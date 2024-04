Air France-KLM - Résultats T1 2024

xx

PREMIER TRIMESTRE 2024

30 avril 2024

Poursuite de la croissance des revenus de l’activité Passage - Résultat d'exploitation affecté par les coûts liés aux perturbations opérationnelles et par la baisse des revenus du cargo

Capacité du Groupe en hausse de 4,5% par rapport à l’année précédente et coefficient de remplissage à 86%

Passagers transportés en hausse de +6,2% par rapport à l’année précédente, à 20,9m

Recette unitaire Passage du Groupe en hausse de +2.1% par rapport au T1 2023

Chiffre d’affaires du Groupe porté à 6,7 mds€, en hausse de 5,1% par rapport à l’année précédente

Résultat d’exploitation à -489m€ impacté par des coûts liés aux perturbations opérationnelles et par une réduction de la recette unitaire du cargo

Cash flow d’exploitation libre ajusté récurrent positif, grâce à des ventes de billets prometteuses pour la saison estivale (0,6 milliard d'euros)

Ratio Dette nette/EBITDA stable à 1,3x

Poursuite du renouvellement de la flotte avec 21% d'avions de nouvelle génération, +4pt par rapport à l'année dernière

Commentant les résultats, M. Benjamin Smith, le Directeur général du Groupe, a déclaré :

“Malgré un début d'année difficile, marqué par des tensions géopolitiques persistantes, Air France-KLM a enregistré une nouvelle hausse de son chiffre d'affaires ce trimestre, profitant d'une demande de voyages structurellement robuste. Cependant, comme prévu, notre résultat d'exploitation a été impacté par les coûts liés aux perturbations opérationnelles et par le ralentissement de l'activité Cargo. Nous restons néanmoins confiants dans notre capacité à atteindre nos objectifs de coûts unitaires pour 2024, et nous nous concentrons sur la mise en œuvre de notre feuille de route stratégique afin de respecter nos engagements à moyen terme. Notre trajectoire en matière de développement durable est également en bonne voie, avec la poursuite des livraisons d'avions de nouvelle génération et des initiatives d'approvisionnement en SAF. Enfin, nous nous préparons activement à une saison estivale prometteuse avec, à Paris, les très attendus Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Une occasion unique pour Air France de démontrer son expertise et l'excellence de son service.“

Recette unitaire en hausse grâce à un coefficient de remplissage et un yield améliorés

Premier Trimestre 2024 variation variation

change constant Passagers Groupe (milliers) 20 871 +6,2 % Capacité Groupe (millions de SKO) 72 717 +4,5 % Trafic (millions de PKT) 62 846 +5,0 % Coefficient de remplissage Passage Groupe 86,4 % +0,4pt Recette unitaire Passage au SKO (€ cts) 7,45 +1,0 % +2,1 %





Premier Trimestre 2024 variation variation

change constant Chiffre d’affaires (m€) 6 654 +5,1 % +6,2 % EBITDA (m€) 176 -110 -84 Résultat d’exploitation (m€) -489 -183 -157 Marge opérationnelle (%) -7,4 % -2,5pt – Résultat net (m€) -480 -143 Recette unitaire Groupe au SKO (cts€) 8,06 -1,8 % -0,7 % Coût unitaire Groupe à carburant, change constants et hors ETS 8,65 +4,0 %





31 mars 2024 31 décembre 2023 Cash flow d’exploitation libre ajusté (m€) 140 Cash flow d’exploitation libre ajusté récurrent 593 Dette Nette (€m) 5 154 5 041 EBITDA sur les 12 derniers mois (€m) 4 098 4 208 Ratio de dette nette / EBITDA 1,3x 1.2x

Premier Trimestre 2024 : Résultat d’exploitation impacté par une réduction de la recette unitaire du cargo et des perturbations opérationnelles

Au premier trimestre 2024, Air France-KLM a accueilli 20,9 millions de passagers soit 6,2 % de plus que l’année précédente. La capacité ayant augmenté de 4,5 % et le trafic de 5,0 %, le coefficient de remplissage a été légèrement en hausse de 0,4 point par rapport à l’année précédente.

La recette unitaire Passage du Groupe au SKO était en hausse de +2,1 % à change constant par rapport à l’année précédente. Cette hausse a été portée par une augmentation du yield dans toutes les zones long-courrier, à l’exception de l’Asie & Moyen-Orient où la capacité a augmenté de 32% tandis que le yield du Court & Moyen-courrier a également augmenté.

Le résultat d’exploitation était inférieur de 183 millions d’euros à celui de l’année précédente, s’établissant à -489 millions d’euros, et a été impacté par une augmentation du coût unitaire (243 millions d’euros) et une baisse de la recette unitaire cargo (157 millions d’euros) bien que partiellement compensées par un prix du carburant y compris ETS plus faible (144 millions) et une recette unitaire Passage plus élevée (124 millions d’euros).

