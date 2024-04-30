欧州アレルギー・臨床免疫学会2024 (EAACI Congress 2024)：アレルギー治療の革新と進歩





学会中は、環境科学の進歩、食物アレルギー、免疫療法の革新、小児アレルギーなどに焦点を当てた、150を超える科学セッションが開催される。

精密医療、AI、免疫療法、免疫調節剤が、最大規模のアレルギーおよび免疫学学会に集結。

同学会は、5月31日から6月3日までスペインのバレンシアで開催される。



スペイン、バレンシア発, April 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界各地の125ヵ国、16,000人を超える研究者と医療専門家で構成される欧州アレルギー・臨床免疫学会 (EAACI) の年次学会が、5月31日から6月3日まで、スペインのフェリア・バレンシア (Feria Valencia) で開催される。 「データ サイエンスの力による患者ケアの革命 (Revolutionizing Patient Care through the Power of Data Science) 」をテーマとする2024年のEAACI学会は、アレルギーとその治療に関する最新の研究と進歩を集め、ヨーロッパの年間イベントとしての地位を確立している。

同学会では、アレルギーや喘息の患者ケアの改善に対する知識とその影響に対する皆様の貢献の重要性を強く信じている。 学会に参加する医療専門家または医学生として、臨床実践と知識を充実させ、科学と医療の進歩に貢献されたい。

学会中は、アレルギーと喘息における最先端の研究、臨床最新情報、新たな治療法を取り上げた基調講演、本会議、口頭発表、ポスターセッションに参加可能。 さらに、この分野で最も影響力のあるリーダーとつながり、最新の進歩について深い議論をする機会も得ることができる。 2024年EAACI学会の科学プログラムは、臨床アレルギーと免疫学の全領域をカバーし、環境科学、食物アレルギー、免疫療法の革新、小児アレルギーなどのトピックを含む150以上の科学セッションを特集する。

プログラムを確認し、医療チーム、学生、教授に2024年のEAACI学会に登録するよう奨励されたい。 同学会は、学びを続け、アイデアを交換し、この分野の他の専門家と協力する貴重な機会となる。 是非バレンシアまでお越しいただき、参加されたい。

プログラム

https://eaaci.org/agenda/eaaci-congress-2024/

登録

https://eaaci.org/events_congress/eaaci-congress-2024/registration/registration/

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