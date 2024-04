Spryker öffnet seine Plattform und läutet eine neue Ära der ökosystembasierten Innovation ein

Mit dem nun quelloffenen Oryx Frontend Framework ermöglicht Spryker wertvolle offene Innovationen, die sich an den Geschäftsanforderungen von Entwicklern, Partnern und Kunden orientieren

Globale Unternehmen profitieren von Kosteneinsparungen, Skalierbarkeit und Geschäftswachstum

Aktualisierungen der Enterprise-Marketplace-Funktionen von Spryker optimieren das Händlererlebnis

Ein neues Managed Security Operations Center verbessert den Schutz vor Cyberbedrohungen

BERLIN und NEW YORK, April 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spryker , die führende Composable-Commerce-Plattform für anspruchsvolle Anwendungsfälle im B2B-Commerce, Enterprise Marketplaces und IoT Commerce, hat heute die Produkteinführung für das Frühjahr bekanntgegeben. Zu den Neuerungen gehören die Quelloffenheit des Oryx Frontend Frameworks, die Öffnung der Spryker Plattform, verbesserte Enterprise-Marketplace-Funktionen, erhöhte Sicherheit durch ein neues Managed Security Operations Center (MSOC) und wesentliche Ergänzungen der Spryker App Composition Platform. Die Aktualisierungen ermöglichen globalen Unternehmenskunden eine schnellere Wertschöpfung und -erfassung, die Optimierung ihrer Abläufe, die Verbesserung des Kundenerlebnisses und die Steigerung der Unternehmenseffizienz.

Als Teil des Engagements von Spryker in den Bereichen Innovationen und beschleunigte Wertschöpfung für seine Kunden wird das Oryx Frontend Framework bald quelloffen, also Open Source, sein. Open Source ist eine bewährte Methode zur Förderung des technologischen Fortschritts, Steigerung der Kreativität, kontinuierlichen Verbesserung und Gewährleistung von Innovationen, die für die realen Herausforderungen der Unternehmen relevant sind.

Auch globale Beiträge zur Plattform von Spryker sind jetzt willkommen. Mit der Einladung zu Beiträgen von Kunden, Partnern, Entwicklern und dem breiteren Ökosystem des digitalen Handels beschleunigt Spryker Innovationen auf seiner Plattform, von denen die Kunden profitieren. Für globale Unternehmen bedeutet das die Gewinnung von Marktanteilen durch die Einführung neuer Storefront-Funktionen vor Wettbewerbern, eine schnellere internationale Expansion durch die Implementierung eines Zahlungssystems in einer neuen Region mit nur wenigen Klicks oder die Steigerung der Workflow-Effizienz durch die Optimierung von Funktionen.

„Durch die Öffnung der Spryker Plattform für Beiträge erweitern wir die Möglichkeiten für noch mehr Zusammenarbeit und Innovation. Unser globales Ökosystem aus Technologie- und Lösungspartnern, Kunden und Entwicklern hat nun die richtige Methode und den Anreiz zur optimierten Nutzung der führenden Composable-Technologie von Spryker“, so Boris Lokschin, Mitbegründer und CEO von Spryker. „Wir freuen uns auf die von Nutzern und Experten erzielten Verbesserungen, die globale Unternehmen bei der Optimierung ihres Geschäfts, der Effizienzsteigerung und der Erschließung neuer Potenziale und neuer Märkte unterstützen werden.“

Spryker führt drei Beitragskanäle ein. Die ersten beiden Kanäle, Beiträge zur Plattform und Beiträge zum Innovation Lab, werden in ein neues Programm einfließen, mit dem Beiträge für ihre innovativen Bemühungen anerkannt und belohnt werden, die von Experimenten und Prototypen bis hin zu Verbesserungen der Plattform und Dokumentation reichen können. Die Mitwirkenden erhalten eine schnelle Bestätigung und Anerkennung für ihre Beiträge. Entwickler erfahren hier mehr über das Programm und wie sie einen Beitrag zur Plattform von Spryker leisten können.

Der dritte Kanal, die kommerziellen Beiträge, bietet den Partnern von Spryker die Möglichkeit zur Entwicklung und zum Angebot zusätzlicher kommerzieller Funktionen für Kunden. Diese Beiträge werden die Zeit bis zur Wertschöpfung verkürzen, die Standardfunktionen von Spryker erweitern und neue Einnahmequellen erschließen. Jüngste Beispiele für diese Beiträge sind die Accelerator , die die Plattform von Spryker um Funktionen und Integrationen erweitern, die besondere geografische Gegebenheiten und branchen- oder geschäftsmodellspezifische Anforderungen abdecken. Kunden von Spryker können die Accelerator als Starthilfe für eine Implementierung von Spryker zur einfachen Erstellung und Wartung einer vielseitigen und flexiblen E-Commerce-Lösung nutzen.