Le coût unitaire du groupe au SKO est en hausse de 4,0 % par rapport à l’année précédente, conforme aux perspectives présentées lors de la présentation des résultats annuels 2023. Cette augmentation résulte principalement d’un coût lié aux perturbations opérationnelles plus élevé, représentant 0,8% de l’évolution du coût unitaire, ainsi que d'un paiement exceptionnel des salaires à KLM, conformément à l’accord négocié pour 0,8 %.

Cash

Le cash flow libre d’exploitation s’est établi à 140 millions d’euros, porté par une évolution positive du besoin en fonds de roulement, conséquence de ventes de billets prometteuses pour la saison estivale. Le besoin en fonds de roulement a néanmoins été impacté par le paiement du report des charges sociales, retraites et impôts sur les salaires hérités de la pandémie.

Ces reports correspondent au paiement exceptionnel de 610 millions d’euros effectué par Air France en janvier 2024 à la Caisse des Retraites des Personnels Navigants (CRPN) ainsi qu'aux charges sociales et salariales s'élevant à 120 millions d'euros et payées par le Groupe au cours du trimestre.

Le cash flow libre d’exploitation ajusté récurrent, y compris le paiement de la dette de location et des intérêts et hors charges sociales différées et impôts sur les salaires, s’est établi à 593 millions d’euros.

En mars, Air France-KLM a remboursé, à la demande des porteurs d'obligations, environ 452 millions d'euros sur les 500 millions d'euros d'obligations en circulation convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes arrivant à échéance le 25 mars 2026 (les " OCEANE 2026 ").

Les liquidités s'élèvent à 9,9 milliards d'euros, soit une diminution de 0,6 milliard d'euros par rapport à la fin de l'année 2023 en raison du remboursement de l'obligation convertible. Le ratio Dette nette / EBITDA s'est établi à 1,3x.

Après la clôture du trimestre, Air France-KLM, Air France et KLM ont exécuté la première option d'extension d'un an de leurs facilités de crédit renouvelables liées aux indicateurs clés de performance ESG. Air France-KLM et Air France ont exécuté l'option accordéon de la facilité pour augmenter le RCF d'un montant de 90 millions d'euros, portant le montant des deux RCF à environ 2,3 milliards d'euros.

Développement durable

Plan de transition et trajectoire

Depuis 2019, Air France-KLM a accéléré sa transition environnementale et s'est fixé des objectifs de performance ambitieux en matière de développement durable. L'ambition du Groupe est de réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) de 30% d'ici 2030 par rapport à 2019 (gCO 2 eq/RTK).

Indicateurs de performance clés liés au développement durable

T1 2024 T1 2023 Variation Flotte de nouvelle génération1 21 % 17 % 4pt

Trois piliers pour réduire les émissions de gaz à effet de serre

Renouvellement de la flotte : Air France-KLM s'engage à renouveler sa flotte avec des avions moins bruyants et plus économes en carburant. Fin mars, 21% de sa flotte était composée d'avions de nouvelle génération, contre 17% fin mars 2023. Le Groupe prévoit de porter ce ratio à 80% d'ici 2030.

Par rapport aux avions de la génération précédente, l'A220 réduit les émissions de CO 2 de 20 %, la famille Airbus A320neo de 15 % et l'Airbus A350 de 25 %.

Au cours du premier trimestre, un A321 Neo (nouvelle génération) a été mis en service et deux A319 (ancienne génération) ont quitté la flotte.

Carburants d’aviation durables (SAF) : Le Groupe Air France-KLM s'est engagé à augmenter son utilisation de SAF, qui peut réduire les émissions de carbone jusqu'à 80%, sur l'ensemble du cycle de vie, par rapport au carburant conventionnel. Le Groupe estime que 1% de sa consommation de carburant proviendra du SAF en 2024.

Efficacité opérationnelle : Air France-KLM a lancé des programmes internes pour améliorer l'efficacité opérationnelle et réduire les émissions de CO 2 . Ces programmes se concentrent sur la réduction du poids, l'optimisation des performances des avions, l'optimisation des routes et des trajectoires de vol, ainsi que sur d'autres mesures d'économie de carburant.

Perspectives 2024

Capacité

Le Groupe prévoit que la capacité en sièges-kilomètres offerts pour le Groupe Air France-KLM, y compris Transavia, augmentera de 5% en 2024 par rapport à 2023.

Coût unitaire2

Au 2e trimestre, le coût unitaire est attendu en croissance de +2% par rapport à l’année dernière.

