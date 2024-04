NetBet Danmark slår sig sammen med Pragmatic Play

COPENHAGEN, Denmark, April 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetBet Danmark er glade for at kunne annoncere, at de vil tilbyde spil fra den indflydelsesrige online casino udbyder Pragmatic Play.



Pragmatic Play har vundet adskillige priser, der viser deres engagement at tilbyde fremragende spiloplevelser. I 2023 vandt udbyderen et hav af industripriser, heriblandt årets spiludbyder ved International Gaming Awards, Casino Software Provider ved EGR B2B Awards og Casino/Slots Developer ved SBC Awards.

Et prisvindende udvalg af, kan nu spilles af spillere hos NetBet Danmark, sammen med de nyeste udgivelser og populære Live Casino-titler som Blackjack, Baccarat og Mega Roulette.

NetBet Danmarks PR-manager, Claudia Georgevici, udtaler: "Det er et bevis på Pragmatic Plays evner, at de har vundet så mange priser. De viser deres engagement i at give spillere en god oplevelse, og vi ser frem til et gensidigt fordelagtigt og behageligt samarbejde."

NetBet-spillere kan udforske de spændende nye spil fra Pragmatic Play ved at besøge NetBet Danmarks officielle hjemmeside.

Om NetBet.com/dk/

NetBet.com/dk har licens til at operere i Danmark og giver spillere adgang til tusindvis af brancheførende casinospil, fra spilleautomater til live-spil. Med så meget at tilbyde kunderne har NetBet.com/dk udviklet sig til et af landets foretrukne online gaming brands.