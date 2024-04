AS Ekspress Grupp: 2024.aasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

ASi Ekspress Grupp 2024. aasta I kvartali müügitulu ulatus 16,2 miljoni euroni, EBITDA 0,4 miljoni euroni ja puhaskahjum 1,2 miljoni euroni. Digitulud kasvasid 2% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja moodustasid märtsi lõpus 84% kontserni kogukäibest. Kontserni meediaettevõtete digitellimuste tulu ja digitellimust omavate inimeste arv kasvas aastases võrdluses jõudsalt kõigis kolmes riigis. Tugeva kasvu on teinud ka piletiplatvormide müügitulu ja väliekraanidelt saadav reklaamitulu.

Kontserni I kvartali tulemusi mõjutas enim ootuspärane sesoonsus, mille tulemusena on ettevõtte kasumlikkus igal aastal I kvartalis alati suurima surve all. Teisalt andis tänavu I kvartali reklaamituludes tunda nõrgast majanduskeskkonnast tingitud madalam nõudlus, mida võimendas valimistsüklite sattumine hilisematesse kvartalitesse.

Ekspress Grupi müügitulu ulatus I kvartalis 16,2 miljoni euroni, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 3%. Müügitulu languse põhjusteks on ka eelmise aasta kõrge võrdlusbaas: 2023. aasta I kvartalis toimusid nii Leedus kui Eestis parlamendivalimised, mis andsid reklaamituludesse täiendava kasvu. Tänavu langevad valimised Balti riikides teise ja kolmandasse kvartalisse, mistõttu ootame mõju müügitulule hiljem. Samas mängib aastases võrdluses rolli ka Baltimaade üldisest nõrgast majanduskeskkonnast tingitud reklaamturu kahanemine, mille mõju tunneme enim Eestis. See avaldab I kvartali tulemustes mõju ka EBITDA-le. Reklaamikäibe vähenemist kompenseerib ka piletimüügiplatvormide ja digitaalsete väliekraanide mahtude kasv ning digitellimuste tulu suurenemine.

Aastases võrdluses sai kontsern Balti riikides juurde ligi 50 000 digitellimust ehk 31% rohkem kui eelmise aasta märtsi lõpus. Digitellimuste koguhulk ulatus 2024. aasta märtsi lõpus 211 000 tellimuseni. Kontserni digitaalne tulu põhineb seega üha enam digitellimuste müügitulul ja moodustab järjest suurema korduva tulubaasi ilma täiendava müügitegevuse (ja -kulude) vajaduseta. Oleme tugevdanud grupi meediaettevõtete pakutava sisu kvaliteeti ja mahtu, et olla kõigis Balti riikides digitellimuste valdkonna liider. Kontsern liigub samm-sammult oma strateegiliste eesmärkide suunas ja soovib aastaks 2026 pakkuda digitaalset tasulist sisu vähemalt 340 000 tellijale.

Ekspress Grupi kasum enne intresse, makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) oli I kvartalis 0,4 miljonit eurot, vähenedes -62%. Kuigi üldisest majanduskeskkonnast tingitud reklaamituru languse ja sisendkulude kasvusurve foonil langes kvartaalne kasumlikkus, on 12. kuulise jooksva perioodi arvestuses kontserni kasum enne intresse, makse, kulumit ja amortisatsiooni 0,1 miljoni euro võrra kasvanud.

2024. aasta I kvartali puhaskahjumiks kujunes 1,2 miljonit eurot, mis on 67% suurem võrreldes eelmise aastaga. Puhaskahjumi suurenemist mõjutavad peamiselt ka seoses Euribori tõusuga kasvanud intressimäärad ja kontserni investeeringutest tulenev amortisatsioonikulu kasv.