Pour l'ensemble de l'année 2024, le groupe prévoit un coût unitaire de l'ordre de 1 % à 2 % par rapport à 2023, soutenu par le plan d'action ci-dessous :

Accélération des initiatives de transformation en plus des 700 initiatives existantes afin d'accroître les économies de coûts au niveau du groupe et des compagnies aériennes grâce à la simplification, à la réduction des frais généraux et à la création de nouvelles synergies.

Gel des embauches de personnel administratif et non opérationnel

Stabilisation des opérations

Livraison d'une nouvelle flotte pour soutenir le développement du coût unitaire

Dépenses d’investissement

Les investissements nets pour l'année 2024 devraient s'élever à 3 milliards d'euros.

Revue d’activité

Résultat Réseaux

Réseaux



Premier Trimestre 2024 variation Chiffre d’affaires Passage (m€) 5 396 +1,3% Chiffre d’affaires total (m€) 5 663 +1,5% Résultat d’exploitation (m€) -356 -206 Marge d’exploitation (%) -6,3 % -3,6 pt

Par rapport au premier trimestre 2023, les recettes totales ont augmenté de +1,5 % à 5 663 millions d’euros. Cette croissance a été portée par la demande soutenue sur le réseau passage, et ce en dépit de l'affaiblissement du marché du fret. Le résultat d'exploitation s'est établi à -356 millions d’euros sous l'effet d'une augmentation des salaires et des autres charges d'exploitation.

Le premier trimestre 2024 a été impacté par des perturbations opérationnelles, notamment en janvier et février, conséquence des problèmes liés à la chaine d’approvisionnement.

Une croissance robuste de la recette unitaire

Réseaux passage



Premier Trimestre 2024 variation Passagers (en milliers) 16 665 +5,6% Capacité (millions de SKO) 64 264 +3,7% Trafic (millions de PKT) 55 345 +4,5% Coefficient de remplissage 86,1% 0,6pt Chiffre d’affaires total (m€) 5 096 +3,9 % Chiffre d’affaires passage régulier (m€) 4 955 +4,3 % Recette unitaire au SKO (cts €) 7,71 +0,5 %

Au cours du premier trimestre 2024, la capacité en sièges-kilomètres offerts (SKO) a été en croissance de 3,7 % par rapport à l'année dernière. La croissance du trafic (+4,5 %), supérieure à celle de la capacité, a permis de porter le coefficient de remplissage à 86,1 % (en hausse de 0,6 point par rapport à l'année dernière) tandis que le yield a continué d'augmenter. Cette performance a eu un impact positif sur la recette unitaire au SKO qui a augmenté de +0,5 %.

Au cours du premier trimestre, nous avons observé les tendances suivantes par zone :

Atlantique Nord

La capacité a continué de croître de +3% au premier trimestre. Le coefficient de remplissage s'est amélioré de 1,9 point à 84% par rapport à la performance déja solide du premier trimestre 2023, tandis que le yield est resté globalement stable à +0,3%.

Amérique latine

La demande est restée très forte avec un coefficient de remplissage élevé et stable à 90% et un yield en hausse de 1,1%. La capacité a baissé de -2,4 % en raison d'une base de comparaison élevée.

Asie et Moyen-Orient

La capacité au premier trimestre a augmenté de manière significative par rapport à 2023, de 31,8 %, portée par l'Asie et le Moyen-Orient. Le coefficient de remplissage est resté stable par rapport à l'année dernière malgré l'augmentation significative de la capacité et les perturbations géopolitiques dans la région qui ont affecté l'évolution du yield (-6,9%).

Caraïbes et Océan Indien

La baisse de la capacité s’est poursuivie au premier trimestre (-14,2% par rapport au premier trimestre 2023) en raison du redéploiement de la flotte vers d'autres zones long-courrier. Cette baisse de capacité a permis au coefficient de remplissage d'atteindre 91% et au yield de s'améliorer de 11,2%.

Afrique

La situation géopolitique a affecté le développement de la capacité du Groupe, entraînant une baisse de la capacité de -5% alors que les recettes unitaires se sont améliorées. Le yield a fait preuve de résilience et a augmenté de 1,6% par rapport à 2023 tandis que le coefficient de remplissage est resté globalement stable (+0,1pt).

Court et moyen-courrier

La capacité a augmenté de +2,1% avec des dynamiques différentes. Le Moyen-Courrier de KLM a augmenté de manière significative tandis que le Court et Moyen-courrier d'Air France a baissé. Air France a été affectée par le déroulement des essais du nouveau système de gestion du trafic aérien en janvier et février. Le coefficient de remplissage s'est amélioré de 1,2 point à 82% et le yield a été bien orienté (+2,6%) par rapport à l'année dernière.

