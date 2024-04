Hepsor AS 2024 I kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Hepsori 2024. aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu ulatus 2,3 miljoni euroni ja puhaskahjum oli 0,97 miljonit eurot (sh emaettevõtte omanikele kuuluv osa kahjumis oli 0,88 miljonit eurot).

Kontserni müügitulu ja kasum sõltuvad otseselt projektide arendustsüklist, mis kestab ligikaudu 24–36 kuud. Müügitulu tekib alles tsükli lõpus. Arendustsükli pikkusest ja arenduse algusest sõltuvalt võib ühes kvartalis lõppeda rohkem projekte kui teises ja kvartalid võivad nii kasumi kui ka müügitulu poolest üksteisest olulisel määral erineda. Seetõttu võib nii majandusaasta lõikes tervikuna kui ka kvartalite lõikes olla mõni aasta või kvartal nõrgem ja teine oluliselt tugevam.

Hindamaks kinnisvaraarendusega tegeleva ettevõtte jätkusuutlikkust ja majandustulemusi tervikpildis, on kontserni tulemuste parimaks hindamiskriteeriumiks ettevõtte arendusprojektide portfell ning kolme aasta keskmised majandusaasta tulemused.

2024. aastaks prognoosime müügituluks 43,1 miljonit eurot, puhaskasumiks 4,5 miljonit eurot ning sellest emaettevõtte osanikele kuuluvaks puhaskasumiks 2,5 miljonit eurot. 2024. aasta I kvartalis alustasime Manufaktuuri 5 müügiga. Esimese kvartali müügitulus kajastub suures osas ka varasematel aastatel valminud projektide korterite müük ning nende projektide müük jätkub ka ülejäänud 2024. aastal. Suur osa 2024. aasta prognoositud müügitulust tuleb projektidest, mis valmivad alates 2024. aasta teisest kvartalist.

Lõppenud arendusprojektid

2024. aasta esimeses kvartalis anti üle viimane korter Riia lähistel asuvas Marupe Darz projektis. Tallinnas jätkus korterite üleandmine 2022. aastal valminud Paevälja Hoovimajade projektis (3 korterit) ning 2023. aasta lõpus valminud Lilleküla Kodud projektis anti üle 1 korter. Ojakalda Kodude projektis valmis märtsis esimene maja ning alustati ka esimeste kodude üleandmisega – sõlmiti 7 asjaõiguslepingut.

Ärikinnisvara osas olulisi muudatusi ei toimunud. 2023. aastal Tallinnas valminud rohelise mõtteviisiga Grüne maja oli I kvartali lõpu seisuga 96% üürilepingutega kaetud, vahepeal tekkinud vakantsele pinnale tegeleme uue üürniku leidmisega. Sidusettevõttena kajastatud Büroo 113 osas tegelesime uute üürilepingute sõlmimise ettevalmistamisega. Vakants Büroo 113 hoones tuleneb asjaolust, et 2023 sügisel olime ankurrentniku võlgnevuste tõttu sunnitud nendega üürilepingu lõpetama.

Ehituses ja müügis olevad arendusprojektid

2024. aasta esimeses kvartalis oli Hepsoril ehituses neli elukondlikku arendusprojekti kokku 329. korteriga:

- Ojakalda Kodud arendusprojekti raames valmib kolm korterelamut kokku 101 korteriga Tallinnas, millest esimene maja valmis märtsis ning ülejäänud kahe maja ehituse valmimine on planeeritud 2024. aasta teise kvartalisse. Asjaõiguslepingute sõlmimine algas märtsis.

- Manufaktuuri 7 (150 korterit ning 453 m2 äripinda) Tallinnas, mis valmib 2024. aasta suvel ning esimesi asjaõiguslepinguid plaanime sõlmima hakata juunis-juulis.

- Nameja Rezidence (38 korterit) Riias, mis valmib 2024. aasta kolmandas kvartalis, mil algab ka esimeste asjaõiguslepingute sõlmimine.

- Annenhof Majas (40 korterit) Riias, mille valmimine ja korterite üleandmine on planeeritud 2025. aastasse.

Võlaõiguslikke lepinguid ja kirjalikke broneeringuid on nimetatud nelja projekti peale sõlmitud 31. märts 2024 seisuga 148-le korterile (45%).

Hepsor Kanadas

Hepsor alustas oma Kanada ärisuuna arendamisega 2022. aasta kevadel pärast Venemaa sõjalise sissetungi algust Ukrainasse eesmärgiga leida uusi kasvuvõimalusi ning hajutada praeguste koduturgudega seotud geopoliitilisi riske. Kahe aastaga on Kanadas ülesehitatud äri alustamiseks vajalik koostöövõrgustik alates juriidilistest- ja finantsnõustajatest ning lõpetades pankade, turuanalüüsi- ning maaklerettevõtetega.

2024. aasta esimeses kvartalis uusi investeeringuid Kanadas ei tehtud. I kvartali lõpu seisuga on Hepsoril koos Kanada koostööpartneritega tehtud kaks investeeringut:

- Kinnistu aadressil 3406-3434 Weston road, Toronto.

- 3 kinnistut Torontos aadressil 164-168 Isabella street.

Mõlemad investeeringud on soetatud maa väärindamise eesmärgiga, mis võtab eelduslikult aega 2-2,5 aastat.

