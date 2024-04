Lleida.net reporta pérdidas de 2,65 millones de euros y una caída del 20% en ventas en 2023

Madrid, 29 de abril.- Las ventas de Lleida.net (BME:LLN) (EPA:ALLLN) (OTCQX:LLEIF) se redujeron en un 20 por ciento en el 2023 como consecuencia de la evolución negativa de la actividad de la compañía en América Latina y el cambio de tendencia en el mercado de los SMS.

En el ejercicio, la empresa vendió 16,4 millones de euros, frente a los 20,6 con los que cerró el ejercicio 2022, o una reducción de 4,2 millones de euros. La única de las líneas de negocio que creció fue la de contratación electrónica certificada.

En términos financieros, la empresa registró un resultado después de impuestos de 2,65 millones de euros de pérdidas en el año 2023, frente a los 515.000 que perdió en el 2022.

“Lo que está claro es que el mercado exige un cambio en nuestra forma de abordar el modelo de negocio. Estamos trabajando desde finales del año pasado en producir y generalizar un SaaS más estandarizado, y en reforzar nuestra labor comercial dentro de la Unión Europea, que es nuestro mercado natural”, explicó Sisco Sapena, fundador y consejero delegado de la compañía.

La compañía explicó en un informe emitido esta mañana al mercado que “durante el primer trimestre del ejercicio 2024, el Grupo ha continuado con la política de ajustes de gastos”.

EVOLUCIÓN COMERCIAL DE LA COMPAÑÍA EN EL 2024

El tres de noviembre pasado, la compañía ya anunció un plan de reestructuración, que incluyó el despido de una parte importante de su plantilla, y el anuncio de significativos recortes en proveedores externos, marketing, producción, y el cierre y venta de varias filiales.

Como consecuencia de estos cambios, en lo que va de año, Lleida.net ha anunciado nuevos contratos relevantes:

El 18 de abril, firmó una Carta de Intención con PostNL para la distribución exclusiva de los servicios de Lleida.net en los Países Bajos, en presencia de los Reyes de España y los Países Bajos.

El 16 de abril, la empresa anunció un nuevo contrato con la empresa Peruana de Entretenimiento en Línea S.A.C. que le permitirá facturar unos 600.000 euros anuales.

A principios de abril, Lleida-net firmó un contrato con América Latina Redex SAS por valor de 500.000 euros anuales, la tecnológica prestará al grupo Redex sus servicios de notificación, firma y contratación electrónica, dándoles acceso a todo su catálogo de productos.

En marzo, firmó un contrato con la Procuraduría General de la Nación de Colombia por valor de 250.000 euros.

El 16 de febrero, Santander Global Technology & Operations S.L. adjudicó a la empresa tres lotes de servicios de envío de SMS por un valor total de 1,89 millones de euros.

LÍDER DE MERCADO DESDE 1995

Lleida.net es una de las empresas líderes en Europa en la industria de la firma, notificación y contratación electrónica certificadas.

Cuenta con más de 310 patentes recibidas por parte de más de 60 países a nivel internacional, y cuenta con uno de los portafolios más sólidos en materia de propiedad intelectual de toda la industria.

La compañía, cuya tecnología se comercializa en más de 50 países, da servicio a entidades de crédito, empresas de telecomunicaciones o aseguradoras, entre otros.

Lleida.net, fundada en 1995, salió a bolsa por primera vez en Madrid en 2015. Posteriormente, ejecutó un dual listing en Euronext Growth París en 2018 y en OTC Markets de Nueva York en 2020. Sus títulos se comercializan igualmente en las bolsas de Frankfurt y Stuttgart.





