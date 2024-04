REPORT DE LA PUBLICATION DU RAPPORT ANNUEL 2023 A FIN MAI 2024

Auplata Mining Group - AMG (Euronext Growth: ALAMG, ISIN : FR0013410370), fait un point sur la publication du Rapport Annuel 2023.

Depuis plusieurs mois nos équipes travaillent sur les plans d'actions pour restorer et améliorer les processus comptables au Pérou et des progrès considérables ont été réalisés. Néanmoins, et malgré tous nos efforts, quelques jours supplémentaires sont nécessaires pour finaliser les comptes statutaires de 2023 d’AMG Pérou.

En conséquence, le processus de finalisation de la consolidation d'AMG et donc de vérification des comptes par les Commissaires en charge de l’audit d'AMG a été de facto également retardé au-delà du 30 avril.

De ce fait, AMG envisage maintenant de le publier son Rapport annuel sur les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023 au plus tard à la fin du mois de mai 2024.

AMG informera le marché, en fonction de la date de publication effective du Rapport annuel 2023, de son impact éventuel sur le calendrier de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

