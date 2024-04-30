EAACI Congress 2024：創新與過敏治療進展





大會期間將呈獻超過 150 場科學會議，重點關注環境科學、食物過敏、免疫療法創新和兒童過敏等方面的進展。

精準醫療、AI、免疫療法和免疫調節劑將匯聚在此次最大型的過敏和免疫學大會上。

大會將於 5 月 31 日至 6 月 3 日在西班牙華倫西亞舉行。



華倫西亞，西班牙, April 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 歐洲過敏和臨床免疫學會 (European Academy of Allergy and Clinical Immunology，EAACI) 是一個由來自 125 個國家逾 16,000 名研究人員和醫療保健專業人士組成的協會，誠邀您參加將於 5 月 31 日至 6 月 3 日在西班牙 Feria Valencia 舉行的年度大會。 本屆大會以「透過數據科學的力量來革新患者護理」為主題，將 EAACI Congress 2024 定位為年度歐洲盛事，匯聚過敏及其治療方面的最新研究和進展。

我們深信您的知識與貢獻將對改善過敏與哮喘病人的護理產生重要的影響。 作為大會的醫療保健專業人員或醫學生，您將能夠豐富臨床實踐和知識，並為推進科學和醫療保健作出貢獻。

在大會期間，您可以參加主題演講、全體會議、口頭報吿和海報展示，涵蓋過敏和哮喘領域的尖端研究、最新臨床心得和新興療法。 此外，您將有機會與這個領域一些最具影響力的領袖接觸，並就最新進展進行深入討論。 EAACI Congress 2024 的科學計劃將涵蓋臨床過敏和免疫學的整個領域，並將呈獻超過 150 場科學會議，包括環境科學、食物過敏、免疫療法創新和兒童過敏等主題。

請查看活動詳情，並鼓勵您的醫療團隊、學生和教授報名參加 EAACI Congress 2024。 這是繼續學習、交流思想並與相關領域其他專業人士合作的寶貴機會。 我們期待在華倫西亞迎接您！

活動詳情

https://eaaci.org/agenda/eaaci-congress-2024/

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