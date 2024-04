KH Group Oyj



Sisäpiiritieto 30.4.2024 klo 14.30

Sisäpiiritieto, tulosvaroitus: KH Group Oyj laskee vuoden 2024 ohjeistustaan

KH Group Oyj laskee ohjeistustaan vuodelle 2024.

Vuoden 2023 tilinpäätöstiedotteessa 21.3.2024 yhtiö arvioi vuoden 2024 liikevaihdoksi 400–420 milj. euroa ja liikevoitoksi 14–16 milj. euroa. Ohjeistus ei sisältänyt Indoor Groupin Viron kiinteistökaupasta kirjautuvaa noin 3,7 milj. euron liikevoittoa, josta yhtiö tiedotti 21.3.2024 klo 12.

Päivitetyn ohjeistuksen mukaan yhtiö arvioi nykyisellä konsernirakenteella vuoden 2024 liikevaihdoksi 400–420 milj. euroa ja liikevoitoksi 12–16 milj. euroa sisältäen Viron kiinteistökaupasta kirjatun liikevoiton.

Ohjeistuksen laskeminen perustuu Indoor Groupin ja KH-Koneiden ennakoitua alhaisempaan liikevaihtoon ja liikevoittoon pääosin ensimmäisellä vuosineljänneksellä. KH Group -konsernin ennakoidaan jäävän merkittävästi Q1/2023 vertailukauden pro forma -luvuista, jolloin liikevaihto oli 100,2 milj. euroa ja liikevoitto 1,0 milj. euroa. Yleinen markkinoiden epävarmuus, Suomessa toteutuneet työtaistelutoimenpiteet ja Indoor Groupin uuden ERP-järjestelmän käyttöönotto vaikuttavat heikentävästi KH Groupin liikevaihtoon ja liikevoittoon.

Yhtiö julkaisee vuoden 2024 tammi-maaliskuun liiketoimintakatsauksen tiistaina 7.5.2024.

KH GROUP OYJ

LISÄTIETOJA:

toimitusjohtaja Lauri Veijalainen, puh. 046 876 1648

www.khgroup.com

KH Group Oyj on monialakonserni, jolla on neljä liiketoiminta-aluetta: KH-Koneet, Indoor Group, Nordic Rescue Group ja HTJ. Kaikki liiketoiminta-alueemme ovat alojensa johtavia toimijoita B2B-tuotteissa ja -palveluissa sekä kuluttajakaupassa. Tavoitteenamme on keskittyä maanrakennuskaluston toimittaja KH-Koneiden liiketoimintaan. Muita liiketoiminta-alueita kehitetään edelleen ja niistä tullaan luopumaan konsernin sijoitusstrategian mukaisesti. KH Groupin osake on listattu Helsingin pörssiin.