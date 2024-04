Inbanki 2024. aasta esimese kvartali auditeerimata majandustulemused

Inbanki 2024. aasta esimese kvartali konsolideeritud puhaskasum oli 4 miljonit eurot, mis on aastatagusega võrreldes 114% rohkem. Omakapitali tootlus oli esimeses kvartalis 12,6%.

Inbanki laenude ja renditeenuste portfell kasvas 2023. aasta esimese kvartaliga võrreldes 23% ja ulatus 1,05 miljardi euroni. Hoiuseportfell kasvas aastaga 29% ja ulatus kvartali lõpu seisuga 1,11 miljardi euroni. 2024. aasta esimese kvartali lõpus oli Inbanki varade maht 1,34 miljardit eurot.

Esimese kvartali müügimaht oli kokku 162 miljonit eurot, mis on aastatagusega võrreldes 5% rohkem. Toodete lõikes näitas autode finantseerimine tugevat tulemust, ulatudes 45 miljoni euroni ja kasvades aasta varasemaga võrreldes 39%. Rohefinantseerimise müük püsis stabiilsena ja oli 20 miljonit eurot. Teistes tooterühmades olid müüginumbrid eelmise aastaga võrreldes veidi madalamad. Renditeenuste müük oli 12 miljonit eurot, langedes aastatagusega võrreldes 6%. Väikelaenu müügimaht langes 4%, 20 miljoni euroni ning kaupmeeste finantseerimislahenduste müük langes 6%, 65 miljoni euroni.

Esimese kvartali lõpus oli Inbankil 896 000 aktiivset kliendilepingut ja aktiivsete kaupmeeste arv kasvas 5800-ni.

Tulemusi kommenteerib Inbanki juhatuse esimees Priit Põldoja:

„Inbank alustas 2024. aastat järjekindlalt paranevate finantstulemustega. Meie kogutulu kasvas eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes 30%, samas kui kulud suurenesid 16%. Krediidikulud jäid aastatagusele tasemele, samas kui laenude ja renditeenuste portfell kasvas 23%.



Müügitulemused olid hooajaliselt väiksemad, aga kõigil turgudel üsna stabiilsed. Kesk- ja Ida-Euroopa riikides kasvas müügimaht 11% tänu paranenud müügitulemustele Tšehhis, samas kui Balti riikides jäi müük ebasoodsate makromajanduslike olude tõttu 2023. aasta tasemele.

Hoolimata viimase kahe aasta keerulistest majandusoludest, on Inbanki laenude allahindluse kulud püsinud madalad. Esimeses kvartalis moodustasid allahindlused 1,35% keskmisest laenuportfellist.

Esimeses kvartalis alustas Inbank koostööd Balti riikide suurima e-kaubanduse ettevõttega Pigu Group. Samuti tugevdasime koostööd Balti riikide juhtivate makseteenuste pakkujatega, et viia oma tooted üha suurema hulga väikese ja keskmise suurusega kaupmeesteni. Selle tulemusel tegi Inbank 2024. aasta esimese kvartali lõpuks koostööd 5800 partneriga.

2024. aastal jätkab Inbank tegutsemist keerulises väliskeskkonnas, kuid siiski on piisavalt põhjuseid olla ka optimistlik. Poola majandus näitab väga tugevat vastupidavust ja ka Balti riikide majandus peaks aasta teises pooles hakkama taas kasvama. Finantsturud ootavad ülejäänud aasta jooksul Euroopa Keskpangalt intresside alandamist, mis omakorda toetab Inbanki finantseerimiskulude jätkuvat alanemist.”

Olulisemad finantsnäitajad 31.03.2024 seisuga ja 1. kvartalis

Varade maht 1,34 miljardit eurot

Laenude ja renditeenuste portfell 1,05 miljardit eurot

Hoiuseportfell 1,11 miljardit eurot

Omakapital 128,2 miljonit eurot

Puhaskasum 4,0 miljonit eurot

Omakapitali puhastootlikkus 12,6%

Konsolideeritud kasumiaruanne (tuhandetes eurodes)