Cargo : baisse des recettes unitaires en raison du contexte de marché et de l’implémentation d’un système informatique

Cargo



Premier trimestre 2024 variation Tonnage (milliers) 217 3,7% Capacité (millions de TKO) 3 451 +5,0% Trafic (millions de TKT) 1 621 4,0% Coefficient de remplissage 47,0% -0,4pt Chiffre d’affaires total (m€) 562 -16,5% Chiffre d’affaires transport de fret (m€) 441 -23,4% Recette unitaire par TKO (cts€) 12,77 -27,0%

Au cours du premier trimestre la demande dans le secteur du fret aérien a été supérieure à la croissance de la capacité et a été stimulée par le e-commerce en provenance d'Asie et les perturbations en mer Rouge. Le Groupe n'a profité que de façon limitée de cette amélioration en raison d'une capacité relativement faible en Chine et des restrictions de charge utile sur les vols vers l’Asie dues à l’évitement de l'espace aérien russe.

Au premier trimestre, la recette unitaire a été inférieure à celle de l'année dernière, en raison d'une baisse de yield de -26 % et de la mise en œuvre complexe d'un système informatique

Transavia : amélioration significative de la recette unitaire malgré une croissance à deux chiffres de la capacité

Transavia



Premier trimestre 2024 variation Passagers (en milliers) 4 206 +8,9% Capacité (millions de SKO) 8 453 +11,1% Trafic (millions de PKT) 7 501 +9,0% Coefficient d’occupation 88,7% -1,7pt Recette unitaire au SKO (cts €) 5,50 +9,9% Coût unitaire au SKO (cts €) 7,46 +2,7pt Chiffre d’affaires total (m€) 462 +22,4% Résultat d’exploitation (m€) -166 +6 Marge d’exploitation -35,8 % +9,6pt

La capacité de Transavia a augmenté de +11,1 %, le trafic de +9,0 % et le nombre de passagers de 8,9%, ce qui a permis d'atteindre un coefficient d'occupation de 88,7 % au premier trimestre. Le coefficient d'occupation a baissé par rapport à l'année dernière, période à laquelle Transavia France avait affiché un coefficient d'occupation élevé en raison de la réduction des capacités due aux grèves des contrôleurs aériens en France.

Le résultat d'exploitation s'est élevé à -166 millions d'euros, représentant une légère amélioration par rapport à l'année dernière, grâce à des revenus plus élevés qui ont été partiellement compensés par des coûts plus élevés.

Activité de maintenance : poursuite de la croissance significative du chiffre d’affaires externe

Maintenance



Premier trimestre 2024 variation Chiffre d’affaires total (m€) 1 223 +32,1% Chiffre d’affaires externe (m€) 530 +43,4% Résultat d’exploitation (m€) 28 +13 Marge d’exploitation (%) 2,3% +0,6pt

L’activité maintenance a poursuivi sa croissance au premier trimestre 2024. Le chiffre d'affaires total a progressé de 32,1 % par rapport au même trimestre de l'année précédente, tandis que le chiffre d'affaires externe a enregistré une hausse de +43,4 % confirmant une forte reprise, notamment du côté des moteurs. L’activité continue de souffrir des problèmes liés à la chaine d’approvisionnement et de la pénurie de mécaniciens dans toutes ses activités. La marge d'exploitation s'est établie à 2,3 %, soit 0,6 point de plus qu'en 2023.

La croissance du chiffre d’affaires est supérieur à celle de la capacité mais les opérations demeurent difficiles pour les deux compagnies aériennes

Groupe Air France





Premier trimestre 2024 Variation Chiffre d’affaires (en m€) 4 032 +2,8% EBITDA (m€) 164 -50 Résultat d’exploitation (en m€) -249 -68 Marge d’exploitation (%) -6,2% -1,6pt

Le chiffre d’affaires d’Air France est en hausse de +2,8 %, porté par l’activité Passage. Le résultat d'exploitation s’est établi à -249 millions d’euros et a été impacté par des problèmes de chaine d’approvisionnement et l’implémentation d’un système informatique relatif à l’activité cargo. Ce dernier a pesé sur le chiffre d’affaires ainsi que la rentabilité.

Groupe KLM





Premier trimestre 2024 Variation Chiffre d’affaires (en m€) 2 735 +8,5% EBITDA (en m€) -39 -109 Résultat d’exploitation (en m€) -290 -163 Marge d’exploitation (%) -10,6% -5,6pt

Le chiffre d'affaires de KLM a augmenté de +8,5 %, bien que les opérations aient été impactées par des perturbations liées aux chaines d’approvisionnement en janvier et février. La marge d’exploitation s’est établie à -10,6 %, en baisse de -5,6pt par rapport à l'année dernière, en raison notamment du paiement exceptionnel de salaire en janvier (environ 50m€), ainsi que par une forte compensation clients en janvier et février (environ 50m€).

