Delårsrapport for 1. kvartal 2024 indeholder intern viden

Schouw & Co. offentliggør i dag selskabets delårsrapport for 1. kvartal 2024. Delårsrapporten indeholder intern viden, idet forventningerne til årets omsætning og EBITDA afviger fra de forventninger, som den 1. marts 2024 blev udtrykt i selskabets årsrapport for 2023.

Forventningen til koncernens omsætning i 2024 reduceres således nu til størrelsesordenen 34,8-37,3 mia. kr. mod senest forventet 35,3-37,8 mia. kr. Samtidig øges koncernens resultatforventning for 2024 til et EBITDA i intervallet 2.740-3.040 mio. kr. mod senest forventet 2.680-2.980 mio. kr.



De opdaterede forventninger, som er fastlagt i dag på et fortsat igangværende bestyrelsesmøde, er baseret på bestyrelsens og direktionens vurdering af udsigterne for koncernens virksomheder i den resterende del af året.

Selskabets delårsrapport for 1. kvartal 2024 offentliggøres i sin helhed umiddelbart efter denne meddelelse.

Aktieselskabet Schouw & Co.

Jørgen Dencker Wisborg, bestyrelsesformand

Jens Bjerg Sørensen, adm. direktør, telefon +45 86 11 22 22.

