Lleida.net se redresse au premier trimestre 2024 avec une augmentation de 71% de l'EBITDA, qui atteint 666 000 euros

Madrid, 29 avril. Lleida.net (BME:LLN) (EPA:ALLLN) (OTCQX:LLEIF), société espagnole cotée en bourse, a annoncé une augmentation de 71 % de son EBITDA au premier trimestre 2024, par rapport à la même période de l'année précédente, pour atteindre 666 000 euros.

Au cours du trimestre, les ventes de la société se sont élevées à 4,71 millions d'euros, soit une légère hausse par rapport au premier trimestre 2023.

Le bénéfice d'exploitation pour la période est de 147 000 euros et le bénéfice pour l'année est de 111 000 euros, ce qui représente un retour à la croissance après plusieurs trimestres de pertes.

Ces résultats sont la conséquence de l'effort important réalisé par Lleida.net après l'annonce, le 3 novembre dernier, d'un important paquet de mesures correctives. Parmi celles-ci, la réduction des effectifs en Espagne et dans ses filiales en Colombie et au Pérou, une nouvelle politique financière et une réduction généralisée des coûts.

Depuis le début de l'année, l'entreprise a enregistré un nombre record de clients et en compte désormais 1 925, contre 1 794 au cours des quatre premiers mois de 2023.

Sisco Sapena, PDG de l'entreprise technologique, a souligné que « ce premier trimestre 2024 a marqué un tournant pour Lleida.net, dans lequel nous ne connaissons pas seulement une reprise par rapport à l'année précédente, mais nous avançons fortement et nous restons leaders dans le secteur ».

Lleida.net, fondée en 1995, a été cotée sur l'actuel BME Growth pour la première fois en 2015. L'entreprise a commencé à investir dans ses nouveaux services SaaS, parallèlement à son portefeuille déjà solide de services liés à la notification électronique certifiée, à la signature et à la conclusion de contrats.

Elle possède un total de 309 brevets dans plus de 60 pays.

Son approche de la croissance est basée sur une forte politique de propriété intellectuelle et de développement de la R&D, ainsi que sur un renforcement de sa politique d'internationalisation.

Elle a ensuite réalisé une double cotation sur Euronext Growth Paris en 2018 et sur OTC Markets à New York en 2020. Ses titres sont également négociés sur les bourses de Francfort et de Stuttgart.