Kontserni likviidsus on jätkuvalt hea. Juhatus peab oluliseks likviidsusreservide hoidmist nii võimalike uute ostude tarbeks, kui ka majanduse edasise jahtumisega seotud olukordadeks. 31. märtsi 2024 seisuga oli kontsernil rahalisi vahendeid 8,8 miljonit eurot (31.03.2023: 7,3 miljonit eurot). 3. mail 2024. aastal toimuval korralisel aktsionäride üldkoosolekul tuleb hääletamisele kasumi jaotamise ettepanek, mille kohaselt makstakse aktsionäridele korralist dividendi 6 euro senti aktsia kohta kokku 1,8 miljoni euro väärtuses.





I KVARTALI TULEMUSED





MÜÜGITULU

2024. aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu oli 16,2 miljonit eurot (I kvartal 2023: 16,8 miljonit eurot). I kvartali müügitulu vähenes -3% võrreldes eelmise aastaga. Kontserni I kvartali tulemusi mõjutas enim ootuspärane sesoonsus, mille tulemusena on ettevõtte kasumlikkus igal aastal I kvartalis alati suurima surve all. Teisalt andis tänavu I kvartali reklaamituludes tunda nõrgast majanduskeskkonnast tingitud madalam nõudlus, mida võimendas valimistsüklite sattumine hilisematesse kvartalitesse. Müügitulu languse põhjusteks on ka eelmise aasta kõrge võrdlusbaas: 2023. aasta I kvartalis toimusid nii Leedus kui Eestis parlamendivalimised, mis andsid reklaamituludesse täiendava kasvu. Tänavu langevad valimised Balti riikides teise ja kolmandasse kvartalisse, mistõttu ootame mõju müügitulule hiljem. Samas mängib aastases võrdluses rolli ka Baltimaade üldisest nõrgast majanduskeskkonnast tingitud reklaamturu kahanemine, mille mõju tunneme enim Eestis. See avaldab I kvartali tulemustes mõju ka EBITDA-le. Reklaamikäibe vähenemist kompenseerib ka piletimüügiplatvormide ja digitaalsete väliekraanide mahtude kasv ning digitellimuste tulu suurenemine. Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustas 2024. aasta I kvartali lõpus 84% kogukäibest (2023. aasta I kvartali lõpp: 80% kogukäibest). 2024. aasta I kvartali digitaalsed tulud suurenesid 2% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

KASUMLIKKUS

2024. aasta I kvartali konsolideeritud EBITDA oli 0,4 miljonit eurot (I kvartal 2023: 1,2 miljonit eurot). EBITDA vähenes -62% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 3% (I kvartal 2023: 7%). Kasumlikkuse languse taga on Baltimaade üldisest nõrgast majanduskeskkonnast tingitud reklaamituru kahanemine ning kasvav surve sisendkuludele.

2024. aasta I kvartali konsolideeritud puhaskahjum oli -1,2 miljonit eurot (I kvartal 2023: -0,7 miljonit eurot). Puhaskahjumi suurenemist mõjutavad lisaks ootuspärasele sesoonsusele peamiselt ka Euribori tõusuga kasvanud intressimäärad ja kontserni investeeringutest tulenev amortisatsioonikulu kasv.

KULUD

2024. aasta I kvartali müüdud kaupade kulu, turundus- ja üldhalduskulud kokku moodustasid 17,3 miljonit eurot (I kvartal 2023: 16,8 miljonit eurot). Tegevuskulud suurenesid 0,5 miljonit eurot (+3%) võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Suurima kasvu moodustab tööjõukulude kasv summas 0,4 miljonit eurot (+5%).

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil vabu rahalisi vahendeid 8,8 miljonit eurot ja omakapitali 55,7 miljonit eurot (53% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2023. aasta 31. märts seisuga olid vastavalt 7,3 miljonit eurot ja 53,7 miljonit eurot (53% bilansimahust). Seisuga 31. märts 2024 oli kontserni netovõlg 10,8 miljonit eurot (31. märts 2023: 13,6 miljonit eurot).

