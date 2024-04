COMMUNIQUE – 29 AVRIL 2024

RÉSULTATS ANNUELS 2023

Une année difficile dans un contexte mondial très chahuté pour les exportations et la consommation de vins

Compte de résultat simplifié consolidé (M€) 2022 2023 Var. 2023 / 2022 Chiffre d'affaires 297,8 286,8 -11,0 Marge brute 102,7 101,8 -0,9 Marge brute (% CA) 34,5% 35,5% +1 pt EBITDA Courant 22,5 14,5 -8,0 Taux EBITDA Courant (% CA) 7,6% 5,1% -2,5 pts Charges et produits opérationnels non courants -1,6 -4,2 -2,6 Dotations aux amortissements et provisions -12,8 -16,5 -3,7 Résultat financier -3,7 -8,2 -4,6 Résultat Net 3,3 -14,0 -17,3





Dette financière nette 151,0 173,7 22,7 Gearing (%) 153% 219%

Suite à un dernier trimestre en net recul, s’inscrivant toutefois dans la même lignée que l’évolution des exportations françaises de vins tranquilles en 2023 (-9,2% en volume et -4,3% en valeur à fin décembre 2023), AdVini affiche en 2023 un chiffre d’affaires de 286,8 M€ en repli de -3,7% et de -4,1% à périmètre et change constants.

La plupart des marchés européens du Off Trade affichent une baisse de leur activité, particulièrement au UK (-11,3%), dans les pays germanophones (-8,1%) et au Benelux (-5,2%).

Les marchés sélectifs du On Trade se comportent mieux à l’export (+5,2%) portée par les ventes de vins premiums de nos Marques Maisons de Vins et Châteaux comme la Maison Laroche (+14,4%), L’Oratoire des Papes (+7%) ou les vins premium d’Afrique du sud (+15%). Le travel retail et le e-commerce continuent leur progression avec une croissance de 7,5%.

La zone Asie, qui totalise un recul de 29,5%, est fortement impactée par la situation économique en Chine (-52,2%) et qui se traduit par des stocks importants qui tardent à se résorber toutes origines de vins confondues.

La zone Amérique limite son recul d’activité (-11,8%) grâce aux USA mais sans compenser la diminution des importations au Canada guidée par une politique de réduction massive des stocks pratiquée en 2023 par les monopoles et particulièrement au Québec. Cette tendance est toutefois conjoncturelle car les ventes consommateur dans la province restent stables.

Enfin, l’Afrique du Sud poursuit sa croissance à un rythme soutenu avec une progression de +21% à change constant en tenant compte de l’intégration en juillet 2022 de Kleine Zalze.

Résultats et paramètres financiers

L’amélioration du mix produit et les hausses de prix appliquées en 2023 permettent la progression de la marge brute de 1 point pour atteindre 35,5% soit 101,8 M€ en valeur (102,4M€ à périmètre et change constants).

L’effet prix a été toutefois largement insuffisant sur l’année pour compenser les hausses de coûts subies depuis 2022 sur :

- les matières sèches (bouteilles, cartons, …)

- l’énergie et de l’inflation générale sur les charges externes

- les augmentations salariales et la hausse de la masse salariale consécutive au renforcement des équipes de direction commerciale et marketing (+4%)

Enfin, outre l’impact sur le chiffre d’affaires, la dévaluation du Rand Sud-africain (en moyenne 19,95@1€ en 2024 vs 17,21 en 2023) pèse également pour -1,6 M€ dans les comptes opérationnels.

En conséquence, l’EBITDA courant s’établit à 14,5 M€ en diminution de 8 M€ par rapport à 2022.

Un ensemble d’écritures comptables non cash impacte significativement le résultat net pour un total de -6,6 M€, faisant suite à :

la dépréciation exceptionnelle de vins des Châteaux Bordelais dont les actifs ont été cédés au cours de ces dernières années et dont les stocks restants sont désormais plus difficiles à écouler par suite de cours de marché en forte baisse ;

la dépréciation des goodwill et des marques du pôle digital qui peine à rebondir après l’épisode COVID.

Enfin, malgré les instruments de couverture en place, la charge financière subit l’augmentation brutale des taux d’intérêts et passe de -3,7 M€ à -8,2 M€ (+121%).

En conséquence, le résultat net de 2023 affiche une perte de 14 M€ contre un profit de 3,3 M€ au 31 décembre 2022.

La dette nette augmente à 173,7 M€ vs 151,0 M€ fin 2023 en raison d’une part de la dégradation du BFR consécutive à des niveaux de stocks décorrélés de l’activité et d’autre part de la hausse des intérêts financiers. Cette augmentation combinée à l’impact de la dévaluation du ZAR sur les capitaux propres entraîne une dégradation faciale du ratio de gearing à 219% (196% à change constant) contre 153% fin 2023.

PERSPECTIVES 2024

La reprise opérationnelle de l’activité commerciale avec comme objectif la progression de la marge est la priorité de toutes les équipes de management de l’entreprise de même que la réduction des charges et l’amélioration du BFR en 2024. Le premier quadrimestre 2024 confirme cette tendance et devrait se poursuivre toute l’année afin de mettre au plus vite l’année 2023 entre parenthèse.

Si la production et la commercialisation des vins demandent plus que jamais agilité et capacité de réaction dans un contexte mondial très incertain, tant sur les plans politique qu’économique, AdVini reste confiant dans la qualité de ses marques et maisons de vins et sa capacité de croissance. Nos vins reposent autant sur notre histoire, nos actifs viticoles et immobiliers majeurs, que sur nos équipes et nos savoir-faire, en France et à l’international. Notre politique de valorisation à long terme portée par notre démarche ESG et nos positions de leader dans bon nombre de pays et régions viticoles sont un socle solide pour l’avenir.

Prochaine publication : le communiqué sur le chiffre d’affaires semestriel 2024 sera publié le 25 juillet 2024 après bourse.

A propos d’AdVini

Fondé en 1872, AdVini est un groupe viticole international, porté par une âme familiale, un actionnariat visionnaire et humaniste et un formidable esprit d’entreprendre. Ainsi, depuis plus de 150 ans, AdVini embrasse tous les métiers de la filière vin. A la fois vigneron et producteur, acteur et expert de la supply-chain et distributeur dans le monde entier, AdVini perpétue un savoir-faire d’excellence et des traditions culturelles, en partageant sa passion du vin avec ses partenaires et en révélant la mosaïque des terroirs et des histoires qui la compose.

Profondément enraciné au cœur du vignoble en France et en Afrique du Sud, AdVini cultive l’autonomie de ses maisons, fédérées autour d’une raison d’être commune : « Agir chaque jour avec humanité, unis dans la diversité, pour la valorisation des Vignobles et des Hommes. »

Résolument engagé pour la durabilité de ses activités, AdVini s’évertue au quotidien à réduire l’impact environnemental de ses activités : tant à la vigne, où elle mène la transition agroécologique de ses vignobles, qu’au sein de ses sites de production, où sont pilotés étroitement consommation d‘eau, performance énergétique et éco-conception de ses vins.

Vos contacts pour plus d’informations :



AdVini



Carmen Etcheverry Tél. : 04.67.88.80.00



carmen.etcheverry@advini.com

Pièce jointe