2024 年欧洲过敏与临床免疫学会大会：过敏治疗的创新和进步

大会期间将举行 150 多场科学会议，重点探讨环境科学、食物过敏、免疫疗法创新和儿科过敏等方面的进展。

作为规模最大的过敏和免疫学盛会，本次大会将汇聚精准医学、人工智能、免疫疗法和免疫调节剂等前沿领域。

大会将于 5 月 31 日至 6 月 3 日在西班牙巴伦西亚举行。



巴伦西亚，西班牙, April 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 由来自 125 个国家的 16,000 多名研究人员和医疗保健专业人士组成的欧洲过敏与临床免疫学会（European Academy of Allergy and Clinical Immunology, EAACI）诚邀您参加 5 月 31 日至 6 月 3 日在西班牙巴伦西亚会展中心（Feria Valencia）举行的年度大会。 2024 年欧洲过敏与临床免疫学会大会以“通过数据科学的力量革新患者护理”为主题，将成为欧洲年度医学盛会。本次大会将汇集过敏领域及相关治疗方面的最新研究成果与进展。

我们坚信，您在知识方面的贡献对于提升过敏和哮喘患者的护理水平具有重要意义。 作为与会的医疗保健专业人士或医学生，您不仅能丰富自己的临床实践和知识，还将为推动科学和医疗保健事业的发展做出贡献。

大会期间，您将有机会参加主题演讲、全体会议、口头报告和海报展示等环节，了解过敏和哮喘领域的前沿研究、临床动态和新兴疗法。 此外，您还将有机会与该领域最具影响力的领军人物进行交流，并就最新进展进行深入探讨。 2024 年欧洲过敏与临床免疫学会大会的科学议程将涵盖临床过敏和免疫学的所有领域，届时将举行 150 多场科学会议，聚焦环境科学、食物过敏、免疫疗法创新和儿科过敏等主题。

请查看议程并鼓励您的医疗团队、学生和教授报名参加 2024 年欧洲过敏与临床免疫学会大会。 本次大会提供宝贵的契机，让您能够增进知识、交流想法，并与该领域的其他专业人士开展合作。 我们期盼着与您在巴伦西亚相聚！

议程

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报名

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