I kvartal 2024 I kvartal 2023 korrigeeritud 3 kuud 2024 3 kuud 2023 korrigeeritud Intressitulu sisemise intressimäära meetodil 28 768 21 503 28 768 21 503 Intressikulu -13 612 -9 379 -13 612 -9 379 Neto intressitulu 15 156 12 124 15 156 12 124 Komisjoni- ja teenustasutulu 111 123 111 123 Komisjoni- ja teenustasukulu -1 186 -938 -1 186 -938 Neto teenustasutulu/kulu -1 075 -815 -1 075 -815 Tulu renditeenustest 7 149 5 237 7 149 5 237 Eelnevalt klientidele renditud varade müük 4 583 2 914 4 583 2 914 Muud põhitegevusega seotud tulud 339 96 339 96 Renditeenuste osutamiseks tehtud kulud -4 789 -3 508 -4 789 -3 508 Eelnevalt klientidele renditud müüdud varade kulu -4 350 -2 583 -4 350 -2 583 Neto põhitegevustega seotud tulud/kulud 2 932 2 156 2 932 2 156 Netokahjum/kasum õiglases väärtuses kajastatavatelt finantsvaradelt 890 -57 890 -57 Valuutakursi ümberhindluse kasumid/kahjumid -339 83 -339 83 Neto kasum/kahjum finantsinstrumentidelt 551 26 551 26 Neto intressi- ja teenustasutulu ning muud tulud ja kulud kokku 17 564 13 491 17 564 13 491 Tööjõukulud -4 771 -4 037 -4 771 -4 037 Turunduskulud -633 -798 -633 -798 Halduskulud -2 838 -2 407 -2 838 -2 407 Põhivara kulum -1 756 -1 394 -1 756 -1 394 Tegevuskulud kokku -9 998 -8 636 -9 998 -8 636 Kasum sidusettevõtetelt 0 33 0 33 Laenude allahindluse kulu -3 199 -3 129 -3 199 -3 129 Aruandeperioodi kasum enne tulumaksu 4 367 1 759 4 367 1 759 Tulumaks -403 92 -403 92 Aruandeperioodi kasum 3 964 1 851 3 964 1 851 Kirjed, mida võib edaspidi klassifitseerida kasumiaruandesse Realiseerimata kursivahed 20 -45 20 -45 Aruandeperioodi koondkasum 3 984 1 806 3 984 1 806



Konsolideeritud finantsseisundi aruanne (tuhandetes eurodes)



31.03.2024 31.12.2023 31.03.2023 korrigeeritud Varad Raha ja raha ekvivalendid 179 842 172 921 96 801 Kohustuslikud reservid keskpankades 22 857 21 020 16 750 Investeeringud võlakirjadesse 31 507 33 581 23 052 Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 920 79 0 Laenud ja nõuded 957 695 942 056 794 569 Investeeringud sidusettevõtetesse 204 141 1 098 Muud finantsvarad 3 802 5 268 2 512 Materiaalsed varad 76 916 75 206 54 017 Vara kasutusõigus 25 677 26 716 22 961 Immateriaalsed varad 31 659 30 906 27 270 Muud varad 8 886 8 185 7 792 Edasilükkunud tulumaksu vara 4 569 4 505 3 481 Varad kokku 1 344 534 1 320 584 1 050 303 Kohustised Klientide hoiused 1 106 167 1 081 566 857 013 Finantskohustised õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 0 50 20 Muud finantskohustised 55 774 60 927 54 490 Tulumaksukohustis 457 311 47 Edasilükkunud tulumaksu kohustis 283 204 106 Muud kohustised 3 991 3 691 4 089 Allutatud võlaväärtpaberid 49 654 49 745 30 581 Kohustised kokku 1 216 326 1 196 494 946 346 Omakapital Aktsiakapital 1 086 1 086 1 026 Ülekurss 43 563 43 563 31 855 Kohustuslik reservkapital 103 103 100 Muud reservid 1 697 1 543 1 529 Jaotamata kasum 81 759 77 795 69 447 Omakapital kokku 128 208 124 090 103 957 Kohustised ja omakapital kokku 1 344 534 1 320 584 1 050 303





Inbank on Euroopa Liidu panganduslitsentsiga finantstehnoloogia ettevõte, mis ühendab kaupmehi, tarbijaid ja finantsasutusi järgmise põlvkonna embedded finance platvormil. Koostöös 5800 kaupmehega on Inbankil 896 000+ aktiivset lepingut ja hoiuseid kogutakse kaheksas Euroopa riigis. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.





Lisainfo:

Merit Arva

Inbank AS

kommunikatsioonijuht

merit.arva@inbank.ee

+372 553 3550

