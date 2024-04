CoinShares publicerar sin årsredovisning för 2023 och strategi framåt

30 april 2024 | SAINT HELIER, Jersey | CoinShares International Limited ("CoinShares" eller "Bolaget") (Nasdaq Stockholm: CS; US OTCQX: CNSRF), det ledande europeiska investeringsföretaget specialiserat på digitala tillgångar, publicerade idag sin årsrapport för 2023, som ger omfattande och detaljerad information om företaget, dess finansiella resultat, strategi, bolagsstyrning och branschen samt kommentarer kring marknaden för räkenskapsåret 2023. Rapporten innehåller de reviderade boksluten för året som avslutades den 31 december 2023. Den fullständiga rapporten finns här .

2023 års finansiella höjdpunkter





Totala intäkter, vinster och övriga inkomster uppgick till 85,7 miljoner pund (2022: 72,2 miljoner pund), varav:



Förvaltningsavgifter uppgick till 43,0 miljoner pund (2022: 50,1 miljoner pund) Vinster och övriga intäkter från kapitalmarknaden uppgick till 39,0 miljoner pund (2022: 26,1 miljoner pund) Vinster från investeringar uppgick till 3,7 miljoner pund (2022: förlust om 4,9 miljoner pund)





Justerat EBITDA uppgick till 57,3 miljoner pund (2022: Justerat EBITDA-förlust uppgick till 6,8 miljoner pund).





Totalt resultat för helåret uppgick till 38,4 miljoner pund (2022: 2,9 miljoner pund).





Koncernens nettotillgångar per den 31 december 2023 uppgick till 239,2 miljoner pund (december 2022: 203,7 miljoner pund).



Verksamhetsöverblick 2023

Kapitalförvaltning:





Under 2023 genererade XBT Provider bruttointäkter om 38,9 miljoner pund (2022: 46,0 miljoner pund), medan CoinShares Physical rapporterade en bruttoinkomst på 2,7 miljoner pund (2022: 2,3 miljoner pund). Gruppens BLOCK Index genererade avgiftsintäkter om 1,4 miljoner pund (2022: 1,9 miljoner pund).

Som en effekt av den omfattande framgången för dessa initiativ uppgick de totala intäkterna, vinster och övriga inkomster för helåret till 43,0 miljoner pund.

Kapitalmarknad- & hedgefondlösningar





Den totala volymen av CoinShares Capital Markets 2023 minskade till 8,8 miljarder USD (2022: 15,0 miljarder USD). Vinster och intäkter genererade av kapitalmarknads-teamet uppgick till 39 miljoner pund.

Strategi framåt

Under 2023 stärkte vi vårt strategiska fokus och ledarskap på innovation och expansion inom det digitala tillgångsområdet, vilket främst gjordes via strategiska förvärv, partnerskap och produktdiversifiering. När vi blickar framåt för 2024 innehåller vår strategi bland annat att stärka vår närvaro i Europa genom att utöka XBT Providers produktlinje och öka marknadspenetrationen genom riktad marknadsföring och strategisk omprofilering inom CoinShares huvudvarumärke. Vi stärker också vår europeiska marknadsnärvaro i Frankrike och Italien, och framhåller konkurrenskraftiga förvaltningsavgifter och transparenta insats-belöningar. Globalt sett markerar vårt förvärv av Valkyries amerikanska ETF-verksamhet ett viktigt steg på vägen, in på den amerikanska marknaden med målet att introducera sofistikerade produkter som WGMI ETF och BTFX. Denna expansion fokuserar på att skapa avancerade finansiella produkter som blandar hedgefonder med tillgängligheten till ETF:er, samt nyttjar vår djupa expertis inom digitala tillgångar. Dessutom syftar introduktionen av Hedge Fund Solutions till att etablera en stabil närvaro i USA och vi förbättrar vår egenutvecklade handelsplattform genom att förbättra vår operativa effektivitet och riskhantering - vi tror oss se ett transformativt 2024 med valda initiativ.

Om COINSHARES

CoinShares är ett ledande europeiskt investeringsföretag specialiserat på digitala tillgångar, som erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster inom investeringsförvaltning, handel och värdepapper till ett brett spektrum av kunder, inklusive företag, finansiella institutioner och privatpersoner. Med fokus på kryptovaluta sedan 2013 har företaget sitt huvudkontor i Jersey, med kontor i Frankrike, Sverige, Schweiz, Storbritannien och USA. CoinShares är reglerat av och lyder under Jersey Financial Services Commission, i Frankrike av Autorité des marchés financiers, i USA av Financial Industry Regulatory Authority. CoinShares är börsnoterat på Nasdaq Stockholm med tickern CS och på OTCQX med tickern CNSRF.

För mer information vänligen besök: https://coinshares.com

Telefon | +44 (0)1534 513 100 | enquiries@coinshares.com

Investor Relations | +44 (0)1534 513 100 | enquiries@coinshares.com

Denna information är sådan information som CoinShares International Limited är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april, 2024 kl. 8:00AM CET.

Kontakt

CoinShares

Benoît Pellevoizin

bpellevoizin@coinshares.com

M Group Strategic Communications

Peter Padovano

press@coinshares.com

Bilaga