Flying Blue Miles





Premier trimestre 2024 Revenue (in €m) 196 Operating result (in €m) 47 Operating margin (%) 24,0%

A la fin de l'année dernière, Air France-KLM a créé une filiale détenant les contrats de partenariat commercial liés au programme de fidélité commun Air France-KLM (“Flying Blue“), ainsi que le droit exclusif d'émettre des ” Miles » pour les compagnies aériennes et leurs partenaires. Ce trimestre est le premier au cours duquel le groupe communique sur l'activité des Miles Flying Blue au niveau du Groupe.

Au cours du premier trimestre, l'activité miles de Flying Blue a généré 196 millions d'euros de revenus totaux, incluant les partenaires tiers aériens et non aériens. La marge d'exploitation s'est élevée à 24,0 %.

Nb : le résultat des deux compagnies n’est pas égal aux chiffres consolidés en raison d’écritures intra-Groupe

Compte de résultat

Premier trimestre (en millions d’euros) 2024 2023 Variation Produits des activités ordinaires 6 654 6 329 5 % Carburant avions -1 674 -1 780 -6 % Quotas de CO 2 -62 -32 94 % Affrètements aéronautiques -123 -90 37 % Redevances aéronautiques -453 -413 10 % Commissariat -202 -186 9 % Achat d’assistance en escale -464 -426 9 % Achats et consommations d'entretien aéronautique -808 -648 25 % Frais commerciaux et de distribution -278 -257 8 % Autres frais -490 -457 7 % Frais de personnel -2 245 -2 009 12 % Impôts et taxes hors impôt sur le résultat -57 -55 4 % Production capitalisée 367 281 31 % Autres produits et charges d'exploitation courants 11 29 -62 % EBITDA 176 286 -38 % Amortissements, dépréciations et provisions -665 -592 12 % Résultat d’exploitation courant -489 -306 60 % Cessions de matériels aéronautiques 19 5 nm Autres produits et charges non courants -3 -3 — % Résultat des activités opérationnelles -473 -304 56 % Charges d’intérêts -160 -158 1 % Produits de la trésorerie et équivalents de trésorerie 92 49 88 % Coût de l’endettement financier net -68 -109 -38 % Autres produits et charges financiers -110 35 nm Résultat avant impôts des entreprises intégrées -651 -378 72 % Impôts 168 41 nm Résultat net des entreprises intégrées -483 -337 43 % Part dans le résultat des entreprises mises en équivalence 3 – nm Résultat net -480 -337 42 % Résultat net des participations ne donnant pas le contrôle 42 7 nm Résultat net : Propriétaires de la société mère -522 -344 52 %

Bilan consolidé

Actif 31 mars 2024 31 décembre 2023 (en millions d’euros) Goodwill 225 224 Immobilisations incorporelles 1 125 1 128 Immobilisations aéronautiques 11 646 11 501 Autres immobilisations corporelles 1 438 1 431 Droits d'utilisation 5 902 5 956 Titres mis en équivalence 134 129 Actifs de retraite 57 45 Autres actifs financiers non courants 1 262 1 262 Actifs financiers dérivés non courants 186 148 Impôts différés 825 698 Autres actifs non courants 305 153 Actif non courant 23 105 22 675 Autres actifs financiers courants 1 276 1 292 Actifs financiers dérivés courants 262 122 Stocks et en-cours 874 853 Créances clients 2 492 2 152 Autres actifs courants 1 192 1 120 Trésorerie et équivalents de trésorerie 5 449 6 194 Actifs détenus en vue de la vente 83 82 Actif courant 11 628 11 815 Total actif 34 733 34 490





Passif et capitaux propres 31 mars 2024 31 décembre 2023 (en millions d’euros) Capital 263 263 Primes d’émission et de fusion 7 560 7 560 Actions d’autocontrôle -25 -25 Titres subordonnés à durée indéterminée 1 037 1 076 Réserves et résultat -11 287 -10 925 Capitaux propres - Part attribuable aux propriétaires de la société mère -2 452 -2 051 Titres subordonnés à durée indéterminée 2 565 2 524 Réserves et résultat 28 27 Capitaux propres - Participations ne donnant pas le contrôle 2 593 2 551 Capitaux propres 141 500 Provisions retraite 1 698 1 685 Passifs et provisions de restitution pour avions loués et autres provisions non courants 3 825 3 805 Passifs financiers non courants 6 642 7 538 Dettes de loyers non courantes 3 563 3 581 Passifs financiers dérivés non courants 17 56 Impôts différés 3 — Autres passifs non courants 1 258 1 376 Passif non courant 17 006 18 041 Passifs et provisions de restitution pour avions loués et autres provisions courants 1 220 1 079 Passifs financiers courants 1 961 1 664 Dettes de loyers courantes 868 848 Passifs financiers dérivés courants 46 139 Dettes fournisseurs 2 627 2 447 Titres de transport émis et non utilisés 5 406 3 858 Programme de fidélisation 882 899 Autres passifs courants 4 568 5 002 Concours bancaires 8 13 Passif courant 17 586 15 949 Total capitaux propres et passifs 34 733 34 490

