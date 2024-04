STEMMERETTIGHEDER OG SELSKABSKAPITAL

SELSKABSMEDDELELSE nr. 33 - 30. april 2024

Efter gennemførsel af kapitalnedsættelsen meddelt 16. april 2024 er det samlede antal stemmerettigheder og den samlede kapital i DFDS A/S pr. dags dato som følger:



Selskabskapital (DKK): 1.159.391.940

Antal aktier: 57.969.597

Antal stemmer*: 57.969.597

*hver aktie a nominelt DKK 20 giver én stemme på generalforsamlingen. Egne aktier er inkluderet i totalerne ovenfor.

I henhold til kapitalmarkedslovens § 32 er DFDS A/S forpligtet til særskilt at meddele det samlede antal stemmerettigheder og den samlede kapital i selskabet ved udgangen af hver kalendermåned, hvori en ændring har fundet sted.





Kontakt

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59





This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act.





