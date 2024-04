One Za'abeel inaugura The Offices, un espacio de oficinas con doble licencia en One Za'abeel Tower

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, April 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- One Za'abeel, el emblemático complejo multiuso desarrollado por ICD (Investment Corporation of Dubai), se complace en anunciar el lanzamiento de The Offices, sus lujosas oficinas corporativas con doble licencia en One Za'abeel Tower. Las oficinas de categoría A se convertirán en la sede comercial por excelencia de Dubái, y atraerán por igual a organizaciones internacionales y locales gracias a su exclusiva doble licencia para empresas registradas tanto en la Zona Franca del World Trade Center de Dubái (DWTC FZ) como en el continente.

One Za'abeel está compuesto por dos rascacielos, One Za'abeel Tower y One Za'abeel The Residences, atravesados por The Link, un edificio en voladizo de 230 m suspendido a 100 m del suelo. La singular forma de este complejo multiuso, junto con su estratégica ubicación, le han valido el sobrenombre de "la puerta de entrada al distrito financiero central de Dubái".

Las oficinas ocupan 17 pisos de One Za'abeel Tower y ocupan una superficie total de 280.000 pies cuadrados (26.013 m2).

El complejo, construido con la sostenibilidad como prioridad, demuestra una eficiencia medioambiental y unos estándares de sostenibilidad ejemplares, y obtuvo la certificación LEED Gold en diciembre de 2023.

The Offices se caracterizan por ser oficinas inteligentes, ya que incorporan tecnologías inteligentes para automatizar y optimizar energéticamente todos los sistemas eléctricos, de iluminación, aire acondicionado y ventilación. Esto permite regular el consumo de energía y, al mismo tiempo, mantener temperaturas interiores agradables y ofrecer características como ventanas del suelo al techo que proporcionan abundante luz natural y vistas despejadas de la ciudad. One Za'abeel está actualmente en proceso de obtener las certificaciones WiredScore y SmartScore.

La ubicación privilegiada de The Offices dentro del complejo multiuso facilita el acceso a todo lo que ofrece One Za'abeel. Los inquilinos pueden invitar a sus huéspedes a comer en cualquiera de los numerosos restaurantes de The Link inspirados en la Guía Michelin, celebrar reuniones o eventos en las instalaciones para conferencias del complejo One&Only One Za'abeel, invitar a sus huéspedes a alojarse en el complejo o en el exclusivo hotel SIRO de fitness y recuperación, o simplemente reunirse en las tiendas y los patios de comidas y bebidas del podio comercial.

Además del ecosistema de ofertas del complejo, The Offices cuenta con servicios adicionales de conserjería y seguridad las 24 horas del día, 7 pisos de sótano y estacionamiento inteligente, servicio de aparcacoches y proximidad al transporte público.

Issam Galadari, director de One Za'abeel Holdings, comentó: "Creemos que el éxito de una empresa se acelera con la ubicación adecuada, y por ello nos complace inaugurar The Offices at One Za'abeel Tower. Está en pleno corazón de Dubái y se convertirá sin duda en el centro de negocios por excelencia para empresas e inversores, ya que ofrecerá oficinas lujosas, espaciosas y conectadas, con acceso a comercios, hoteles de renombre mundial y restaurantes de lujo a solo unos minutos en ascensor. Esperamos dar la bienvenida a The Offices a empresas innovadoras y verlas prosperar cuando utilicen todo lo que One Za'abeel puede ofrecer".

Para más información sobre The Offices de One Za'abeel, visite onezaabeel.com