Tableau des flux de trésorerie consolidés du 1er janvier au 31 mars

Période du 1 janvier au 31 mars 2024 2023 (en millions d’euros) retraité* Résultat net -480 -337 Dotations aux amortissements et provisions d’exploitation 665 592 Dotations nettes aux provisions financières 71 51 Coût de la dette nette 68 109 Résultat sur cessions d’actifs corporels et incorporels -19 -4 Résultat sur cessions de filiales et participations -2 – Résultats non monétaires sur instruments financiers 4 — Écart de change non réalisé 12 -48 Résultats des sociétés mises en équivalence -3 — Impôts différés -165 -39 Pertes de valeur — 1 Autres éléments non monétaires -6 -27 Flux de trésorerie liés à l’exploitation avant variation du besoin en fonds de roulement 145 298 (Augmentation) / diminution des stocks -20 -28 (Augmentation) / diminution des créances clients -331 -319 Augmentation / (diminution) des dettes fournisseurs 170 141 Augmentation / (diminution) des billets émis non utilisés 1 536 1 477 Variation des autres actifs et autres passifs -731 221 Variation du besoin en fonds de roulement 624 1 492 FLUX DE TRESORERIE LIES A L’EXPLOITATION 769 1 790 Acquisition de filiales et participations avec prise de contrôle, achats de parts dans les sociétés non contrôlées -1 -2 Produits liés à la perte de contrôle de filiales ou à la cession de titres de sociétés non contrôlées 8 — Investissements corporels et incorporels -654 -779 Produits de cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles 25 131 Intérêts reçus 86 44 Diminution (augmentation) nette des placements de plus de 3 mois -3 56 FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D’INVESTISSEMENT -539 -550 Émission de titres subordonnés — 320 Remboursement de titres subordonnés — -300 Coupons sur titres subordonnés -57 -25 Émission de nouveaux emprunts 2 1 323 Remboursement d’emprunts -606 -2 790 Paiements de dettes de loyers -219 -219 Nouveaux prêts -2 -43 Remboursement des prêts 10 3 Intérêts payés -144 -284 FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT -1 016 -2 015 Effets des variations de change et des reclassements sur la trésorerie, équivalents de trésorerie et les concours bancaires courants 46 -31 Variation de la trésorerie nette -740 -806 Trésorerie, équivalents de trésorerie et concours bancaires à l’ouverture 6 181 6 623 Trésorerie, équivalents de trésorerie et concours bancaires à la clôture 5 441 5 817

* Les chiffres retraités comprennent le changement de présentation et le reclassement des intérêts reçus et payés des flux de trésorerie liés à l’exploitation respectivement vers les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Dette nette

(en millions d'euros) 31 mars 2024 31 décembre 2023 Passifs financiers courants et non courants 8 603 9 202 Dettes de loyers courantes et non courantes 4 431 4 429 Intérêts courus non échus -159 -138 Dépôts relatifs aux passifs financiers -106 -107 Dépôts relatifs aux dettes de loyers -103 -100 Impact des dérivés devise/dettes -18 -1 Passifs financiers (I) 12 648 13 285 Trésorerie et équivalent trésorerie 5 449 6 194 Valeurs mobilières de placement à plus de 3 mois 1 070 1 097 Obligations 983 966 Concours bancaires courant -8 -13 Liquidités nettes (II) 7 494 8 244 Dette nette (I-II) 5 154 5 041

Flux de trésorerie récurrent libre d’exploitation ajusté

Premier trimestre 2024 2023 (en millions d'euros) retraité * Flux net de trésorerie provenant de l’exploitation 769 1 790 Investissements corporels et incorporels -654 -779 Produits de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles 25 131 Flux de trésorerie libre d'exploitation 140 1 142 Paiements exceptionnels réalisés/(reçus) (1) 730 52 Intérêts payés et reçus -58 -240 Paiements de dettes de loyers -219 -219 Flux de trésorerie récurrent libre d'exploitation ajusté 593 735

* Les chiffres retraités comprennent le changement de présentation et le reclassement des intérêts reçus et payés des flux de trésorerie liés à l’exploitation respectivement vers les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

(1) Les paiements exceptionnels réalisés/(reçus), retraités du flux de trésorerie libre d’exploitation pour le calcul du flux de trésorerie récurrent libre d’exploitation ajusté, correspondent au remboursement des charges sociales, des cotisations retraites et des taxes sur salaires différés dans le cadre du Covid.