„Als führender Anbieter digitaler Lösungen freut sich die Telekom MMS über die Teilnahme am Accelerator-Programm von Spryker. Als einer der Pionierpartner sind wir stolz auf die Einführung innovativer Accelerator, die auf NFT- und KI-Anwendungen zugeschnitten sind“, kommentiert Felix Voigt, Head of E-Commerce bei Telekom MMS. „Diese Accelerator ermöglichen Unternehmen die Umsetzung eines Konzepts in nur wenigen Wochen. In enger Zusammenarbeit mit Spryker optimieren und beschleunigen wir die Technologieeinführung, damit sich unsere gemeinsamen Kunden auf die Umsatzsteigerung und die Förderung eines exponentiellen Wachstums konzentrieren können.“

Neue, gemeinsam entwickelte Aktualisierungen der Enterprise-Marketplace -Funktionen von Spryker ermöglichen eine hervorragende Betreuung der Händler:

Agent Assist im Händlerportal Mit Agent Assist im Händlerportal können Unternehmen ihren Händlern einen maßgeschneiderten Support bieten. Diese Funktion ermöglicht Marktplatzbetreibern den nahtlosen Wechsel in die Rolle des Händlers und bietet umfassende Unterstützung innerhalb des Händlerportals .

Verbessertes Händlerbeziehungsmanagement Verbesserte B2B-Verträge und Vertragsanfragen für Händler ermöglichen Händlern und Käufern die Kontaktaufnahme und Gestaltung ihrer Online-Beziehung auf der Grundlage bestehender Verträge und Ansprüche zur Vereinfachung vertrauensvoller Online-Geschäfte. Mit dieser Funktion können Händler und Marktplatzbetreiber käuferspezifische Produkte, Preise und Mindestbestellwerte festlegen.



„Bei B2B-Marktplätzen beruhen Partnerschaften häufig auf Beziehungen zwischen Käufern und Händlern. Die neuen Enterprise-Marketplace-Funktionen von Spryker erleichtern die Förderung und Unterstützung dieser wichtigen Beziehungen“, erklärt Elena Leonova, SVP Product bei Spryker. „Durch die Automatisierung von Händleranfragen und die vereinfachte Kontaktaufnahme zwischen Käufern und Händlern können Unternehmen ihre betriebliche Effizienz steigern und gleichzeitig ein optimiertes Nutzererlebnis schaffen. Unternehmen können außerdem sicher sein, dass die Aktualisierungen des Händlerportals den Händlern umfassende Unterstützung, Anleitung und Problemlösung zur Gewährleistung einer hervorragenden Händlerbetreuung bieten.“

Die App Composition Plattform von Spryker wurde um Aktualisierungen für die Apps Stripe und Vertex erweitert.

Die Integration von Stripe ermöglicht eine schnellere Markteinführung in neuen Regionen mit mehr als 100 sofort einsetzbaren Zahlungsmethoden, sodass Entwicklerressourcen für andere Geschäftsprioritäten verfügbar sind und interne Finanzprozesse vereinfacht werden.

ermöglicht eine schnellere Markteinführung in neuen Regionen mit mehr als 100 sofort einsetzbaren Zahlungsmethoden, sodass Entwicklerressourcen für andere Geschäftsprioritäten verfügbar sind und interne Finanzprozesse vereinfacht werden. Die Integration von Vertex ermöglicht den Kunden die Fortsetzung von Transaktionen im Falle eines technischen Problems und ermöglicht so eine reibungslosere Nutzung und ein besseres Kundenerlebnis.

Das Managed Security Operations Center (MSOC) bietet kosteneffizienten und umfassenden Plattformschutz und ermöglicht die kontinuierliche Überwachung, Erkennung und Reaktion auf Cybersecurity-Bedrohungen innerhalb der Umgebung und Anwendung von Spryker. Dieser spezialisierte Dienst kombiniert künstliche Intelligenz (KI), fortschrittliche Sicherheitstechnologien und erfahrene Sicherheitsexperten zur umfassenden Unterstützung bei der Cloud-Sicherheit und zum Schutz der Privatsphäre.

Weitere Aktualisierungen des Produkts von Spryker wurden in den Bereichen Suche, Entwicklererfahrung, Übersetzungspakete, API-Verbesserungen und mehr zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen erhalten Sie hier .

Über Spryker

Spryker ist die führende Composable-Commerce-Plattform für Unternehmen mit anspruchsvollen Geschäftsmodellen, die Wachstum, Innovation und Differenzierung ermöglichen. Speziell für anspruchsvolle Transaktionsgeschäfte entwickelt, bietet Spryker mit seinem benutzerfreundlichen, bildschirmlosen API-First-Modell einen Best-of-Breed-Ansatz, der Unternehmen die Flexibilität zur Anpassung, Skalierung und schnellen Markteinführung bietet und gleichzeitig eine schnellere Wertschöpfung auf ihrem Weg zur digitalen Transformation ermöglicht. Als weltweit führende Plattform für B2B- und B2C-Enterprise Marketplaces, IoT-Commerce und Unified Commerce unterstützt Spryker über 150 globale Unternehmenskunden weltweit und genießt das Vertrauen von Marken wie ALDI, Siemens, ZF Friedrichshafen und Ricoh. Spryker ist ein privat geführtes Technologieunternehmen mit Sitz in Berlin und New York, das von führenden Investoren wie TCV, One Peak, Project A, Cherry Ventures und Maverick Capital unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter spryker.com . Folgen Sie Spryker auf LinkedIn und X .

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3482c819-c621-46fd-bd35-febbed8a14d0