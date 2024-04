NanoXplore annonce la clôture d'une nouvelle facilité de crédit de 60 millions de dollars et fait une mise à jour de son plan stratégique quinquennal

MONTRÉAL, 30 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- NanoXplore Inc. ("NanoXplore" ou la "Société") (TSX : GRA et OTCQX : NNXPF), une entreprise de graphène de renommée mondiale, annonce la clôture d'une nouvelle facilité de crédit pour ses filiales opérationnelles avec la Banque Royale du Canada (« RBC »). En vertu de l'accord, la RBC fournira aux filiales de NanoXplore jusqu'à 60 millions de dollars canadiens.



La facilité de crédit, qui regroupe maintenant la facilité de crédit-bail pour équipement ainsi que d’autres produits financiers déjà existants avec la RBC, fournira une ligne de crédit renouvelable de 10 millions de dollars, jusqu'à 45 millions de dollars pour la location d'équipement et 5 millions de dollars en prêts à terme, et portera intérêt à des taux similaires à ceux que la Société paie actuellement. Cette nouvelle facilité de crédit permettra le remboursement de prêts existant d'environ 4,7 millions de dollars avec d'autres prêteurs.

Cette facilité de crédit élargie a été rendue possible grâce à l’améliorations de notre performance financière et de nos indicateurs au cours de la dernière année et fournira une liquidité et une flexibilité supplémentaires pour exécuter notre plan stratégique quinquennal.

"Je suis très heureux d'avoir obtenu une facilité de crédit auprès d'un prêteur de premier plan tel que RBC, qui voit le potentiel de croissance des activités de NanoXplore. Cette facilité de crédit fournira aux filiales de NanoXplore des ressources financières supplémentaires pour soutenir son expansion et sa croissance à long terme", déclare Pedro Azevedo, chef de la direction financière.

L’annonce d’aujourd’hui constitue une avancée significative dans la réalisation de nos besoins de financement pour répondre à nos besoins en investissements. La société est présentement en train de finaliser jusqu’à 80 millions de dollars en incitatifs financiers gouvernementaux non-dilutifs, qui couvriront la majeure partie restante de nos besoins en capitaux pour l’exécution de notre plan quinquennal.

Soroush Nazarpour, président et chef de la direction, a déclaré : « Tel qu’annoncé récemment, nos besoins en capital pour notre plan stratégique quinquennal s’élèvent à près de 140 millions de dollars et je suis heureux de constater que grâce à une combinaison de soutiens gouvernementaux et de notre nouvelle facilité de crédit, nous prévoyons être en mesure de financer ces initiatives. Notre programme d’allocation de capital se poursuit au cours des 24 prochains mois et commencera à contribuer à nos résultats financiers à partir de 2026. »