2024. aasta I kvartali kontserni rahavood äritegevusest olid 0,9 miljonit eurot (I kvartal 2023: 2,4 miljonit eurot).

2024. aasta I kvartali kontserni rahavood investeerimistegevusest olid -0,9 miljonit eurot (I kvartal 2023: -0,7 miljonit eurot), millest -1,1 miljonit eurot oli seotud materiaalse ja immateriaalse põhivara arendamise ja soetamisega, mis näitab suurenenud investeeringud toodetesse ja tehnoloogiasse.

2024. aasta I kvartali kontserni rahavood finantseerimistegevusest olid -0,8 miljonit eurot (I kvartal 2023: -1,9 miljonit eurot, millest -1,0 miljonit eurot moodustab omaaktsiate tagasiostmine). Finantseerimistegevused sisaldavad samuti netomuutust laenukohustustes -0,6 miljonit eurot ja rendikohustustes -0,6 miljonit eurot.

DIVIDENDID

2024. aasta märtsis tegi kontserni juhatus ettepaneku maksta 2023. majandusaasta puhaskasumi arvel aktsionäridele dividendidena välja 6 eurosenti aktsia kohta, kokku 1,8 miljonit eurot. Kasumi jaotamise otsus tehakse 3. mail 2024. aastal toimuval aktsionäride korralisel üldkoosolekul.





SEGMENTIDE ÜLEVAADE





Segmentide peamised finantsnäitajad

(tuhandetes EUR) Müügitulu I kv 2024 I kv 2023 Muutus % 12 kuud 2023 Meediasegment 16 205 16 867 -4% 73 365 reklaam 8 800 9 681 -9% 42 074 tellimused (sh üksikmüük) 5 043 4 560 11% 19 016 turuplatsid 910 636 43% 3 434 väliekraanid 783 688 14% 3 530 muud müügitulud 669 1 302 -49% 5 311 Kesksed tegevused 170 1 226 -86% 2 642 Segmentidevahelised elimineerimised (155) (1 339) (2 920) KONTSERN KOKKU 16 220 16 755 -3% 73 086 sh tulu kõikidest digitaalsetest kanalitest 13 668 13 384 2% 60 460 % tulu kõikidest digitaalsetest kanalitest 84% 80% 83%





(tuhandetes EUR) EBITDA I kv 2024 I kv 2023 Muutus % 12 kuud 2023 Meediasegment 914 1 478 -38% 11 695 Kesksed tegevused (477) (321) -48% (1 477) Segmentidevahelised elimineerimised 4 (3) (1) KONTSERN KOKKU 442 1 153 -62% 10 217





EBITDA marginaal I kv 2024 I kv 2023 12 kuud 2023 Meediasegment 6% 9% 16% KONTSERN KOKKU 3% 7% 14%





Konsolideeritud finantsseisundi aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) 31.03.2024 31.12.2023 VARAD Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 8 761 9 606 Nõuded ostjatele ja muud nõuded 12 772 13 143 Ettevõtte tulumaksu nõuded 93 24 Varud 332 321 Käibevara kokku 21 958 23 094 Põhivara Muud nõuded ja investeeringud 1 624 1 628 Edasilükkunud tulumaksu vara 132 130 Investeeringud ühisettevõtetesse 890 851 Investeeringud sidusettevõtetesse 2 175 2 197 Materiaalne põhivara 10 440 10 384 Immateriaalne põhivara 67 749 67 482 Põhivara kokku 83 011 82 672 VARAD KOKKU 104 968 105 766 KOHUSTUSED Lühiajalised kohustused Võlakohustused 3 766 4 353 Võlad tarnijatele ja muud võlad 23 648 23 046 Ettevõtte tulumaksu kohustused 38 39 Lühiajalised kohustused kokku 27 453 27 438 Pikaajalised kohustused Pikaajalised võlakohustused 21 829 21 765 Muud pikaajalised kohustused 22 22 Pikaajalised kohustused kokku 21 851 21 787 KOHUSTUSED KOKKU 49 304 49 225 OMAKAPITAL Aktsiakapital 18 478 18 478 Ülekurss 14 277 14 277 Omaaktsiad (147) (1 057) Reservid 2 242 2 285 Jaotamata kasum 20 814 22 558 OMAKAPITAL KOKKU 55 664 56 541 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 104 968 105 766





Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) I kv 2024 I kv 2023 12 kuud 2023 Müügitulu 16 220 16 755 73 086 Müüdud toodangu kulu (13 569) (13 641) (55 046) Brutokasum 2 652 3 114 18 040 Muud äritulud 156 70 581 Turunduskulud (858) (571) (2 803) Üldhalduskulud (2 834) (2 551) (9 582) Muud ärikulud (21) (20) (737) Ärikasum /(-kahjum) (906) 42 5 499 Intressitulud 36 9 60 Intressikulud (457) (330) (1 499) Muud finantstulud/(kulud) (11) (11) (55) Kokku finantstulud/(-kulud) (432) (331) (1 494) Kasum/(kahjum) ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt 39 (553) (661) Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt 80 128 239 Kasum /(kahjum) enne tulumaksustamist (1 218) (715) 3 583 Tulumaks (4) (16) (232) Aruandeperioodi puhaskasum /(kahjum) (1 221) (730) 3 351 Aruandeperioodi kasum /(kahjum), mis on omistatav Emaettevõtte aktsionäridele (1 221) (733) 3 349 Vähemusosalusele 0 3 2 Koondkasum /(-kahjum) kokku (1 221) (730) 3 351 Aruandeperioodi koondkasum /(kahjum), mis on omistatav Emaettevõtte aktsionäridele (1 221) (733) 3 349 Vähemusosalusele 0 3 2 Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (eurodes) Tavakasum /(-kahjum) aktsia kohta (0,0404) (0,0243) 0,1113 Lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta (0,0404) (0,0235) 0,1081





Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) I kv 2024 I kv 2023 12 kuud 2023 Rahavood äritegevusest Aruandeperioodi ärikasum /(-kahjum) (906) 42 5 499 Korrigeerimised (mitterahalised): Põhivara kulum 1 353 1 112 4 719 (Kasum)/ kahjum põhivara müügist, mahakandmisest ja väärtuse langusest 4 (2) 387 Aktsiaoptsiooni väärtuse muutus 0 8 26 Äritegevuse rahavood: Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 367 (441) (1 539) Varude muutus (11) 7 (35) Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 469 1 960 4 921 Makstud ettevõtte tulumaks (73) (44) (263) Makstud intressid (336) (262) (1 476) Rahavood äritegevusest kokku 867 2 380 12 239 Rahavood investeerimistegevusest Tütar- ja sidusettevõtete ning muude investeeringute ost (miinus omandatud sularaha)/



sissemaksed kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringutesse 0 (387) (1 469) Laekumised muudest investeeringutest 0 0 13 Saadud intressid 36 0 28 Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine (1 082) (495) (3 391) Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük 3 2 275 Antud laenude tagasimaksed 4 0 8 Saadud dividendid 102 199 674 Rahavood investeerimistegevusest kokku (937) (681) (3 862) Rahavood finantseerimistegevusest Makstud dividendid 0 0 (1 488) Rendikohustuse põhiosa tagasimaksed (557) (456) (2 004) Laenude tagasimaksed (561) (420) (1 727) Laekunud omaaktsiate müügist 343 0 0 Tasutud omaaktsiate tagasiostmisel 0 (1 000) (1 000) Rahavood finantseerimistegevusest kokku (775) (1 876) (6 219) RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS (845) (176) 2 158 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 9 606 7 448 7 448 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 8 761 7 272 9 606





Argo Rannamets

CFO

AS Ekspress Grupp

E-kiri: argo.rannamets@egrupp.ee





AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd ligi 1100 inimesele.

Manus