Retour sur capitaux employés (ROCE)

(en millions d’euros) 31 mars 2024 31 déc 2023 30 sept 2023 30 juin 2023 31 mars 2023 31 déc 2022 30 sept 2022 30 juin 2022 retraité (1) retraité (1) retraité (1) retraité (1) retraité (1) Écart d’acquisition et immobilisations incorporelles 1 349 1 352 1 331 1 339 1 351 1 352 1 350 1 361 Immobilisations aéronautiques 11 646 11 501 11 296 10 957 10 954 10 614 10 298 10 521 Autres immobilisations corporelles 1 438 1 431 1 379 1 389 1 372 1 375 1 349 1 358 Droits d’utilisation 5 902 5 956 5 596 5 480 5 304 5 428 5 536 5 439 Titres mis en équivalence 134 129 127 121 122 120 111 108 Autres actifs financiers, hors titres disponibles à la vente, valeurs mobilières de placement , ICNE et dépôts liés aux dettes financières 214 219 191 190 169 169 164 162 Provisions, hors retraites, litige cargo et restructuration -4 523 -4 346 -4 481 -4 248 -4 255 -4 347 -4 792 -4 473 Fonds de roulement (2) -8 284 -6 981 -7 804 -8 917 -8 696 -7 213 -7 609 -8 338 Capitaux employés sur le bilan 7 876 9 261 7 635 6 311 6 321 7 498 6 407 6 138 Capitaux employés moyens (A) 7 771 6 591 Résultat d’exploitation courant 1 529 1 237 Dividendes reçus -1 -1 Part dans les résultats des entreprises mises en équivalence 9 14 (Charge)/produit d’impôt normatif -397 -323 Résultat ajusté après impôt (B) 1 140 927 ROCE sur 12 mois glissants (B/A) 14,7 % 14,1 %

(1) Par rapport aux périodes précédentes, le fonds de roulement a été retraité pour exclure le report des charges sociales et fiscales accordées suite au Covid

(2) A l'exclusion du report des charges sociales et fiscales accordé suite au Covid

Coût unitaire au SKO

Premier trimestre 2024 2023 Coût d’exploitation total (en m€) 7 144 6 635 Quotas de CO 2 (en m€) -62 -32 Total autres chiffre d’affaires (en m€) -793 -619 Coût net (en m€) 6 289 5 984 Capacités produites exprimées en SKO 72 727 69 583 Coût net à l’SKO (en centimes d’€ par SKO) 8,65 8,60 Variation brute 1,0 % Effet change sur les coûts nets (en m€) -35 Variation à change constant 1,6 % Effet prix du carburant (en m€) -165 Coût unitaire à l’SKO à change et prix du carburant constants (en centimes d’€ par SKO) 8,65 8,31 Variation à change et prix du carburant constants et hors ETS 4,0 %

Cout unitaire au SKO hors prix du carburant et ETS vs T1 2023 : +5.0%

Définition: Cout unitaire = (cout d’exploitation total - carburant - quotas de CO2 - total autre chiffre d’affaires) / Capacité en SKO

Flotte du Groupe au 31 mars 2024

Type d’appareil AF (dont HOP)3 KL (dont KLC & MP)4 Transavia Propriété Crédit-bail Location Total En exploit. Ecart vs 31/12/23 B777-300 43 16 20 15 24 59 59 B777-200 18 15 28 2 3 33 33 B787-9 10 13 4 7 12 23 23 B787-10 10 2 8 10 10 A380-800 4 3 1 4 A350-900 27 3 10 14 27 27 1 A330-300 5 5 5 5 A330-200 15 6 11 10 21 21 Total Long-Haul 117 65 0 71 42 69 182 178 1 B737-900 5 5 5 5 B737-800 31 111 35 8 99 142 141 B737-700 6 4 7 3 10 10 A321NEO 2 2 2 2 1 A321 15 8 7 15 15 A320 37 4 3 30 37 37 A320NEO 1 1 1 1 1 A319 11 7 4 11 11 -2 A318 6 4 2 6 6 A220-300 32 22 10 32 32 Total Medium-Haul 101 42 118 92 11 158 261 260 0 Canadair Jet 1000 2 2 2 Embraer 195 E2 18 18 18 18 Embraer 190 21 30 17 4 30 51 51 1 Embraer 175 17 3 14 17 17 Embraer 170 13 10 3 13 13 Total Regional 36 65 0 32 18 51 101 99 1 B747-400ERF 3 3 3 3 B747-400BCF 1 1 1 1 B777-F 2 2 2 2 Total Cargo 2 4 0 4 0 2 6 6 0 Total 256 176 118 199 71 280 550 543 2