Tulevikuvaade

2024. aasta oluliseks märksõnaks on Manufaktuuri kvartal – aasta keskel valmivad uued kodud ja äripinnad Manufaktuuri 7 aadressil ning teises kvartalis algab ajaloolise Manufaktuuri 5 asuva endise Balti Puuvilla Ketramise ja Kudumise Vabriku peahoone rekonstrueerimine kaasaegseks A energiaklassi hooneks. Loome Manufaktuuri kvartalisse kaasaegsete tehniliste lahendustega ajaloolist arhitektuuri esiletoova ning keskkonda väärtustava tervikliku elukeskkonna, kus on nii elu- kui äripinnad ja arvestatud on ka säästlike liikumisviisidega. Lisaks plaanime 2024. aasta jooksul alustada kahe uue projekti ehituse ja müügiga Lätis - StokOfiss 34 ärihoone (üüritav pind ca 9 000 m2) ja Zala Jugla projekt 105 uue koduga.

Kliendid ei langeta täna küll kiireid ostuotsuseid, kuid huvi meie projektide vastu on jätkuvalt olemas, mistõttu oleme mõõdukalt optimistlikud ning jätkame olemasolevate ja uute projektide elluviimist.

Täispikkuses 2024 I kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuandega saab tutvuda Hepsori kodulehel siin: https://hepsor.ee/investorile/aktsia/aruandedjaesitlused/





Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuhandetes eurodes 31.03.2024 31.12.2023 31.03.2023 Varad Käibevarad Raha ja raha ekvivalendid 7 674 7 604 2 126 Nõuded ja ettemaksed 1 351 1 544 1 291 Lühiajalised laenunõuded 311 311 0 Varud 83 086 77 439 73 610 Käibevarad kokku 92 422 86 898 77 027 Põhivarad Materiaalne põhivara 230 162 269 Immateriaalne põhivara 3 4 7 Finantsinvesteeringud 2 001 2 005 2 Investeeringud sidusettevõtetesse 0 0 972 Pikaajalised laenunõuded 1 947 1 729 1 766 Muud pikaajalised nõuded 235 203 61 Põhivarad kokku 4 416 4 103 3 077 Varad kokku 96 838 91 001 80 104 Kohustised ja omakapital Lühiajalised kohustised Lühiajalised laenukohustised 35 546 40 600 22 456 Lühiajalised rendikohustised 116 40 96 Ettemaksed klientidelt 2 916 2 620 4 366 Võlad tarnijatele ja muud võlad 6 150 7 188 3 481 Lühiajalised kohustised kokku 44 728 50 448 30 399 Pikaajalised kohustised Pikaajalised laenukohustised 28 596 16 305 26 686 Pikaajalised rendikohustised 29 29 68 Muud pikaajalised kohustised 2 289 2 058 2 481 Pikaajalised kohustised kokku 30 914 18 392 29 235 Kohustised kokku 75 642 68 840 59 634 Omakapital Aktsiakapital 3 855 3 855 3 855 Ülekurss 8 917 8 917 8 917 Reservkapital 385 385 0 Jaotamata kasum 8 039 9 004 7 698 Omakapital kokku 21 196 22 161 20 470 sh emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 20 114 20 993 20 092 sh vähemusosanikele kuuluv omakapital kokku 1 082 1 168 378 Kohustised ja omakapital kokku 96 838 91 001 80 104

Konsolideeritud koondkasumi aruanne

tuhandetes eurodes I kvartal 2024 I kvartal 2023 Müügitulu 2 271 5 975 Müüdud kaupade ja teenuste kulu (-) -2 234 -5 040 Brutokasum 37 935 Turustuskulud (-) -185 -71 Üldhalduskulud (-) -443 -347 Muud äritulud 45 20 Muud ärikulud (-) -18 -23 Ärikasum/-kahjum -564 514 Finantstulud 37 50 Finantskulud (-) -438 -425 Kasum enne tulumaksu -965 139 Aruandeperioodi puhaskasum -965 139 Emaettevõtte omanikele kuuluv osa puhaskasumis -879 240 Vähemusosalusele kuuluv osa puhaskasumis/-kahjumis -86 -101 Muu koondkasum/- kahjum Vähemusosaluse varjatud tuletisinstrumentide väärtuse muutus 0 8 Aruandeperioodi muu koondkasum kokku 0 8 Emaettevõtte omanikele kuuluv osa muu koondkasumis/-kahjumis 0 -14 Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis 0 22 Aruandeperioodi koondkasum kokku -965 147 Emaettevõtte omanikele kuuluv osa koondkasumis/-kahjumis -879 226 Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis/-kahjumis -86 -79 Kasum aktsia kohta Tava (eurot aktsia kohta) -0,23 0,06 Lahustatud (eurot aktsia kohta) -0,23 0,06













Henri Laks

Juhatuse liige

Telefon: +372 5693 9114

e-post: henri@hepsor.ee

Hepsor AS (www.hepsor.ee) on üks kiiremini kasvavaid elu- ja ärikondliku kinnisvara arendajaid Eestis ja Lätis, kes tegutseb alates 2023. aastast ka Kanada kinnisvaraturul. Kolmeteistkümne tegutsemisaasta jooksul oleme loonud üle 1600 kodu ja ligi 36 000 m2 äripindasid. Hepsor on esimese arendajana Balti riikides rakendanud mitmeid uuenduslikke insener-tehnilisi lahendusi, mis muudavad ettevõtte rajatavad hooned energiasäästlikumaks ja seeläbi keskkonnasõbralikumaks. Ettevõtte portfellis on kokku 24 arendusprojekti kogupindalaga 171 000 m2.