notamment Robocop: Rogue City TM qui connaît un très vif succès, Cricket 24: Official Game of The Ashes TM, Taxi Life, Tour de FranceTM ou encore Welcome to Paradize.

Le line up 2024-25 sera également riche avec une quinzaine de jeux qui sortiront sur l’exercice dont Test Drive Unlimited: Solar CrownTM, Crown Wars : The Black Prince, Ravenswatch déjà vendu à plus de 400 000 exemplaires en early access sur PC ou Greedfall II: The Dying World et Terminator: SurvivorsTM qui sortiront en early access.

Le Back Catalogue (jeux sortis au cours des exercices précédents) reste solide et s’établit à 11,0 M€. En 2024-25, il bénéficiera mécaniquement des nombreux jeux sortis sur l’exercice 2023-24, ce qui devrait engendrer une croissance forte.

ACCESSOIRES : Sur le trimestre, le chiffre d’affaires Accessoires s’inscrit à 13,8 M€, en hausse de 13,1%. Le succès des nouveaux produits sortis en octobre dernier, dont le casque RIG 600 PRO et la manette REVOLUTION 5 PRO, se confirme. Le RIG 600 PRO enregistre de très bonnes ventes notamment aux USA. Ces tendances devraient se poursuivre sur les prochains mois grâce à l’augmentation du parc installé de consoles.

Confirmation d’une croissance forte du résultat opérationnel sur l’exercice

Compte tenu des performances enregistrées sur l’ensemble de l’exercice, NACON confirme une croissance forte de son résultat opérationnel, qui sera supérieure à celle du chiffre d’affaires.

Les objectifs et la stratégie de développement pour l’exercice 2024-25 seront présentés lors de la publication des résultats annuels 2023-24, le 3 juin prochain.

Prochains rendez-vous :

Communiqué des résultats de l’exercice 2023-24, le 3 juin 2024 (après Bourse)

Réunion de présentation des résultats de l’exercice 2023-24, le 4 juin 2024 à 11h30