TRAFIC 2024

Activité réseaux passage*

Premier trimestre Total activité réseaux passage* 2024 2023 variation Passagers transportés (milliers) 16 665 15 787 +5,6 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 55 345 52 960 +4,5 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 64 264 61 961 +3,7 % Coefficient d’occupation (%) 86 % 85 % +0,6pt Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 6 195 5 939 +4,3 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 46 595 44 509 +4,7 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 53 622 51 533 +4,1 % Coefficient d’occupation (%) 87 % 86 % +0,5pt Amérique du nord Passagers transportés (milliers) 1 904 1 785 +6,7 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 13 584 12 852 +5,7 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 16 130 15 612 +3,3 % Coefficient d’occupation (%) 84 % 82 % +1,9pt Amérique latine Passagers transportés (milliers) 870 892 -2,5 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 8 270 8 493 -2,6 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 9 166 9 390 -2,4 % Coefficient d’occupation (%) 90 % 90 % -0,2pt Asie / Moyen Orient Passagers transportés (milliers) 1 555 1 206 +29,0 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 12 144 9 210 +31,9 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 13 981 10 607 +31,8 % Coefficient d’occupation (%) 87 % 87 % –pt Afrique Passagers transportés (milliers) 974 1 041 -6,5 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 6 119 6 442 -5,0 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 7 203 7 596 -5,2 % Coefficient d’occupation (%) 85 % 85 % +0,1pt Caraïbes-Océan Indien Passagers transportés (milliers) 892 1 016 -12,1 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 6 478 7 512 -13,8 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 7 142 8 328 -14,2 % Coefficient d’occupation (%) 91 % 90 % +0,5pt Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 10 470 9 849 +6,3 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 8 750 8 451 +3,5 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 10 642 10 428 +2,1 % Coefficient d’occupation (%) 82 % 81 % +1,2pt

*Air France et KLM

Activité Transavia

Premier trimestre Transavia 2024 2023 variation Passagers transportés (milliers) 4 206 3 864 +8,9 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 7 501 6 879 +9,0 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 8 453 7 607 +11,1 % Coefficient d’occupation (%) 89 % 90 % -1,7pt

Activité totale Groupe passage**

Premier trimestre Total Groupe** 2024 2023 variation Passagers transportés (milliers) 20 871 19 651 +6,2 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 62 846 59 839 +5,0 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 72 717 69 568 +4,5 % Coefficient d’occupation (%) 86 % 86 % +0,4pt

**Air France, KLM et Transavia

Activité Cargo

Premier trimestre Total Groupe 2024 2023 variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 1 621 1 559 +4,0 % Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 3 451 3 288 +5,0 % Coefficient d’occupation (%) 47 % 47 % -0,4pt

Air France

Premier trimestre Total activité reseaux passage 2024 2023 variation Passagers transportés (milliers) 9 193 9 458 -2,8 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 32 816 31 974 +2,6 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 38 079 37 296 +2,1 % Coefficient d’occupation (%) 86 % 86 % +0,4pt Long courrier Passagers transportés (milliers) 3 859 3 696 +4,4 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 28 306 26 960 +5,0 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 32 672 31 140 +4,9 % Coefficient d’occupation (%) 87 % 87 % +0,1pt Court et moyen-courrier Passagers transportés (milliers) 5 334 5 761 -7,4 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 4 509 5 014 -10,1 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 5 407 6 156 -12,2 % Coefficient d’occupation (%) 83 % 81 % +1,9pt Activité Cargo Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 795 791 +0,5 % Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 1 972 1 860 +6,0 % Coefficient d’occupation (%) 40 % 43 % -2,2pt

KLM

Premier trimestre Total activité reseaux passage 2024 2023 variation Passagers transportés (milliers) 7 472 6 330 +18,0 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 22 528 20 984 +7,4 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 26 186 24 664 +6,2 % Coefficient d’occupation (%) 86 % 85 % +1,0pt Long-courrier Passagers transportés (milliers) 2 336 2 242 +4,2 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 18 287 17 548 +4,2 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 20 951 20 393 +2,7 % Coefficient d’occupation (%) 87 % 86 % +1,2pt Court et Moyen-courrier Passagers transportés (milliers) 5 136 4 088 +25,6 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 4 241 3 436 +23,4 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 5 235 4 272 +22,5 % Coefficient d’occupation (%) 81 % 80 % +0,6pt Activité Cargo Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 827 768 +7,6 % Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 1 479 1 427 +3,6 % Coefficient d’occupation (%) 56 % 54 % +2,1pt





