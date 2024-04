Lleida.net annonce des pertes de 2,65 millions d'euros et une baisse de 20 % de ses ventes en 2023

Madrid, 29 avril - Lleida.net (BME:LLN) (EPA:ALLLN) (OTCQX:LLEIF) les ventes ont chuté de 20 % en 2023 en raison de l'évolution négative de l'activité de l'entreprise en Amérique latine et du changement de tendance sur le marché des SMS.

Au cours de l'année, l'entreprise a vendu 16,4 millions d'euros, contre 20,6 millions d'euros à la fin de l'année 2022, soit une réduction de 4,2 millions d'euros. La seule ligne d'activité en croissance est l'e-procurement certifié.

Sur le plan financier, l'entreprise a enregistré un résultat après impôts de 2,65 millions d'euros de perte en 2023, contre 515 000 euros en 2022.

« Ce qui est clair, c'est que le marché exige un changement dans notre approche du modèle d'entreprise. Nous travaillons depuis la fin de l'année dernière pour produire et généraliser un SaaS plus standardisé, et pour renforcer notre travail commercial au sein de l'Union européenne, qui est notre marché naturel", a expliqué Sisco Sapena, le fondateur et PDG de l'entreprise.

La société explique dans un rapport diffusé ce matin au marché qu'« au cours du premier trimestre de l'exercice 2024, le Groupe a poursuivi sa politique d'ajustement des coûts ».

Le 3 novembre, la société a annoncé un plan de restructuration, qui comprenait le licenciement d'une partie importante de ses effectifs, et l'annonce de coupes significatives dans les fournisseurs externes, le marketing, la production, ainsi que la fermeture et la vente de plusieurs filiales.

En conséquence de ces changements, Lleida.net a annoncé depuis le début de l'année d'importants nouveaux contrats :

Le 18 avril, elle a signé une lettre d'intention avec PostNL pour la distribution exclusive des services de Lleida.net aux Pays-Bas, en présence du roi et de la reine d'Espagne et des Pays-Bas.

Le 16 avril, l'entreprise a annoncé un nouveau contrat avec la société Peruana de Entretenimiento en Línea S.A.C., qui lui permettra de facturer quelque 600 000 euros par an.

Début avril, Lleida-net a signé avec América Latina Redex SAS un contrat d'une valeur de 500 000 euros par an. L'entreprise technologique fournira au groupe Redex ses services de notification, de signature et de contrats électroniques, en lui donnant accès à l'ensemble de son catalogue de produits.

En mars, elle a signé un contrat d'une valeur de 250 000 euros avec le bureau du procureur général de la Colombie.

Le 16 février, Santander Global Technology & Operations S.L. a attribué à la société trois lots de services SMS d'une valeur totale de 1,89 million d'euros.

Lleida.net est l'une des entreprises leaders en Europe dans le secteur de la signature électronique certifiée, de la notification et des contrats.

Elle a reçu plus de 310 brevets de plus de 60 pays à l'échelle internationale et possède l'un des portefeuilles de propriété intellectuelle les plus solides du secteur.

L'entreprise, dont la technologie est commercialisée dans plus de 50 pays, fournit des services aux établissements de crédit, aux entreprises de télécommunications et aux compagnies d'assurance, entre autres.

Lleida.net, fondée en 1995, est entrée en bourse pour la première fois à Madrid en 2015. Elle a ensuite réalisé une double cotation sur Euronext Growth Paris en 2018 et sur OTC Markets à New York en 2020. Ses titres sont également négociés sur les bourses de Francfort et de Stuttgart.





